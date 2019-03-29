限時2個月 訂製LONGCHAMP包給媽咪當禮物 獨一無二好有愛

2019-03-29 15:57 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



LONGCHAMP的2019春夏新色開跑，同步推出限時免費訂製服務，正逢母親節檔期，可以為媽媽訂製一個輕巧、繽紛的專屬包款。

一年一度的Le Pliage Cuir小羊皮摺疊包訂製巡迴，共有5款大小手袋、後背包、斜背小包可使用此服務，字母以最多以3個為限，可以選擇正楷與草書體兩種大寫英文字，每個包款共有2個位置可運用，其一為袋蓋，可以燙印字母，顏色是金色、銀色、玫瑰金擇一，或是選擇低調的字母壓印；另一處為包身正面中央位置，呈現方式是英文字母打洞，或是燙印圖騰12選1，包括復古跑車、扶桑花、火箭、喵星人、旺來鳳梨、幸運草、愛神之箭、燕子、網球、愛心、流星等12個圖樣。而包包本身擇有12個繽紛新色、13色鈕釦、8款襯裡可自由選搭組合，訂製服務預約後由法國工坊製作，因此需要6到8周方可收到成品，字母打洞、字母燙印或圖騰燙印皆無需加價，售價依照各包款為主。