囤貨趁現在！買化妝品還可抽日本來回機票

2019-03-29 10:21 聯合報 記者 聯合報 記者 余采瀅 ╱即時報導



中部百貨母親節促銷大戰開打，台中廣三SOGO、台中大遠百、及豐原太平洋各家百貨購物節已經開跑，台中新光三越「初夏購物節」也宣布4月3日加入戰場，3月29日至4月1日全館預購登場，22天檔期，業績目標19.2億元，比去年同期增加3％。

新光三越台中店指出，今年「初夏購物節」自4月3日至4月24日，主打化妝品滿3000送300、全館滿5000送500，除了明星化妝品組合下殺4折起，日本超夯的家電也有優惠。另外，化妝品最強4大集團、19品牌聯手，首7日會員消費滿額3千，天天再抽「台北到東京來回機票」。

春水堂歡度36周年慶，4月1至5月31日推出「無茶不樂」系列活動，持2019年台灣博物館門票，至春水堂單筆消費滿520元，即贈「小杯冰珍珠奶茶」乙杯；持4至5月春水堂發票至台灣博物館，更享門票半價優惠。