好吃的厚鬆餅跨海來台了！北海道排隊名店 4/19起快閃晶華

2019-03-29 11:54 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



鬆餅控注意了！台北晶華酒店請來風靡全日本的北海道人氣名店─「椿 Tsubaki Salon」，4月19日起將獨家進駐麗晶精品地下二樓挑高區，開設品牌旗下第一家海外快閃店，期間除了帶來店中最受歡迎的頂級原味厚鬆餅之外，更特別推出台灣限定發售的鳳梨以及芒果甜味厚鬆餅，日本OL票選第一的波隆肉醬以及臘腸兩款鹹味厚鬆餅也在快閃菜單之中，每日還會輪番推出Tsubaki獨創的水果厚鬆餅三明治，每款180元起。

2008年創立於北海道札幌的「椿 Tsubaki Salon」，是以提供如雲朵般柔軟、綿密細緻的大人系厚鬆餅打響名號，店內銷售的料理都是使用北海道當地出產的麵粉、中澤鮮奶油、十勝千年之森牛奶所製成的起士、十勝紅豆..等食材烘焙而成，食客使用的仿農具鐵製餐具、山茶花形狀的餐盤等細節，都出自創始人的設計，希望透過食物與空間、傳遞「在地」與「安心」的理念。

Tsubaki在日本共有5間分店，其中最知名的分店就開在北海道著名滑雪與度假聖地─星野度假村。此次來台與晶華酒店進行為期兩個多月的快閃活動，是Tsubaki開幕11年來首度跨海營運，除了日籍主廚親飛來台坐鎮烘焙之外，所有的食材也都自日本北海道進口，力求品質及口感100%相同，店內所使用的餐具、餐盤等也同樣空運來台。

Tsubaki的「厚鬆餅」高約3公分，主角麵糊是混合北海道麵粉、鮮奶油等當地食材進行打發，最後放於鐵板上由主廚嚴格控管溫度、火侯與時間煎烤而成，成品有別於一般美式鬆餅，外型與口感如舒芙蕾般蓬鬆軟綿、入口即化。晶華期間限定口味，是以新鮮金鑽鳳梨、十勝牧場牛奶製成的冰淇淋為配料，再淋上自製鳳梨醬而成鳳梨厚鬆餅；另一款則是搭配福爾摩沙總統一號芒果品種所製成的芒果厚鬆餅。

椿Tsubaki Salon快閃店

時間：10:00~21:00(最後點餐19:30)