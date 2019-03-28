陳妍希當媽媽後，依然有青春好膚質 秘訣靠「連皮吃奇異果」這麼神？

2019-03-28 17:46 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



在台灣久未現身的的陳妍希，這回受邀擔任佳麗寶DEW系列的年度代言人，已經當媽的她，很自豪肌膚狀況跟年輕時都一樣，嘴甜笑稱「都是因為用了佳麗寶」，提到當媽之後，她強調從保養到飲食都要注意，才能一直保持青春，這回代言佳麗寶DEW淨潤系列，結合美白與保濕，讓陳妍希大呼「居然有雙效」。

陳妍希如何保持青春秘訣呢？這回她首度大公開

連皮吃奇異果

保養對於陳妍希來說，是要從內而外的做起，平時也會多吃些低糖分的水果，像是奇異果就會連著皮一起吃，因為這樣還會幫助消化，還會多吃橘子、柳丁等，從中多攝取維他命C。

重視防曬＋美白

陳妍希提到，自己拍戲時，常得面對被太陽直射，所以防曬與美白都很重視，她也認為這是所有女性都得在意的事情。她也說到，自己是敏感肌，因此挑保養品時得慎選，使用了佳麗寶DEW淨潤系列，讓她感到很安心。

常吃花椰菜

陳妍希對吃的食物也很重視，特別喜歡吃花椰菜，因為花椰菜熱量低，又營養，可以炒也能水煮，她幾乎天天吃。

保濕超重要！

佳麗寶DEW推出的淨潤系列，主打保濕與美白結合，通常美白產品，比較不會強調的保濕，這次佳麗寶把兩項好處一次概括，讓大家在炎炎的夏日，不僅美白，讓自己的肌膚保濕更提升。

佳麗寶DEW淨潤系列強調「全面性美白」，有別於其他保養品，多強調單點的淡斑，淨潤系列強化全系列照顧，讓黑皮膚揮別暗沈，另外添加激活玻尿酸α，幫助全面保濕，這回一口氣推出柔膚露、柔膚乳與柔膚霜，滿足全部的需求，讓女人在春夏，能夠白起來，也能兼顧保濕。