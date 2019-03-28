不小心打斷陳意涵訪問 始源兩動作展現紳士風度
曾被封為「史上最狂孕婦」的陳意涵，今天出席Ferragamo微風信義新店開幕酒會，這也是她產後首次的工作，纖細身型備受熱議。在她接受媒體聯訪時，韓國男星崔始源碰巧抵達會場，場邊近500名特地趕來追星的粉絲尖叫聲數度打斷她受訪，上演意外小插曲。
陳意涵今天以一身大地色系服裝現身，搭配橘黃色蛇皮小包：「我覺得今天整體造型的配色很舒服，這個包無論是帶小孩出門、參加派對都很適合。」她也表示，今天是產後第一次的公開活動，所以也算是產後離開孩子最久的一天，「我有一點分離焦慮，特別是寶寶剛出生有一些黃疸問題，我很焦慮，但後來發現其實也沒什麼事，就有讓自己稍微冷靜一點。」
就在訪問到一半的時候，始源抵達現場，粉絲忍不住尖叫連連，讓陳意涵數度被打斷。不過她表示自己之前跟始源合作過戲劇，所以很習慣這樣的情況，全程維持笑容。而始源到場看到她也馬上開心打招呼，並很紳士地示意場邊媒體請將焦點放在她身上。據了解，始源本來被安排在車上等候，但因為看到場邊有那麼多粉絲列隊等他，就自願先行下車，慢慢走到會場滿足粉絲想多看他幾眼的願望。而他在活動結束後，也特別穿過派對中的層層人群找到陳意涵，跟她打完招呼後才離去，非常貼心。
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