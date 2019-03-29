七彩布朗尼、八寶肉包、秒殺羅宋 連假衝台南跟著IG買伴手禮！

2019-03-29 12:31 聯合報 記者 聯合報 記者 柯意如 ╱即時報導



台南伴手禮懶人包看這！天氣越來越好，出遊的興致更高，寶島府城既好吃又好拍，加上觀光局春遊補助方案加碼，很多網友放連假馬上準備要衝台南了啊！既然精心安排了台南之旅，跟小編一樣是吃貨的朋友們，一定要把這份美好的回憶帶回家，今天就來介紹IG上眾多饕客們經常分享的伴手禮，買回自己吃、分享親朋好友都適合！ 「堯平」布朗尼好吃好拍。圖／IG @annie_chienchien網友授權 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 分享 facebook

「堯平」布朗尼 七彩多口味IG網友熱拍

台南有許多低調的巷弄甜點店，而這家的布朗尼伴手禮拍起來就像彩虹一樣，滑到很難不被燒到！

在IG上一直受到不少吃貨推薦的「堯平」布朗尼，讓人驚艷的多種蛋糕口味，顏色多彩豐富更讓人食指大動。網友分享，「堯平」布朗尼口感細緻，巧克力滋味濃厚，「很像在吃生巧克力」、「香濃的口感一吃愛上」、「有幸福的滋味」。 「堯平」布朗尼好吃好拍。圖／IG @li.jie_c網友授權 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 分享 facebook 「堯平」布朗尼好吃好拍。圖／IG @annie_chienchien網友授權 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 分享 facebook

「堯平」店內有許多不同口味的布朗尼伴手禮可以選擇，有組合包、原味、胡桃、咖啡、莓果、棉花糖、抹茶、辛咖哩、甜酒...等口味。布朗尼組合包裝精美質感高，可說好吃又好拍！詳細資訊可上「堯平」臉書。

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克林台包 台南包子老店八寶肉包必嘗

成立於1952年的「克林台包」，是許多網友到台南經常被親友指定代買的名產，招牌的八寶肉包，用該店祖傳黃金比例配方調味，用料包含鹹鴨蛋黃、溫體豬肉、醬炒香菇、青蔥等豐富配料，搭配充滿麵粉香的現擀麵皮，現場吃鮮甜可口有肉汁，帶回家蒸熱當早餐也很棒。 「克林台包」現炸銀絲卷。圖／克林台包提供 分享 facebook

網友表示：「每次去台南媽媽都會叫我買」、「去台南必吃」、「皮餡都好吃」、「最喜歡吃他們的八寶肉包了」、「可以挑戰麻辣臭包喔」。除了包子以外，「克林台包」也有金黃香脆的現炸銀絲卷、水晶餃等多樣商品，來府城玩就是要吃這樣的傳統小點心啊，當下午茶也很滿足。詳細資訊可上「克林台包」臉書。 「克林台包」的水晶餃。圖／克林台包提供 分享 facebook 「克林台包」是許多網友固定購買的台南伴手禮。圖／克林台包提供 分享 facebook 「克林台包」招牌八寶肉包。圖／克林台包提供 分享 facebook

葡吉麵包店 網友狂推出爐秒殺羅宋麵包

很普遍的麵包也能是伴手禮嗎？

來台南不能錯過IG吃貨們推薦的「葡吉麵包店」，在地30年知名老店，每到出爐時間生意超好，可以看到在地人與觀光客都在搶購麵包，IG網友推薦的伴手禮，是招牌羅宋麵包跟奶露麵包，是台南人從小吃到大的好滋味。 「葡吉麵包店」羅宋麵包奶油底層酥脆。圖／udn網友提供 分享 facebook

網友評論「出爐就秒殺的麵包」、「人誇張多常搶不到」、「外表酥脆香氣滿分」、「超大一個但卻能馬上吃完」，另外有奶露麵包也很受到IG網友推薦，「奶香濃郁口口幸福」、「咬下去美味噴發」。小編品嘗網友推薦葡吉的招牌羅宋麵包，撕開後綿密細緻，底層的部位是精華區，有一層豐盛的奶油，以及略帶酥脆的口感，特別好吃。能夠搶到兩個帶回家好好享受，實在滿足。詳細資訊可上葡吉麵包店臉書。 「葡吉麵包店」羅宋麵包出爐秒殺。圖／udn網友提供 分享 facebook

連德堂餅家 限量手工煎餅不甜有焦香

說到台南伴手禮，一定要提到在台南北區的老舖「連德堂餅家」，它是一間很低調的點心老店，很多第一次去的客人都是上網查了位置、在附近又循著香氣才好不容易找到。

連德堂餅家招牌商品，是造型可愛傳統的雞蛋煎餅、以及像蝴蝶結一般的味增煎餅，另外還有海苔煎餅與花生麻荖等商品，都有忠實支持者。吃貨小編實際品嘗煎餅，口感相當紮實，餅乾酥脆，帶著微焦香以及一點奶香，是非常傳統的懷念滋味，而且不會太甜，網友評論：「吃過就不想吃別家」、「麻荖也很好吃」。由於店家堅持現場手工製作的煎餅產量很低，假日或連假來訪的時候可能要排個隊，到現場需注意限購數量或今日售完公告。「連德堂餅家」介紹:https://goo.gl/iWhnSE。 「連得堂餅家」限量手工煎餅有許多鐵粉。圖／記者柯意如攝影 分享 facebook

同場加映

黑糖碰餅、林永泰興蜜餞、蝦餅、成功洋芋片、至聖點心麵

除了以上介紹的好物，府城還有許多網友愛買的小零食，適合帶回分享。包括台南傳統點心黑糖碰餅、林永泰興蜜餞行的綜合蜜餞、安平街道上各色蝦餅選擇。值得再提的是逛台南古蹟的時候，別忘了到紀念品店購買成功洋芋片、至聖點心麵這兩款特色零食，而「它們」出沒的地方為：赤崁樓、孔廟、安平古堡、安平樹屋、億載金城、愛國婦人館、延平郡王祠等古蹟，雖然已經推出一段時間，依然是受到網友熱愛，相當能代表台南的伴手禮好選擇。

大家還在等什麼？放假快約閨密到台南一遊吧。 台南古蹟限定零食成功洋芋片(右)、至聖點心麵(左)。圖／記者柯意如攝影 分享 facebook 台南林永泰興蜜餞行的綜合蜜餞。圖／記者柯意如攝影 分享 facebook 台南知名的黑糖碰餅。圖／udn網友提供 分享 facebook

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