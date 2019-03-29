今天開賣！楊冪美少女字樣穿好穿滿 搭LOEWE小飛象T恤正是入門款

2019-03-29 12:33 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



全球僅有10家指定專門店出售的LOEWE小飛象系列，今日（3/29）開賣，台灣於台北微風南山限店銷售，包括3款皮件，以及刺繡外套、格紋polo衫等，入門款則是售價15,000的T恤，也正是楊冪身上穿的粉色上衣。

楊冪梳起像小學生一樣的髮型、身上穿著印有「美少女」字樣的長袖T，不美還很難理所當然穿上身，相當幽默調皮，搭襯她的招牌冷臉，完全是楊冪style，她身上的LOEWE小飛象是入門款；而宋茜、劉雯則是拎著後背包，展現天真無憂的氣氛；鄭秀文和許志安少見地在IG低調曬情侶裝，各自穿上小飛象系列的polo衫與海軍藍上衣，隔空秀默契。

LOEWE以迪士尼經典動畫《小飛象（Dumbo）》為靈感，推出品牌春夏系列的獨家延伸款，發行於1941年的《小飛象》動畫，可愛的大耳小象Dumbo和他共患難的老鼠好朋友Timothy，是這次LOEWE小飛象系列的主要圖像。品牌官網以登記方式開放預購，台灣共有120個名額可於3/28購買，全系列3/29正式上市。