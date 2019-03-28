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小7三檔「限量集點活動」齊發！PALLADIUM腰包、alfi真空保溫壺全都有

2019-03-28 18:03聯合報 記者陳立儀╱即時報導

7－ELEVEN最新集點活動三檔齊發，包括德國百年寶迪精品廚具集點送、限量德國百年品牌alfi真空保溫壺加價購都已開跑，包括廚用剪刀、廚師刀、琺瑯鍋、不沾鍋等，最低市價0.8折起就能入手，數量有限售完為止；4月3日起還有限量法國經典軍靴品牌PALLADIUM時尚潮流腰包加價購，限量共1.5萬個。

即日起至4月21日7－ELEVEN推出限量德國百年品牌alfi真空保溫壺加價購，使用「德國寶迪廚具集點送點數」消費滿50元可獲得1點；alfi原廠真空保溫壺是五星級酒店指定的保溫名品，使用合金鋼材質與真空強化玻璃內膽，可保溫12小時、保冷24小時，按壓式壺蓋方便單手操作，容量1L，目前有皇家藍、寶石紅、烈火紅、極簡黑等4色，市價1,980元，集滿6點加599元可兌換一款，約市價3折。

同步推出德國百年寶迪精品廚具集點送活動，首批限量8.5萬個的廚用剪刀市價1,000元，集滿6點加99元或集滿90點免費送，約市價1折；限量9.55萬個的13.5cm日式小廚師刀市價1,500元，集滿6點加129元或集滿120點免費送，約市價0.8折；首批限量8.4萬個的17cm日式大廚師刀市價2,500元，集滿6點加199元或集滿180點免費送，約市價0.8折；限量1.5萬個的24cm琺瑯平煎鍋市價2,000元，集滿6點加499元可兌換一款，約市價2.5折；首批限量1萬個的24cm琺瑯雙耳湯鍋（附蓋）市價3,500元，集滿6點加599元可兌換一款，約市價1.8折；限量1萬個的16cm不沾湯鍋市價2,000元，集滿6點加399元可兌換一款，約市價2折；限量5萬個的28cm不沾炒鍋市價3,000元，集滿6點加599元可兌換一款，約市價2折。

4月3日至4月23日7－ELEVEN推出限量法國經典軍靴品牌PALLADIUM時尚潮流腰包加價購，4月3日下午3點起開放限量預購，同樣使用「德國寶迪廚具集點送點數」；PALLADIUM時尚潮流腰包可依穿搭風格選擇個性背法，兼具極簡腰包、單肩斜背包功能，皮革斜紋設計結合登山扣環，上蓋有PALLADIUM品牌核心「Dare the Unknown」字樣，內有雙層拉鍊暗袋，集滿6點加299元可兌換一款，共有黑、灰、白3色，限量共1.5萬個。

7－ELEVEN「德國百年寶迪精品廚具集點送」推出各式限量琺瑯鍋具。圖／7－EL...
7－ELEVEN「德國百年寶迪精品廚具集點送」推出各式限量琺瑯鍋具。圖／7－ELEVEN提供
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7－ELEVEN即日起至4月21日推出「德國百年寶迪精品廚具集點送」活動。圖／7...
7－ELEVEN即日起至4月21日推出「德國百年寶迪精品廚具集點送」活動。圖／7－ELEVEN提供
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7－ELEVEN即日起至4月21日推出全店集點加價購限量德國百年品牌alfi真空...
7－ELEVEN即日起至4月21日推出全店集點加價購限量德國百年品牌alfi真空保溫壺，數量有限售完為止。圖／7－ELEVEN提供
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4月3日至4月23日7－ELEVEN推出法國經典軍靴品牌PALLADIUM精品加...
4月3日至4月23日7－ELEVEN推出法國經典軍靴品牌PALLADIUM精品加價購，限量共1.5萬個。圖／7－ELEVEN提供
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7－ELEVEN「德國百年寶迪精品廚具集點送」推出各式限量琺瑯鍋具。圖／7－EL...
7－ELEVEN「德國百年寶迪精品廚具集點送」推出各式限量琺瑯鍋具。圖／7－ELEVEN提供
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4月3日至4月23日7－ELEVEN推出法國經典軍靴品牌PALLADIUM精品加...
4月3日至4月23日7－ELEVEN推出法國經典軍靴品牌PALLADIUM精品加價購，限量共1.5萬個。圖／7－ELEVEN提供
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7－ELEVEN即日起至4月21日推出全店集點加價購限量德國百年品牌alfi真空...
7－ELEVEN即日起至4月21日推出全店集點加價購限量德國百年品牌alfi真空保溫壺，數量有限售完為止。圖／7－ELEVEN提供
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