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今天開賣！楊冪美少女字樣穿好穿滿 搭LOEWE小飛象T恤正是入門款

2019-03-29 12:33聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

全球僅有10家指定專門店出售的LOEWE小飛象系列，今日（3/29）開賣，台灣於台北微風南山限店銷售，包括3款皮件，以及刺繡外套、格紋polo衫等，入門款則是售價15,000的T恤，也正是楊冪身上穿的粉色上衣。

楊冪梳起像小學生一樣的髮型、身上穿著印有「美少女」字樣的長袖T，不美還很難理所當然穿上身，相當幽默調皮，搭襯她的招牌冷臉，完全是楊冪style，她身上的LOEWE小飛象是入門款；而宋茜、劉雯則是拎著後背包，展現天真無憂的氣氛；鄭秀文和許志安少見地在IG低調曬情侶裝，各自穿上小飛象系列的polo衫與海軍藍上衣，隔空秀默契。

LOEWE以迪士尼經典動畫《小飛象（Dumbo）》為靈感，推出品牌春夏系列的獨家延伸款，發行於1941年的《小飛象》動畫，可愛的大耳小象Dumbo和他共患難的老鼠好朋友Timothy，是這次LOEWE小飛象系列的主要圖像。品牌官網以登記方式開放預購，台灣共有120個名額可於3/28購買，全系列3/29正式上市。

石藍色小牛皮是小飛象限量系列包款的主調，運用複雜的拼接皮革及燙印技術，展現精緻小飛象圖樣，呈現為後背包、手拿包款式；此外則有男、女裝的外套、上衣、長褲及圍巾，除了台北微風南山之外，亞洲區城市包括東京表參道、香港置地廣場、上海國金中心、新加坡Paragon商場、北京SKP商場等有販售。

Goya石藍色小牛皮後背包（小），售價81,000元。圖／LOEWE提供
Goya石藍色小牛皮後背包（小），售價81,000元。圖／LOEWE提供
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楊冪以書寫美少女的長袖服裝搭襯短袖小飛象粉色上衣，售價15,000元。圖／LOE...
楊冪以書寫美少女的長袖服裝搭襯短袖小飛象粉色上衣，售價15,000元。圖／LOEWE提供
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宋茜選用可愛的Goya石藍色小牛皮後背包，售價81,000元。圖／LOEWE提供
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小飛象紅白格紋圍巾，售價16,000元。圖／LOEWE提供
小飛象紅白格紋圍巾，售價16,000元。圖／LOEWE提供
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刺繡小飛象紅白格紋休閒夾克，售價18萬1,000元。圖／LOEWE提供
刺繡小飛象紅白格紋休閒夾克，售價18萬1,000元。圖／LOEWE提供
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劉雯詮釋Goya石藍色小牛皮後背包，售價81,000元。圖／取自微博
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楊冪以書寫美少女的長袖服裝搭襯短袖小飛象粉色上衣，售價15,000元。圖／LOE...
楊冪以書寫美少女的長袖服裝搭襯短袖小飛象粉色上衣，售價15,000元。圖／LOEWE提供
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小飛象紅白格紋休閒短褲，售價97,000元。圖／LOEWE提供
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王俊凱身穿小飛象紅白格紋polo上衣41,000元、小飛象紅白格紋休閒長褲32,...
王俊凱身穿小飛象紅白格紋polo上衣41,000元、小飛象紅白格紋休閒長褲32,000元。圖／LOEWE提供
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T-Pouch石藍色小牛皮手拿包，售價41,000元。圖／LOEWE提供
T-Pouch石藍色小牛皮手拿包，售價41,000元。圖／LOEWE提供
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鄭秀文穿海軍藍小飛象上衣，售價19,000元。圖／取自IG
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Goya石藍色小牛皮後背包，售價11萬1,000元。圖／LOEWE提供
Goya石藍色小牛皮後背包，售價11萬1,000元。圖／LOEWE提供
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宋茜選用可愛的Goya石藍色小牛皮後背包，售價81,000元。圖／LOEWE提供
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小飛象系列共有3個包款。圖／LOEWE提供
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許志安穿小飛象紅白格紋polp上衣，售價41,000元。圖／取自IG
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劉雯詮釋Goya石藍色小牛皮後背包，售價81,000元。圖／取自微博
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王俊凱身穿小飛象紅白格紋polo上衣41,000元、小飛象紅白格紋休閒長褲32,...
王俊凱身穿小飛象紅白格紋polo上衣41,000元、小飛象紅白格紋休閒長褲32,000元。圖／LOEWE提供
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海軍藍小飛象上衣，售價19,000元。圖／LOEWE提供
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微風南山動畫北京

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