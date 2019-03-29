味蕾秒出國門！3大飯店美食節 一次環遊世界

2019-03-29 11:45 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



春天，萬物齊發，在這充滿生機的節令，飯店大推美食節、美食月，讓味蕾秒出國門，食趣無窮。

酸香帶辣的泰國菜，向來受歡迎，台北君悅酒店即起至4/14在自助餐廳凱菲屋推出「魅惑暹羅味」泰式主題饗宴，邀請2019泰國米其林指南餐盤推薦、曼谷君悅酒店（Grand Hyatt ErawanBangkok）主廚Achara To-ussami（Aut）帶來招牌料理，展現最道地的泰國風味。

Aut推薦菜之一的泰式風味「烤雞」，表皮略帶焦香，雞肉潤嫩順口，口感Q彈且在咀嚼時散發香茅和魚露特有的滋味。「美國牛腱瑪莎曼咖哩」則是泰國南方菜系的經典菜色，風味溫和，香氣濃郁，呈現甜酸鹹的微妙平衡。此外，還有香氣淡雅、口感微甜微辣的雞肉椰奶綠咖哩；口感微酸中帶有香甜氣息，令人胃口大開的火腿鳳梨炒飯等，充滿暹邏的魅惑風情。

台北寒舍艾美酒店探索廚房4/11到4/28限定推出「義訪．暖食脈絡」義大利美食節，由寒舍集團西餐廚藝總監Giorgio Pappalardo率領主廚團隊，重現總監記憶中的義式家常菜。總監的家鄉味，首推很有媽媽味的「波隆那肉醬千層麵」；「義式海鮮湯」則是他兒時晚餐的溫暖回憶；代表義大利中部菜色的有現拌清脆蔬食「托斯卡尼麵包沙拉」，以及義式節慶料理「托斯卡尼香料豬肉捲」；南義因三面環海、海鮮漁獲豐饒，漁夫料理「義式炸海鮮」上桌，主廚還揮灑巧思推出「獵人腸開心果醬披薩」。期間單筆消費滿8,800可獲精品限量沐浴組，贈完為止。