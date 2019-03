IG潮人、次世代都追捧的神秘保養品牌BEMORAL 居然是道地台灣牌

2019-03-28 23:36 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



當香氛與當代藝術、潮流撞擊,讓跨界藝術家、潮流領袖共同追捧,一個最近在次世代間,低調流傳卻又風格十足的生活保養品牌BEMORAL正式登場,28日晚間在華山舉辦發表會與派對,走入會場,充滿詭譎氣氛,卻有著華麗的餐桌,佈滿礦石、珊瑚礁,各種衝擊且多元的影像創作,連日本攝影大師米原康正都現身力挺,一同感受BEMORAL新上市的6款香氛。

BEMORAL營造出新世代的生活態度,自我、潮流、個性與自信,與一般保養品牌的形象完全不同,充滿藝術氛圍,邀請國際藝術家跨界創作,最讓人意想不到的是,BEMORAL是個道道地地的台灣品牌。

這場BEMORAL派對,讓人不僅體驗到6款香氛的不同氣味,也衝擊著視覺的感官,米原康正來台,為其中一款「瑪塔·哈里的親密儀式」香氛當代表,他笑說自己超愛紅色,正能代表自己的個性,在現場也跟不少台灣潮流達人即興創作。

楊乃文也受邀前來,她透過音樂與氣味來串起回憶,特別喜歡追求好的氣味,因為能給大家一個舒服的空間。

BEMORAL的香氛,不是讓你噴在身上,而是透過精油,滴在裝於香氛罐中,不同的介質上,譬如説七彩礦、紅珊瑚、藍銅礦等,自然讓室內散發香氣,潮流感與時尚感兼具,售價3,500~9,800元間。

BEMORAL這次推出了六款香氣、六種慾望的故事,讓大家一起體驗視覺與感官衝擊。

「我唯一的慾望」

慾望是每個人心中都擁有的小世界,靈魂應該正視他,擁抱他,追求他。

「瑪塔·哈里的親密儀式」

前調參雜淡淡的蘋果清甜,中調性感嫵媚的依蘭與稚嫩的茉莉點綴,尾韻烏木的沈穩內斂,獲得前所未有的平靜。

「莫比·堊鯨的 8aHz」

在洶湧的藍色海洋留下刺鼻辛辣的八角氣息,混合著活力清香的火龍果,中調溫和典雅的山茶花,尾韻舒適的咖啡氣息,以及濃郁柔滑的太妃糖。

「希特勒 2002 年的粉紅三角形」:

前調刺鼻的胡椒與檸檬微酸的滋味,中調轉為濃郁的鳶尾花混合著香根草的苦澀巧克力,後調乳香與安息香脂的飄散。

「殘根之主」:

前調番茄與萊姆的清爽,中調肉豆蔻的神秘香料味,最後雪松溫暖沈穩的木頭氣息,讓被塵封的自我,獲得解放。

「納西瑟斯的自戀花園」: