金車柏克金首位代言人出爐！周興哲獻出「冰上曲棍球」處女秀

2019-03-29 12:39 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



金車柏克金啤酒Buckskin Beer去年6月上市，以黃金拉格、德式小麥兩款正統德式啤酒開出亮眼成績，獲獎無數，即日起再推「三月啤酒Märzen」，並公布首位年度代言人創作才子周興哲。

周興哲在記者會上表示，柏克金堅持傳統的德式工藝，與他在音樂上堅持的「周氏工藝」理念相同，他也為柏克金獻上冰上曲棍球的螢幕處女秀，他說，這是國中時到美國學的一項運動，也是至今唯一擅長的運動，廣告拍攝得畫面精彩，讓他反覆看了上百次，「還是好看不膩」。

金車柏克金「三月啤酒Märzen」包裝也很春天，以粉嫩綠為主色，融合德國春天盛開的黃水仙，帶出溫暖、熱情的意象，也傳達出春天充滿生機又浪漫的氛圍。首席釀酒師Georg表示，早年巴伐利亞因夏季溫度高，是禁止釀造啤酒的季節，為了能讓啤酒的風味持續保存，便會在春天釀造稍高酒精度的啤酒，因此「三月啤酒」有較長時間的熟成，麥芽表現更明顯。

金車集團總經理李玉鼎表示，「三月啤酒」擁有琥珀般的美麗色澤，帶有麥芽香氣與焦糖甜味，又有適度的啤酒花香氣，層次豐富，這款酒也是Buckskin Beerhouse柏克金啤酒餐廳的人氣酒款之一。他也透露，今年5月將開出Buckskin Beerhouse的2~4店，風格都不同，有歐洲風情、結合燒烤，或是啤酒吧，還有他一直希望成立的噶瑪蘭威士忌酒吧。

「三月啤酒」富有濃郁的麥芽香，口感甜潤卻不黏膩，同時保有啤酒 花香氣與含蓄的酒花苦味，尾韻清新爽朗，適合大口感受喉舌間富饒的層次變化。即日起陸續於各大連鎖通路販售，建議售價48元。

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