中菜混搭加拿大精釀啤酒 這家飯店玩出新美味

2019-03-28 22:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ╱即時報導



繼板橋凱撒2018年加拿大客座主廚美食節活動大受好評，今年再度以加拿大豐富人文特色延伸，除了廣受人知的冰酒外，此次將以台灣市面上顯少人知的加拿大精釀啤酒創造不一樣的異國食玩美學。

3月28日至4月14日板橋凱撒大飯店3樓家宴中餐廳與凱麥加拿大精釀啤酒攜手合作，由行政總主廚郭泰王及主廚簡詠益聯手施展精湛廚藝，將精釀啤酒加入中菜的全新概念推出九道「加」餚菜單，從海鮮類的香蒜啤酒牛角貝、泡醃醉雞、蜜汁烤豬肋、啤酒燉牛肉及紫米桂圓八寶粥等。

入口驚艷尾韻回甘，與精釀啤酒完美巧搭，帶來一場佳餚食玩體驗，開胃美饌320元起（另有四人饗宴餐及十人桌席可選擇）。

此次活動更首度力邀加拿大濠灣精釀酒廠負責人Leslie Fenn及逾十年資歷的首席釀酒師Franco Corno來台與知名啤酒達人鐘偉凱共同舉辦啤酒品酩講座，分享加拿大精釀啤酒的釀酒工藝及品味。

此次板橋凱撒聯合凱麥加拿大精釀啤酒旗下代理品牌濠灣（Howe Sound）、綠蛙（Dead Frog）、密泉（Mission Springs）等酒廠舉辦加拿大精釀食玩體驗系列活動，由行政總主廚郭泰王及主廚簡詠益將加拿大精釀啤酒融合中式烹調手法的創意展現於料理上，以全新異國食玩品味體驗為理念，提供單點菜餚320元起，四人饗宴套餐2,580元及十人桌席15,000元三種用餐方式。

同時，加拿大濠灣精釀酒廠負責人Leslie Fenn及首席釀酒師Franco Corno首次來台與台灣知名啤酒達人鍾偉凱於3/30(六)~3/31(日)每日下午3點舉辦共兩場免費品酩講座，分享繁複細膩的釀酒工藝與推薦酒款的深刻體驗