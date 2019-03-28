親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
石虎瀕絕不歸路
清明連假資訊
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

陳佩琪告三立不再上訴 她嘆原來打官司不像騎一日雙塔

中菜混搭加拿大精釀啤酒 這家飯店玩出新美味

2019-03-28 22:40經濟日報 記者韓化宇╱即時報導

繼板橋凱撒2018年加拿大客座主廚美食節活動大受好評，今年再度以加拿大豐富人文特色延伸，除了廣受人知的冰酒外，此次將以台灣市面上顯少人知的加拿大精釀啤酒創造不一樣的異國食玩美學。

3月28日至4月14日板橋凱撒大飯店3樓家宴中餐廳與凱麥加拿大精釀啤酒攜手合作，由行政總主廚郭泰王及主廚簡詠益聯手施展精湛廚藝，將精釀啤酒加入中菜的全新概念推出九道「加」餚菜單，從海鮮類的香蒜啤酒牛角貝、泡醃醉雞、蜜汁烤豬肋、啤酒燉牛肉及紫米桂圓八寶粥等。

入口驚艷尾韻回甘，與精釀啤酒完美巧搭，帶來一場佳餚食玩體驗，開胃美饌320元起（另有四人饗宴餐及十人桌席可選擇）。

此次活動更首度力邀加拿大濠灣精釀酒廠負責人Leslie Fenn及逾十年資歷的首席釀酒師Franco Corno來台與知名啤酒達人鐘偉凱共同舉辦啤酒品酩講座，分享加拿大精釀啤酒的釀酒工藝及品味。

此次板橋凱撒聯合凱麥加拿大精釀啤酒旗下代理品牌濠灣（Howe Sound）、綠蛙（Dead Frog）、密泉（Mission Springs）等酒廠舉辦加拿大精釀食玩體驗系列活動，由行政總主廚郭泰王及主廚簡詠益將加拿大精釀啤酒融合中式烹調手法的創意展現於料理上，以全新異國食玩品味體驗為理念，提供單點菜餚320元起，四人饗宴套餐2,580元及十人桌席15,000元三種用餐方式。

同時，加拿大濠灣精釀酒廠負責人Leslie Fenn及首席釀酒師Franco Corno首次來台與台灣知名啤酒達人鍾偉凱於3/30(六)~3/31(日)每日下午3點舉辦共兩場免費品酩講座，分享繁複細膩的釀酒工藝與推薦酒款的深刻體驗

另外在活動期間凡享用家宴中餐廳精釀「加」宴料理或指定啤酒消費滿2,000元，即贈家宴招牌熱炒二選一（價值360元）。

板橋凱撒大飯店3樓家宴中餐廳與凱麥加拿大精釀啤酒攜手合作，將精釀啤酒加入中菜的全...
板橋凱撒大飯店3樓家宴中餐廳與凱麥加拿大精釀啤酒攜手合作，將精釀啤酒加入中菜的全新概念推出九道「加」餚菜單。板橋凱撒大飯店／提供
分享
板橋凱撒大飯店3樓家宴中餐廳與凱麥加拿大精釀啤酒攜手合作，將精釀啤酒加入中菜的全...
板橋凱撒大飯店3樓家宴中餐廳與凱麥加拿大精釀啤酒攜手合作，將精釀啤酒加入中菜的全新概念推出九道「加」餚菜單。板橋凱撒大飯店／提供
分享

加拿大凱撒

相關新聞

全家趁熱推出「抹茶脆皮菠蘿」 網友見包裝大笑：花椰菜客串？

2019-03-28 20:00

寵兒就趁這一檔！udn買東西「童趣放肆玩」專區下殺5折起

2019-03-28 20:57

「智能選枕」好棒！HOLA大墩店全台首間新概念店　多項數位科技等你玩

2019-03-28 19:34

小7三檔「限量集點活動」齊發！PALLADIUM腰包、alfi真空保溫壺全都有

2019-03-28 18:03

Grand Seiko王者再起！打造年度最富詩意的新表款

2019-03-28 17:53

向威格納大師致敬！丹麥國寶家具「Y Chair」有全新奢華版 坐墊改用羊皮

2019-03-28 17:52

陳妍希當媽媽後依然有青春好膚質 秘訣靠「連皮吃奇異果」這麼神？

2019-03-28 17:46

想學始源男神笑容 溫昇豪大推《我們與惡的距離》給韓國人

2019-03-28 17:45

頂級奢華再進化！亞諾表Nebula星雲全新中性尺寸 金字塔升級陀飛輪更好看

2019-03-28 17:25

朱立倫現身「吉卜力動畫手稿展」力挺文創產業

2019-03-28 17:16

被誇穿西裝好帥 始源用中文羞認「我知道」

2019-03-28 16:56

許允樂聯名彩妝！FreshO2「我的獨特角度聯名系列」選在她生日開賣

2019-03-28 16:44

Hearts on Fire AERIAL高級訂製珠寶展 最美車工鑽石璀璨演繹大自然

2019-03-28 16:40

快來看你的設計有沒有入選！MIDO將推出高人氣Rainflower花雨系列腕表

2019-03-28 16:29

王陽明訂製包款也要放閃 和蔡詩芸共用xxxx數字 真是撒糖無極限

2019-03-28 16:22

4月開賣！UNIQLO X Alexander Wang聯名第二彈 15款單品最低390元起

2019-03-28 15:53

網友讚風華絕代！林心如美穿黑白塗鴉紅底鞋 和LVMH集團準太子妃撞款

2019-03-28 14:55

「職人町」歐風小巴黎超仙照IG洗版 網友讚嘆屏東好美

2019-03-28 14:37

草莓起士壽司蹦出酸甜滋味！欣葉新菜好粉紅　壽星還能抽扭蛋

2019-03-28 14:24

新娘看過來！寶麗廣塲格拉夫婚嫁珠寶展 華美婚紗珠寶一次滿足

2019-03-28 13:40

送兒童節禮物難選？蝦皮提供選購指南

2019-03-28 13:19

好吃市集2019春季熱銷甜點 熱銷冠軍是它

2019-03-28 13:18

高雄文青必訪「MLD台鋁」加入信義區戰國 帶來1選物店3美食進駐微風南山

2019-03-28 13:15

兒童段考100分五星飯店免費請吃大餐 家人也有75折

2019-03-28 12:39

百貨母親節促銷開戰！統一時代「跨樓層」滿3千送3百抵用券還可全館使用

2019-03-28 12:30

始源又來了！31度高溫穿風衣還是好帥

2019-03-28 12:25

這些星巴克杯杯太可愛！台灣版的環保隨行杯只賣一天，黑熊、石虎都來了

2019-03-28 11:32

河智苑超脫仙氣 趙濤高雅 都靠孔雀畫龍點睛

2019-03-28 11:29

GU全台遍地開花拚展店 板橋大遠百店明日開幕

2019-03-28 11:05

全台39家牛排館聯手推廣美國牛 用餐還可抽5千元消費券

2019-03-28 10:02

身旁有甩不掉的「鬼針草男」嗎？只會狂傳賴、不讀不回反而會激怒他

2019-03-28 00:49

亞洲50最佳餐廳 MUME奪第7 破台灣紀錄

2019-03-28 00:17

「Steadify穿戴式隨行腳架」 攝影界新寵

2019-03-28 00:05

超仙氣「缅梔花」來了！Jo Malone花園迷蹤限量系列4月1日開賣

2019-03-27 21:06

「許老三」的公主服 讓大小S忍不住鬥嘴吵起來

2019-03-27 20:53

自封「最假媳婦」！大小S逛PRADA挑禮物送婆婆

2019-03-27 19:57

這幾款一定要吃！網友大推「日本超商必買冰品」小7就能買到

2019-03-27 19:12

文青最愛Aesop終於有新品了！首支卸妝乳上市

2019-03-27 19:09

超商限定！COLD STONE草莓白玉冰銅燒、野莓馬卡龍冰淇淋登場

2019-03-27 18:47
看更多

熱門文章

米其林接地氣！「庶民版 」這2家切仔麵 沒吃過就遜了

2019-03-28 10:00

等級越高越旺財？12生肖的天生財富命揭曉

2019-03-28 09:24

出發前三周機票最便宜 掌握訂房時機搭加購優惠再省43%

2019-03-28 11:01

別踩雷！12星座的「超級引爆點」金牛憋到爆發 牡羊恨吃裡扒外

2019-03-28 09:37

超噁！ 男友疔子全紀錄 傷口如同行刑式槍決子彈傷口

2019-03-28 15:15

來不及了好傷心…拒絕爸爸的交友邀請 他此生遺憾

2019-03-28 15:02

兒童段考100分五星飯店免費請吃大餐 家人也有75折

2019-03-28 12:39

義大利新郎婚禮唱台語《島嶼天光》 台灣新娘驚喜灑淚

2019-03-28 17:24

今也熱到30度 吳德榮：明下午北部轉濕涼

2019-03-28 07:31

台灣大眾運輸業首創 「一句話」用Messenger訂高鐵票

2019-03-28 10:53

影／射精8秒「真男人」？ 醫師搖頭：不舉前兆

2019-03-28 18:13

身旁有甩不掉的「鬼針草男」嗎？只會狂傳賴、不讀不回反而會激怒他

2019-03-28 00:49

每日星座運勢／射手事業工作效率高 多與家人相處

2019-03-28 00:00

誰殺了石虎？全台僅存不到500隻

2019-03-28 00:23

下周油價 汽油每公升估漲0.7元、柴油降0.1元

2019-03-28 12:23

藥食同源 中醫師介紹兩道菜讓你不發胖

2019-03-28 07:24

【家的形狀‧與子偕行】王誠之／少年同學夫妻老

2019-03-28 06:00

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／超過三個就輕鬆了

2019-03-28 06:00

這些星巴克杯杯太可愛！台灣版的環保隨行杯只賣一天，黑熊、石虎都來了

2019-03-28 11:32

【心情點滴】夏客／異鄉人

2019-03-28 06:00

始源又來了！31度高溫穿風衣還是好帥

2019-03-28 12:25

4到6月 敬老卡搭北捷每滿30次可換優惠券

2019-03-28 12:12

不會被愛沖昏頭！友情第一感情第二的生肖

2019-03-28 09:12

給你一根蠟燭、一盒圖釘跟火柴，如何把蠟燭固定在牆上？心理學博士從答案發現：幸運者的共同點

2019-03-28 09:32

影／萌樣全都錄！小石虎玩媽媽尾巴被「巴」頭

2019-03-28 14:59

台灣高鐵訂票再進化 臉書「Messenger智慧購票」上線

2019-03-28 10:41

甘為公司賣命卻失升職機會 老闆：你阻礙自己進步

2019-03-28 14:26

石虎保育／石虎暗夜覓食…每趟都是生死關

2019-03-28 00:34

影／好心被狗咬！善心女收養比特犬 手被狠咬見血

2019-03-28 12:41

Grand Seiko王者再起！打造年度最富詩意的新表款

2019-03-28 17:53

苗29線石虎路殺熱點成示範區 2個月內改善警告設施

2019-03-28 10:59

小7三檔「限量集點活動」齊發！PALLADIUM腰包、alfi真空保溫壺全都有

2019-03-28 18:03

高雄文青必訪「MLD台鋁」加入信義區戰國 帶來1選物店3美食進駐微風南山

2019-03-28 13:15

河智苑超脫仙氣 趙濤高雅 都靠孔雀畫龍點睛

2019-03-28 11:29

清明連假不想一路塞 新北交通懶人包看這裡

2019-03-28 16:16

被誇穿西裝好帥 始源用中文羞認「我知道」

2019-03-28 16:56

有睪丸但外表像女人 新陰道重建手術找回人生

2019-03-28 11:04

大陸移入麻疹案例 患者發病期搭上海飛桃園華航班機

2019-03-28 16:23

靜脈潰瘍恐得截肢 專家：營養均衡很重要

2019-03-28 18:18

網友讚風華絕代！林心如美穿黑白塗鴉紅底鞋 和LVMH集團準太子妃撞款

2019-03-28 14:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top