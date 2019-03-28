想學始源男神笑容 溫昇豪大推《我們與惡的距離》給韓國人

2019-03-28 17:45 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



最近台劇《我們與惡的距離》大獲好評，在劇中演出賈靜雯丈夫的溫昇豪，今日出席Ferragamo微風信義店開幕活動時，也特別談到了這部被譽為具備絕佳外銷能力的「台劇天花板」作品。

溫昇豪今天穿了羊毛西裝搭配印花襯衫與鏤空鞋子，希望能讓遠道而來的始源感受到台灣溫暖的氣氛。「我很開心能夠跟男神同台，吸取一些男神的經驗，我覺得男藝人都應該學習始源陽光般的笑容。」溫昇豪說。

他也表示，對於能夠演出《我們與惡的距離》這麼樣一部優秀的作品感到非常榮幸，「這部片可以說是一部新的里程碑，也希望我們台劇能越拍越好。」因為在劇中飾演被害者家屬，他表示這部戲所給予的省思就是希望大家都要注意身邊的人，隨時發生問題時要能夠在第一時間做出最妥善的反應。「其實劇的高潮還沒開始，大概在下周開始會有一連串的爆點。大家可以從不同面向去看待事情，會對我們的人生和思想有爆炸性的重組，看待事物的方式也會有不同的詮釋。」