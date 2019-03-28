丹麥國寶家具「Y Chair」有全新奢華版 坐墊改用羊皮，向威格納大師致敬

2019-03-28 17:52 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



被稱為丹麥國寶設計之一的Y Chair，居然有了奢華升級版，將在4月2日僅限定一天開賣的奢華版Y Chair，椅面不是編織紙纖，而是選用羊皮皮革，並以天然帆布為支撐，讓Y Chair有了全新風貌，這背後有段美好的歷史故事。

喜愛居家設計的人，都一定認識這把Y Chair，由丹麥家具大師Hans J. Wegner 漢斯．威格納，在50年代與Carl Hansen & Søn，攜手推出的作品。

Y Chair設計靈感來自中國明代的圈椅，椅背與扶手一體成型，搭配如同西方許願骨般的分叉背部支撐，搭配圓潤線條的扶手，椅面則是紙纖編織而成，成為家具椅中的經典。

其實到了90年代，威格納曾經試圖賦予Y Chair新生命，就是更改座墊的選擇，嘗試過使用馬鞍皮，但是當時的技術不夠先進，因為皮革有著持續延展性，使用日子一長，皮革與手工木椅骨，無法緊密結合，最後更新計畫只得放棄。

相隔近30年後，Carl Hansen & Søn重新找到了更佳的技術方法，重現了威格納當年的夢想計畫，找到了讓皮革成為坐墊的最佳技術，並且仍能讓皮革與骨架緊密結合。

這把全新奢華升級的Y Chair，採用天然植物染製的羊皮，有著暗紅色澤，在皮革背面有帆布支撐，表面也沒有多加處理，因此皮革長期使用後，不會增加延展性，坐起來的舒適感、整體感，也可以讓人感受度更為提升。