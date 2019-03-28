親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
石虎瀕絕不歸路
清明連假資訊
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

韓國瑜出來選總統 千金韓冰說：家裡還有衣服要洗

在最美的一刻謝幕：鈴木一朗引退的侘寂美學

陳妍希當媽媽後，依然有青春好膚質　秘訣靠「連皮吃奇異果」這麼神？

2019-03-28 17:46聯合報 記者劉小川╱即時報導

在台灣久未現身的的陳妍希，這回受邀擔任佳麗寶DEW系列的年度代言人，已經當媽的她，很自豪肌膚狀況跟年輕時都一樣，嘴甜笑稱「都是因為用了佳麗寶」，提到當媽之後，她強調從保養到飲食都要注意，才能一直保持青春，這回代言佳麗寶DEW淨潤系列，結合美白與保濕，讓陳妍希大呼「居然有雙效」。

陳妍希如何保持青春秘訣呢？這回她首度大公開

連皮吃奇異果

保養對於陳妍希來說，是要從內而外的做起，平時也會多吃些低糖分的水果，像是奇異果就會連著皮一起吃，因為這樣還會幫助消化，還會多吃橘子、柳丁等，從中多攝取維他命C。

重視防曬＋美白

陳妍希提到，自己拍戲時，常得面對被太陽直射，所以防曬與美白都很重視，她也認為這是所有女性都得在意的事情。她也說到，自己是敏感肌，因此挑保養品時得慎選，使用了佳麗寶DEW淨潤系列，讓她感到很安心。

常吃花椰菜

陳妍希對吃的食物也很重視，特別喜歡吃花椰菜，因為花椰菜熱量低，又營養，可以炒也能水煮，她幾乎天天吃。

保濕超重要！

佳麗寶DEW推出的淨潤系列，主打保濕與美白結合，通常美白產品，比較不會強調的保濕，這次佳麗寶把兩項好處一次概括，讓大家在炎炎的夏日，不僅美白，讓自己的肌膚保濕更提升。

佳麗寶DEW淨潤系列強調「全面性美白」，有別於其他保養品，多強調單點的淡斑，淨潤系列強化全系列照顧，讓黑皮膚揮別暗沈，另外添加激活玻尿酸α，幫助全面保濕，這回一口氣推出柔膚露、柔膚乳與柔膚霜，滿足全部的需求，讓女人在春夏，能夠白起來，也能兼顧保濕。

問到陳妍希這3款喜歡哪款？她笑說全都喜歡，得要搭配使用，才能讓肌膚更顯透亮感。她說自己平時比較懶惰，上妝的速度最快也只要10秒鐘，也以淡妝為主，所以肌膚的保養，才會顯得格外的重要。

佳麗寶DEW淨潤系列，今年邀請陳妍希擔任代言人。圖／佳麗寶提供
佳麗寶DEW淨潤系列，今年邀請陳妍希擔任代言人。圖／佳麗寶提供
分享
佳麗寶DEW淨潤系列，一口氣推出柔膚露、柔膚乳與柔膚霜，售價1,450～1,85...
佳麗寶DEW淨潤系列，一口氣推出柔膚露、柔膚乳與柔膚霜，售價1,450～1,850元。圖／佳麗寶提供
分享
佳麗寶DEW淨潤系列，不僅美白還更保濕，讓陳妍希拍戲也不擔心脫妝。圖／佳麗寶提供
佳麗寶DEW淨潤系列，不僅美白還更保濕，讓陳妍希拍戲也不擔心脫妝。圖／佳麗寶提供
分享
強調「全面美白」佳麗寶DEW淨潤系列，請陳妍希擔任代言人，展現全面美白好肌膚。圖...
強調「全面美白」佳麗寶DEW淨潤系列，請陳妍希擔任代言人，展現全面美白好肌膚。圖／佳麗寶提供
分享

美白防曬

相關新聞

未滿40歲教授剩25% 科技部30日再率9大學赴歐搶才

2019-03-28 18:14

小7三檔「限量集點活動」齊發！PALLADIUM腰包、alfi真空保溫壺全都有

2019-03-28 18:03

Grand Seiko王者再起！打造年度最富詩意的新表款

2019-03-28 17:53

丹麥國寶家具「Y Chair」有全新奢華版　坐墊改用羊皮，向威格納大師致敬

2019-03-28 17:52

想學始源男神笑容 溫昇豪大推《我們與惡的距離》給韓國人

2019-03-28 17:45

頂級奢華再進化！亞諾表Nebula星雲全新中性尺寸 金字塔升級陀飛輪更好看

2019-03-28 17:25

朱立倫現身「吉卜力動畫手稿展」力挺文創產業

2019-03-28 17:16

被誇穿西裝好帥 始源用中文羞認「我知道」

2019-03-28 16:56

許允樂聯名彩妝！FreshO2「我的獨特角度聯名系列」選在她生日開賣

2019-03-28 16:44

Hearts on Fire AERIAL高級訂製珠寶展 最美車工鑽石璀璨演繹大自然

2019-03-28 16:40

快來看你的設計有沒有入選！MIDO將推出高人氣Rainflower花雨系列腕表

2019-03-28 16:29

王陽明訂製包款也要放閃 和蔡詩芸共用xxxx數字 真是撒糖無極限

2019-03-28 16:22

4月開賣！UNIQLO X Alexander Wang聯名第二彈 15款單品最低390元起

2019-03-28 15:53

網友讚風華絕代！林心如美穿黑白塗鴉紅底鞋 和LVMH集團準太子妃撞款

2019-03-28 14:55

「職人町」歐風小巴黎超仙照IG洗版 網友讚嘆屏東好美

2019-03-28 14:37

草莓起士壽司蹦出酸甜滋味！欣葉新菜好粉紅　壽星還能抽扭蛋

2019-03-28 14:24

新娘看過來！寶麗廣塲格拉夫婚嫁珠寶展 華美婚紗珠寶一次滿足

2019-03-28 13:40

送兒童節禮物難選？蝦皮提供選購指南

2019-03-28 13:19

好吃市集2019春季熱銷甜點 熱銷冠軍是它

2019-03-28 13:18

高雄文青必訪「MLD台鋁」加入信義區戰國 帶來1選物店3美食進駐微風南山

2019-03-28 13:15

兒童段考100分五星飯店免費請吃大餐 家人也有75折

2019-03-28 12:39

百貨母親節促銷開戰！統一時代「跨樓層」滿3千送3百抵用券還可全館使用

2019-03-28 12:30

始源又來了！31度高溫穿風衣還是好帥

2019-03-28 12:25

這些星巴克杯杯太可愛！台灣版的環保隨行杯只賣一天，黑熊、石虎都來了

2019-03-28 11:32

河智苑超脫仙氣 趙濤高雅 都靠孔雀畫龍點睛

2019-03-28 11:29

GU全台遍地開花拚展店 板橋大遠百店明日開幕

2019-03-28 11:05

全台39家牛排館聯手推廣美國牛 用餐還可抽5千元消費券

2019-03-28 10:02

身旁有甩不掉的「鬼針草男」嗎？只會狂傳賴、不讀不回反而會激怒他

2019-03-28 00:49

亞洲50最佳餐廳 MUME奪第7 破台灣紀錄

2019-03-28 00:17

「Steadify穿戴式隨行腳架」 攝影界新寵

2019-03-28 00:05

超仙氣「缅梔花」來了！Jo Malone花園迷蹤限量系列4月1日開賣

2019-03-27 21:06

「許老三」的公主服 讓大小S忍不住鬥嘴吵起來

2019-03-27 20:53

自封「最假媳婦」！大小S逛PRADA挑禮物送婆婆

2019-03-27 19:57

這幾款一定要吃！網友大推「日本超商必買冰品」小7就能買到

2019-03-27 19:12

文青最愛Aesop終於有新品了！首支卸妝乳上市

2019-03-27 19:09

超商限定！COLD STONE草莓白玉冰銅燒、野莓馬卡龍冰淇淋登場

2019-03-27 18:47

吳亦凡和卡莉克勞斯 跟著LV全新行李箱輕盈飛起

2019-03-27 18:07

歌仔戲結合京劇 刻劃林獻堂最後時光

2019-03-27 18:05

心臟超大顆！女網友示範：4萬名牌包丟「洗衣機洗」就好！

2019-03-27 18:03
看更多

熱門文章

米其林接地氣！「庶民版 」這2家切仔麵 沒吃過就遜了

2019-03-28 10:00

出發前三周機票最便宜 掌握訂房時機搭加購優惠再省43%

2019-03-28 11:01

等級越高越旺財？12生肖的天生財富命揭曉

2019-03-28 09:24

兒童段考100分五星飯店免費請吃大餐 家人也有75折

2019-03-28 12:39

來不及了好傷心…拒絕爸爸的交友邀請 他此生遺憾

2019-03-28 15:02

自封「最假媳婦」！大小S逛PRADA挑禮物送婆婆

2019-03-27 19:57

今也熱到30度 吳德榮：明下午北部轉濕涼

2019-03-28 07:31

超噁！ 男友疔子全紀錄 傷口如同行刑式槍決子彈傷口

2019-03-28 15:15

「許老三」的公主服 讓大小S忍不住鬥嘴吵起來

2019-03-27 20:53

別踩雷！12星座的「超級引爆點」金牛憋到爆發 牡羊恨吃裡扒外

2019-03-28 09:37

身旁有甩不掉的「鬼針草男」嗎？只會狂傳賴、不讀不回反而會激怒他

2019-03-28 00:49

台灣大眾運輸業首創 「一句話」用Messenger訂高鐵票

2019-03-28 10:53

每日星座運勢／射手事業工作效率高 多與家人相處

2019-03-28 00:00

誰殺了石虎？全台僅存不到500隻

2019-03-28 00:23

藥食同源 中醫師介紹兩道菜讓你不發胖

2019-03-28 07:24

擴增無障礙設備 診所指控遭衛生局刁難

2019-03-27 19:40

【家的形狀‧與子偕行】王誠之／少年同學夫妻老

2019-03-28 06:00

影／北漂工人挺過末期癌痛 挽回一條寶貴性命

2019-03-27 19:23

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／超過三個就輕鬆了

2019-03-28 06:00

彰化二林精密機械園區退回補件再審 環團：護航成功

2019-03-27 19:09

保障社工薪資 衛福部：下年度系統性改善待遇

2019-03-27 18:26

【心情點滴】夏客／異鄉人

2019-03-28 06:00

這些星巴克杯杯太可愛！台灣版的環保隨行杯只賣一天，黑熊、石虎都來了

2019-03-28 11:32

始源又來了！31度高溫穿風衣還是好帥

2019-03-28 12:25

超仙氣「缅梔花」來了！Jo Malone花園迷蹤限量系列4月1日開賣

2019-03-27 21:06

下周油價 汽油每公升估漲0.7元、柴油降0.1元

2019-03-28 12:23

不孕症並非就不能生 婦產科醫師授四招助孕

2019-03-27 20:41

十八彎古道變成殺鹿戰場 一路血跡斑斑讓登山客心驚

2019-03-27 15:24

給你一根蠟燭、一盒圖釘跟火柴，如何把蠟燭固定在牆上？心理學博士從答案發現：幸運者的共同點

2019-03-28 09:32

這幾款一定要吃！網友大推「日本超商必買冰品」小7就能買到

2019-03-27 19:12

4到6月 敬老卡搭北捷每滿30次可換優惠券

2019-03-28 12:12

不會被愛沖昏頭！友情第一感情第二的生肖

2019-03-28 09:12

甘為公司賣命卻失升職機會 老闆：你阻礙自己進步

2019-03-28 14:26

影／萌樣全都錄！小石虎玩媽媽尾巴被「巴」頭

2019-03-28 14:59

石虎保育／石虎暗夜覓食…每趟都是生死關

2019-03-28 00:34

影／好心被狗咬！善心女收養比特犬 手被狠咬見血

2019-03-28 12:41

家樂福最新集點！3折起加購日本進口柳宗理餐廚鍋具 雙網紋鐵中華炒鍋台灣通路全球首發

2019-03-27 18:27

台灣高鐵訂票再進化 臉書「Messenger智慧購票」上線

2019-03-28 10:41

路邊發現棄嬰怎麼辦？ 新生兒科醫師指點保命SOP

2019-03-27 19:08

義大利新郎婚禮唱台語《島嶼天光》 台灣新娘驚喜灑淚

2019-03-28 17:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top