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「智能選枕」好棒！HOLA大墩店全台首間新概念店　多項數位科技等你玩

2019-03-28 19:34聯合報 記者陳立儀╱即時報導

數位科技加持，讓居家賣場變得更好玩！HOLA最新型態居家美學概念店3月29日於台中市大墩路登場，全新升級的HOLA大墩店應用數位科技，首次推出寢具區「智能選枕」、家具沙發區「VR虛擬實境」體驗，甚至還規畫了多個網美拍照打卡點，打造台中最美、最有趣的居家賣場，3月29日至3月31日、4月4日至4月7日還祭出多項獨家限定排隊好禮。

HOLA大墩店首度設立智能選枕區，以過往銷售累積百萬顆以上枕頭的經驗，與物理治療師合作推出選枕前檢測，輸入個人身高、體重、頭長、肩寬、頸長等16項基本資料後，搭配門市好眠顧問的試枕服務，即可快速精準挑出合適自己身型的枕頭；衛浴區特別增設洗手檯，一旁有全系列毛巾單品與材質介紹，可直接試用後再選購。

此外，HOLA大墩店也是全台首間導入數位科技的門市，包括雲端空間體驗、電子價標、VR虛擬實境等，在店內大型平板裝置中，將商品虛擬於多種風格3D空間，消費者可自由點選商品查看款式、規格、顏色等資訊，也可替換配置，直接模擬出想像中的風格樣貌，還能同步將選定商品加入購物車；貨架全面採用電子價標，價標上設有QR Code，可完整提供商品資訊，即時促銷組合也可直接顯示於價標面板上。HOLA也首度與HTC合作，到沙發區戴上HTC VIVE虛擬實境裝置，便能感受猶如置身巴黎的浪漫氛圍。

台中素有網美朝聖地的盛名，HOLA大墩店規畫多個網美拍照打卡點，在窗紡抱枕區以不同色系的素色抱枕組出「HOLA」，打造另類網美打卡牆；主打的家具單品融入幽默文字對話空間中，畫面情境彷彿漫畫般呈現；餐具區首度推出美搭餐桌模擬體驗，民眾可自行選擇不同拍照板與餐具。

HOLA大墩店歡慶開幕，3月29日至3月31日推出多項獨家優惠，HOLA米奇系列鑄鐵琺瑯湯鍋20cm原價3,280元、大墩店限定排隊價999元，約3折；精選天絲兩用床包被組（雙人）原價6,980元、大墩店限定排隊價2,880元，約42折；緻金骨瓷18件餐具組原價4,490元、大墩店限定排隊價999元，約23折；奇美14吋DC馬達ECO遙控擺頭立扇原價2,288元、大墩店限定排隊價1,588元，限量100台。

3月29日至4月3日HOLA中區四家門市（大墩、北屯、西屯、彰化店）祭出全館當日單筆實付金額滿2,000元送200元折價券，4月24日前加碼鍋具單筆消費滿1,000元現折100元。

HOLA大墩店規畫多個網美拍照打卡點。圖／HOLA提供
HOLA大墩店規畫多個網美拍照打卡點。圖／HOLA提供
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HOLA大墩店首度設立智能選枕區，輸入個人身高、體重、頭長、肩寬、頸長等16項基...
HOLA大墩店首度設立智能選枕區，輸入個人身高、體重、頭長、肩寬、頸長等16項基本資料後，搭配現場試診，即可快速精準挑出合適自己身型的枕頭。圖／HOLA提供
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HOLA大墩店規畫多個網美拍照打卡點。圖／HOLA提供
HOLA大墩店規畫多個網美拍照打卡點。圖／HOLA提供
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HOLA大墩店沙發區可體驗VR虛擬實境。圖／HOLA提供
HOLA大墩店沙發區可體驗VR虛擬實境。圖／HOLA提供
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HOLA大墩店首度設立智能選枕區，輸入個人身高、體重、頭長、肩寬、頸長等16項基...
HOLA大墩店首度設立智能選枕區，輸入個人身高、體重、頭長、肩寬、頸長等16項基本資料後，搭配現場試診，即可快速精準挑出合適自己身型的枕頭。圖／HOLA提供
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HOLA大墩店規畫多個網美拍照打卡點。圖／HOLA提供
HOLA大墩店規畫多個網美拍照打卡點。圖／HOLA提供
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HOLA餐具

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