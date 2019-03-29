車太太們請注意！帥大叔車勝元下月將襲台 捧場De Beers精品店開幕

2019-03-29 12:57 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



在去年因為在韓劇《花遊記》中，飾演霸道又帥氣的牛魔王，車勝元的人氣再度回到高峰。更回歸在不久前舉辦的首爾時尚周伸展台，擔任走秀模特兒，讓粉絲們又驚又喜。而在4月10日時，車勝元即將第七度訪台，為高級珠寶品牌De Beers新專賣店開幕剪綵。

模特兒出身的車勝元，舉手投足就宛如拍時尚大片一般，酷帥的他在韓國綜藝節目《一日三餐》和《西班牙寄宿家庭》中，接連展現出高超廚藝，被粉絲們譽為「最性感的料理男」。與外在形象呈現高反差效果，迅速累積了不少支持者，不論在韓國還是台灣，車勝元都擁有極高的人氣。他也將在下月為De Beers的台北101專賣店開幕，擔任剪綵嘉賓，將帶領大家探索 De Beers 自1888年至今的傳世鑽石工藝。