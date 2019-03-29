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車太太們請注意！帥大叔車勝元下月將襲台 捧場De Beers精品店開幕

2019-03-29 12:57聯合報 記者曾智緯╱即時報導

在去年因為在韓劇《花遊記》中，飾演霸道又帥氣的牛魔王，車勝元的人氣再度回到高峰。更回歸在不久前舉辦的首爾時尚周伸展台，擔任走秀模特兒，讓粉絲們又驚又喜。而在4月10日時，車勝元即將第七度訪台，為高級珠寶品牌De Beers新專賣店開幕剪綵。

模特兒出身的車勝元，舉手投足就宛如拍時尚大片一般，酷帥的他在韓國綜藝節目《一日三餐》和《西班牙寄宿家庭》中，接連展現出高超廚藝，被粉絲們譽為「最性感的料理男」。與外在形象呈現高反差效果，迅速累積了不少支持者，不論在韓國還是台灣，車勝元都擁有極高的人氣。他也將在下月為De Beers的台北101專賣店開幕，擔任剪綵嘉賓，將帶領大家探索 De Beers 自1888年至今的傳世鑽石工藝。

De Beers台北101專賣店開幕，不只有超人氣的帥大叔車勝元站台，品牌也將呈現一系列稀世罕有的彩鑽瑰寶、頂級花式車工鑽石的高級珠寶設計於店內展出。此外，De Beers 為了嶄新形象店盛大揭幕，也將首度於台灣，展出「Diamond Legends by De Beers 高級珠寶系列」中的部分作品。這系列高級珠寶以和鑽石息息相關的神話傳說為靈感，透過天然鑽石原石和燦耀的拋光美鑽，打造出無與倫比的鑽石藝術饗宴。

超高人氣的車勝元（차승원）將在4月10日，出席De Beers台北101專賣店開...
超高人氣的車勝元（차승원）將在4月10日，出席De Beers台北101專賣店開幕活動。圖／YG Entertainment提供
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去年訪台的車勝元（右）擁有高人氣，一下機就有大陣仗的媒體和粉絲包圍，而他亦展現了...
去年訪台的車勝元（右）擁有高人氣，一下機就有大陣仗的媒體和粉絲包圍，而他亦展現了親民作風。記者鄭超文／攝影
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De Beers Cupid高級珠寶鑽石項鍊，約2,310萬元。圖／De Bee...
De Beers Cupid高級珠寶鑽石項鍊，約2,310萬元。圖／De Beers提供
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De Beers Vulcan高級珠寶鑽石耳環，約665萬元。圖／De Beer...
De Beers Vulcan高級珠寶鑽石耳環，約665萬元。圖／De Beers提供
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De Beers Cupid高級珠寶鑽石戒指，約340萬元。圖／De Beers...
De Beers Cupid高級珠寶鑽石戒指，約340萬元。圖／De Beers提供
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超高人氣的車勝元（차승원）將在4月10日，出席De Beers台北101專賣店開...
超高人氣的車勝元（차승원）將在4月10日，出席De Beers台北101專賣店開幕活動。圖／YG Entertainment提供
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