未滿40歲教授剩25% 科技部30日再率9大學赴歐搶才

2019-03-28 18:14 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



為改善國內科研世代斷層趨勢、延攬國外優秀年輕學術研究人才加入台灣科研行列，科技部陳良基部長繼去年三月率團赴美攬才，將於今年3月30日至4月6日再度邀集九所國內頂尖大學校長、副校長等主管，親自率團至英、法、德三國，分別在倫敦、巴黎、柏林等三個城市舉辦海外攬才說明會，盼能吸引本國優秀學者返國或外國人士來台任教。

包括清華大學校長賀陳弘、中央大學校長周景揚、中興大學校長薛富盛、台師大校長吳正己、成功大學校長蘇慧貞、中山大學校長鄭英耀等大學校長都會親自赴歐洲攬才。台大則是由副校長周家蓓出席。

科技部表示，九校大學校長、副校長等13位學校代表，將於說明會現場展現各校特色，形同徵才博覽會，另也安排約11位已獲得107年「年輕學者養成計畫」的年輕學者於現場和與會的當地學者們分享任教的心路歷程與計畫申請、執行心得。

科技部指出，科技部自106年開始推動「海外人才歸國橋接方案（LIFT, Leaders in Future Trends）」，邀請我國45歲以下邀請海外博士級或碩士級學位且具人工智慧5年相關國外工作經驗者返國貢獻所學，達到激勵產業創新及刺激技術躍升之成效為方案目標。108年度方案將建置平台，積極促成海外學人線上/線下橋接國內產學研機構，並安排返國學人參加「海外學人返國交流會」，與國內產學研機構進行面對面交流，以促成海外學人回台就業發展。

陳良基指出，我國未滿40歲的大專校院專任教師，已由101學年度的36%逐年降至106學年度的25%；另我國40歲以下科技部計畫主持人比例，由97年約4千人逐年下降，至107年僅約2千人，顯示我國高教年輕世代有斷層趨勢，因此推動年輕學者養成計畫，除培植年輕科研人才外，更希望藉此計畫讓大專校院有優勢可與國外機構競爭人才回台或來台任教。