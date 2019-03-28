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Grand Seiko王者再起！打造年度最富詩意的新表款

2019-03-28 17:53聯合報 記者曾智緯╱即時報導

自從Grand Seiko從SEIKO中獨立，從製表到行銷策略，都採取了不同的手法。今年的巴塞爾珠寶暨腕表展時，Grand Seiko仍舊強調職人精神，以不輸瑞士鐘表品牌的高規格，打造了最富詩意的表款、以及專為女性打造新系列腕表，讓不同年齡、性別的消費者，都能仔細品味手作的溫度。

「你看過下雪後的大地嗎？」為了要手表上呈現這樣靜謐的片刻，Grand Seiko以手工的方式，在金屬表盤上，細膩的刻出「雪花」狀紋理，運用在限量的Spring Drive腕表上。而今年又是該系列推出的20周年，因此還打造了限量款來紀念，以18K黃金、鉑金來製成表殼，其中的鉑金款，連同表殼都裝飾有「雪花」圖案，忠實的呈現了降雪後轉瞬即逝的時光，富有詩意的做法，獲得消費者極高的注目。

其次，運動風格也是Grand Seiko拿手的之一，在同樣是Spring Drive系列中，推出新款腕表。品牌以常年沿用的獅子形象所象徵的力量和威嚴為主題，將獅爪化做成特殊的表耳形狀。Grand Seiko提供三款限量版腕表，並配備兩種經過特別調整的Spring Drive機芯。而且每一款的自動盤，都替換成18K黃金材質，凸顯出每日誤差不到1秒的精準。20周年紀念款，則以18K玫瑰金製成表殼，彰顯獅子的王者風範。

另外，今年Grand Seiko曝光了全新9S27機芯，使用在專為女性而設的表款。這枚機芯的最大特色就是高性能和薄身之間達成平衡，並備有 50 小時

動力儲存。其中一款表殼使用18K黃金和「雪花」設計，另一款則為不鏽鋼，採太陽紋放射表盤設計，兩款的厚度皆僅 10.2毫米，配戴時更舒適。

9R02機芯由Micro Artist Studio的職人精心組裝。圖／SEIK...
9R02機芯由Micro Artist Studio的職人精心組裝。圖／SEIKO提供
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Grand Seiko Spring Drive超薄精品系列腕表，20周年紀念款...
Grand Seiko Spring Drive超薄精品系列腕表，20周年紀念款，約93萬8,700元。圖／SEIKO提供
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Grand Seiko Spring Drive超薄精品系列腕表，鉑金表殼，限量30只，約261萬元。圖／SEIKO提供
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Grand Seiko 女士自動上鍊腕表，不鏽鋼表殼搭配鑽石時標，約18萬7,600元。圖／SEIKO提供
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Grand Seiko女士自動上鍊腕表，18K黃金表殼，搭配鑲鑽表圈，約100萬8,000元。圖／SEIKO提供
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Grand Seiko Spring Drivev系列計時碼表，鍍鈦合金表殼，限...
Grand Seiko Spring Drivev系列計時碼表，鍍鈦合金表殼，限量500只，約47萬6,000元。圖／SEIKO提供
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