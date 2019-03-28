IG潮人、次世代都追捧的神秘保養品牌BEMORAL 居然是道地台灣牌

2019-03-28 23:36 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



當香氛與當代藝術、潮流撞擊，讓跨界藝術家、潮流領袖共同追捧，一個最近在次世代間，低調流傳卻又風格十足的生活保養品牌BEMORAL正式登場，28日晚間在華山舉辦發表會與派對，走入會場，充滿詭譎氣氛，卻有著華麗的餐桌，佈滿礦石、珊瑚礁，各種衝擊且多元的影像創作，連日本攝影大師米原康正都現身力挺，一同感受BEMORAL新上市的6款香氛。

BEMORAL營造出新世代的生活態度，自我、潮流、個性與自信，與一般保養品牌的形象完全不同，充滿藝術氛圍，邀請國際藝術家跨界創作，最讓人意想不到的是，BEMORAL是個道道地地的台灣品牌。

這場BEMORAL派對，讓人不僅體驗到6款香氛的不同氣味，也衝擊著視覺的感官，米原康正來台，為其中一款「瑪塔·哈里的親密儀式」香氛當代表，他笑說自己超愛紅色，正能代表自己的個性，在現場也跟不少台灣潮流達人即興創作。

楊乃文也受邀前來，她透過音樂與氣味來串起回憶，特別喜歡追求好的氣味，因為能給大家一個舒服的空間。

BEMORAL的香氛，不是讓你噴在身上，而是透過精油，滴在裝於香氛罐中，不同的介質上，譬如説七彩礦、紅珊瑚、藍銅礦等，自然讓室內散發香氣，潮流感與時尚感兼具，售價3,500～9,800元間。

BEMORAL這次推出了六款香氣、六種慾望的故事，讓大家一起體驗視覺與感官衝擊。

「我唯一的慾望」

慾望是每個人心中都擁有的小世界，靈魂應該正視他，擁抱他，追求他。

「瑪塔·哈里的親密儀式」

前調參雜淡淡的蘋果清甜，中調性感嫵媚的依蘭與稚嫩的茉莉點綴，尾韻烏木的沈穩內斂，獲得前所未有的平靜。

「莫比·堊鯨的 8aHz」

在洶湧的藍色海洋留下刺鼻辛辣的八角氣息，混合著活力清香的火龍果，中調溫和典雅的山茶花，尾韻舒適的咖啡氣息，以及濃郁柔滑的太妃糖。

「希特勒 2002 年的粉紅三角形」：

前調刺鼻的胡椒與檸檬微酸的滋味，中調轉為濃郁的鳶尾花混合著香根草的苦澀巧克力，後調乳香與安息香脂的飄散。

「殘根之主」：

前調番茄與萊姆的清爽，中調肉豆蔻的神秘香料味，最後雪松溫暖沈穩的木頭氣息，讓被塵封的自我，獲得解放。

「納西瑟斯的自戀花園」：