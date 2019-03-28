4強聯手壯大IWA平台 共創智慧建築AIoT新世代

2019-03-28 22:11 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



AI人工智慧與IoT物聯網串連起的智慧城市話題正夯，為深入發展智慧城市與智慧建築合作戰略，群光電能科技、和泰大金空調子公司和展制冷設備、林聲科技與喬山工程宣布共同簽署戰略合作協議，透過4家公司在智慧建築及空調系統控制規劃設計、系統整合、顧問諮詢服務，以及最佳解決方案的層面上將充分展現各自的專業優勢，透過群光電能的IWA AIOT物聯網平台技術，深度合作推動智慧城市與智慧建築產業協同發展，4強聯手建設共贏的戰略平台。

群光電能具有專業的軟硬體及系統平台開發團隊，自主研發核心演算法及系統整合平台，以「IWA智慧建築整合管理平台」為主軸，發展「建築設備運行高效化」、「建築環境最適化」及「建築節能最佳化」之一系列軟硬體產品及系統解決方案，針對建築設備及環境系統進行智慧控制，並能在智慧城市、智慧園區、智慧建築、智慧商場、智慧家居、智慧交通、智慧觀光等多元的領域內提供專業的應用服務。

和展制冷則運用深耕多年通路的經驗，向群電提供即時市場反饋資訊，共同豐富市場定位，未來也將針對當地市場全力引進最新科技的空調產品，以滿足各地客戶對高效節能商品的需求，爭取更高的市佔率。

林聲科技的強項在於機電系統節能方案設計，在此戰略合作框架下，林聲將扮演節能研發顧問的角色，定期邀請兩岸專家召開研討會，幫助合作夥伴與業主將最新節能技術應用在新建及改建案子上，爭取市場領先優勢。

喬山工程則是特別擅長具前瞻性、智能化與低耗能之建築、機電、空調整合系統工程，能巧妙將建築特色與裝修元素，結合室內環境控制設施整合規劃，提供合乎功能需求、經濟、節能且易與操作管理之建築環境控制系統設施。