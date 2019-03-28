吃披薩了！寒舍義大利美食節開跑

2019-03-28 22:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ╱即時報導



義大利古諺云：「A tavola non s’invecchia」（只要待在餐桌旁，年華即不會逝去），正說明了義大利人熱愛美食，也同樣熱衷於學習如何享受料理的樂趣，此講求「家庭分享(Family Share)」為主的熱情民族文化，更體現出迷人的義大利生活態度。

台北寒舍艾美酒店－探索廚房將於4月11日(四)-4月28(日)限定推出「義訪．暖食脈絡」義大利美食節，由寒舍集團西餐廚藝總監Giorgio Pappalardo率領主廚團隊，融匯北、中、南義三大地域經典料理，注入總監記憶中道地的義式家常食藝，將靴子半島的豔麗三色食尚呈現，透過義大利艷陽下的熱情邀約，傳遞最純粹的暖心感動。

尋訪著義大利地圖，由北而南各有代表美食引領風騷，主廚注入專屬家鄉回憶，獻上個性鮮明的義式特色料理：北義經典美食，首推以媽媽滋味著稱的「波隆那肉醬千層麵」，家傳菜譜傳遞著溫柔雋永香氣，而「義式海鮮湯」更是總監重現兒時晚餐餐桌的溫暖回憶。

中部則有以歐洲後花園之稱的扥斯卡尼平原為中心，熱情陽光散逸著溫柔唯美主義，在經典電影的浪漫印象中獻上現拌清脆蔬食「托斯卡尼麵包沙拉」，以及義式節慶料理「托斯卡尼香料豬肉捲」熱情鉅獻；南義因三面環海、海鮮漁獲豐饒多彩，首推漁夫料理平民美食「義式炸海鮮」、主廚揮灑巧思的創意美食「獵人腸開心果醬披薩」等，深刻探索與義大利的邂逅之旅，漫步城鎮的詩意雅致。