當宋仲基、裴勇俊、李英愛學妹！高職生錄取韓國名校

2019-03-28 19:29 聯合報 記者 聯合報 記者 張錦弘 ╱即時報導



國內高中職生留學國外人數逐年增加，人才出走問題嚴重，連台大校長管中閔都感受到危機，最近主動出擊到台中宣傳招生。

不過，國內高中生留學國家以往以到香港、大陸、日本、新加坡、美、加為主，但受哈韓風影響，選擇留學韓國的人也變多，新北市莊敬高職今年就有兩個校友錄取韓國名校成均館大學及中央大學，要當知名藝人宋仲基、裴勇俊、李英愛、金秀賢等人的學妹。

莊敬高職董事長王傳亮指出，韓劇及少女時代等天團風行全球，該校為拓展演藝科學生出路，近年來和韓國五大經紀公司合作，對方每年都會來台選才，目前已有20人到韓國發展，有3、4人已出道。

王傳亮說，為鼓勵學生提前準備到韓國發展，學校也請了留學加拿大的韓籍老師金相智到校教韓語及英語，前年畢業的演藝科學生陳熙曾獲全國韓語演講比賽冠軍，今年錄取韓國演藝名校中央大學，知名校友包括因電影「與神同行」暴紅的河正宇、及李英愛、李秉憲、金秀賢、少女時代權俞利等大咖藝人。

莊敬高職另一校友黃詩婷今年也錄取韓國歷史最悠久的成均館大學，該校在泰晤士報2019世界大學排名排82名，比台大的170名高出許多，知名校友包括藝人裴勇俊、宋仲基等。

陳熙說，她2017年9月從莊敬高職畢業後，到韓國釜山外語大學讀了半年的韓語學堂和一年的韓文系後，今年3月考進中央大學演藝放送學系。她說，從以前就對電視戲劇有很大興趣，也因看韓劇開始學韓文，高中時選擇念莊敬高職演藝科戲劇組，學到戲劇基礎和參加公演等實戰經驗，對她準備入學資料有很大幫助，尤其接受學校韓文老師指導，讓她奪得韓語比賽第一名佳績，能有機會來韓國留學。

陳熙說，中央大學在韓國藝術領域中是非常傑出的學校，用韓文聽課並非簡單的事，所幸念高職時老師幫她打了結實的底子，讓她在上較難的理論課時也能理解，未來希望能在戲劇編導領域有更突出成績，能做出引人歡笑並感動的節目，暫時讓人忘記生活中的煩惱。

陳熙表示，韓國人的習性禮儀和台灣有很大差別，剛開始有很多不習慣的地方。中央大學不只有專業錄音室、特效拍攝編輯室，還提供學生練習室及許多設施，再加上堅強的導師陣容，讓她學到許多專業知識。

她勉勵國內高中職生，如果有想完成的夢想，比起猶豫，不如放手一搏，與其因沒做過後悔，不如做過再來後悔，絕對不要讓自己的人生留白!

今年3月考上成均館大學的黃詩婷則說，她從以前就對韓國很有興趣，高職畢業前和家人討論後，決定留學韓國，同樣在2017年畢業後，9月先到釜山讀韓國語學堂，一開始因不會韓文，加上韓國物價比台灣貴，所以很辛苦。

她說，她留學前在網路找了很多資料，選擇成均館的理由，是因從之前就注意到該校，且這所學校不管是在韓國或世界上都是很好的學校，和家人討論過後，最後決定選擇成均館大學人文科學學部，大一不分系，可先探索自己的興趣，