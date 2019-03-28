Nespresso母親節禮物 推全新限量款單一產區臻選系列

2019-03-28 22:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



Nespresso今年在即將來臨的母親節禮物中，推出全新限量款「Master Origin單一產區臻選咖啡—哥斯大黎加」，彷彿就能踏進哥斯大黎加鬱鬱蔥蔥的雨林中，享受著經天然溫泉水洗禮，創造出的獨特清新麥芽穀物甜香咖啡風味。

Nespresso表示，除推出單條裝外，更推出「單一產區臻選品鑑六條裝」，一次網羅品牌五款單一產區全系列，包括衣索比亞、哥倫比亞、尼加拉瓜、印度、印尼，再加上全新限量上市的哥斯大黎加，在舌尖上幸福遨遊全球特色咖啡產區，成為無論是犒賞自己，或是寵愛母親的獻禮選擇。

Nespresso除將最新限量款咖啡搶在母親節前夕上市之外，亦推出一系列母親節優惠，即日起購買Nespresso 指定咖啡機，即享寵愛母親優惠價 2,900起， 從迷你便利到專業優雅咖啡機型，讓所有媽媽在忙碌辛勞的日常中，依然可在咖啡香中品味生活。

一直以來 Nespresso以品味開啟靈感，走訪全球咖啡產區，重現風土與工匠所孕育出的姿態，不斷引領消費者品鑑風味的藝術。此次藉由哥斯大黎加加入單一產區臻選系列的產品線，祈能再次喚起全球咖啡迷對於精品咖啡的渴求嚮往，從豆到杯讓消費者獲得極致的咖啡體驗。

誕生於1986年的瑞士頂級咖啡品牌Nespresso是全球膠囊咖啡的領導品牌，在提供消費者優質的咖啡之外，也善盡環保責任。

以台灣市場為例，Nespresso在全台的精品店及百貨公司皆設置膠囊回收箱，也透過郵局提供免郵資回收服務，致力將用過的咖啡膠囊回收，百分之百再利用。