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慶小額消費9歲 持指定悠遊卡4、5月嗶滿999元送回饋金

2019-03-29 13:10聯合報 記者翁浩然╱即時報導

悠遊卡公司拓展小額消費市場今年達9週年里程碑並舉辦慶祝活動，只要持悠遊聯名卡、悠遊Debit卡、悠遊金融卡、帳戶連結悠遊卡在4月、5月各月小額消費皆達999元的卡友，將可獲得50元現金回饋，一共限量10萬份。

悠遊卡公司指出，悠遊卡從2010年3月起由交通票證跨足小額消費市場，轉型2年就年度交易金額就超過100億元，2014年交易金額還突破200億元，去年度交易金額則近300億元；且截至今年2月底，全台灣接受悠遊卡消費的支付點已超過7萬個，包含超商、速食店、咖啡店、加油站、藥妝店、主題樂園等場域。

慶祝9週年，持卡公司與銀行合作的悠遊聯名卡、悠遊Debit卡、悠遊金融卡、帳戶連結悠遊卡的卡友在4月、5月不含交通類交易的小額消費滿999元，並在4月11日起進入活動網頁登記悠遊卡卡號後，達成條件將可獲得50元回饋金。

悠遊卡公司也表示，除了指定卡種有回饋金活動，悠遊卡公司也邀集超過50家通路，在4到6月期間祭出加碼優惠同慶，包含全家、萊爾富、全聯、頂好、寶雅、CoCo、50嵐等民眾日常生活息息相關的商家，所有悠遊卡種都能享受優惠。

悠遊卡公司拓展小額消費市場今年達9週年里程碑並舉辦慶祝活動。記者翁浩然／攝影
悠遊卡公司拓展小額消費市場今年達9週年里程碑並舉辦慶祝活動。記者翁浩然／攝影
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悠遊卡加油站超商

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