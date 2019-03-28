寵兒就趁這一檔！udn買東西「童趣放肆玩」專區下殺5折起

2019-03-28 20:57 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



4月即將迎來愚人節、兒童節，udn買東西（udnshopping）主張愚人節好康不開玩笑，4月1日至4月7日推出「好會買閃購666全場6折起」活動專區，消費滿2,000元送600折價券大禮包，消費滿3,000元登記送100禮券、共600名，同時還有「童趣放肆玩」專區下殺5折起；指定專館消費滿3,000元抽遠雄海洋公園雙人門票共10組，讓親子一起到海洋公園同樂。

udn買東西（udnshopping）在兒童節前夕推出「童趣放肆玩」專區，搶攻寵兒商機，嬰幼童尿布、騎乘、鞋襪、包款、兒童生活用品、玩具等下殺5折起，其中市價近6,000元的美國RadioFlyer領航者平衡車＋防護頭盔組合更推出超低價3,990元；4月1日至4月3日會員消費滿3,500元最高送3%購物金。

根據蝦皮購物統計，兒童節前夕「玩具」相關商品訂單較平日成長超過3成，主要分為孩童親子互動玩具、童心未泯大人玩具等兩大類，兒童玩具以安撫型玩偶、互動益智類、啟蒙有聲書位居熱銷前三名，最受歡迎價位為900～1,000元；大人系療癒玩具則以DIY袖珍娃娃屋模型、公仔周邊、3C遊戲最受歡迎。