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頂級奢華再進化！亞諾表Nebula星雲全新中性尺寸 金字塔升級陀飛輪更好看

2019-03-28 17:25聯合報 記者孫曼╱即時報導

在2019年的巴塞爾表展（Baselworld）上，以對稱、鏤空機芯設計馳名的英倫品牌亞諾表（Arnold & Son），將品牌經典設計都更推向極限：辨識度最高的時間金字塔將原本就很有觀賞性的設計更近一步推出陀飛輪版本，腕表走動時在手上的動態展演更加華麗；備受推崇的Nebula星雲腕表，則推出精緻的中性38毫米尺寸，男女皆宜，也讓亞諾表原本最小只有做到41.5毫米的這系列紳士腕表更具市場性。

以品牌創辦人約翰和羅傑亞諾（John & Roger Arnold）在兩百多年前創製的標準鐘、骨董英國鏤空鐘特色的垂直結構、與錐形的芝麻鍊寶塔輪裝置為設計靈感創作的Time Pyramid 時間金字塔系列腕表，是品牌最具辨識度的設計之一。鏤空的A&S8615陀飛輪機芯一直線的垂直設計從六點位置的雙發條盒到12點位置的陀飛輪擒縱，是金字塔造型的主要架構，左右兩邊的指針則分別顯示兩個發條盒的動力狀態：當左邊發條盒動力快將耗盡，右邊的發條盒會接力提供動力，而讓機芯保持在最佳的運作狀態。為能清楚欣賞到優雅的機芯結構層次，偏心的小表盤也以透明藍寶石水晶玻璃打造。

而 Nebula星雲腕表則推出全新38毫米的尺寸。在通透的藍寶石水晶玻璃下清楚看到A&S 5101機芯對稱的結構設計，上半部為共提供90小時動力的兩個發條盒，下半部左邊則是小秒盤，巧妙與右半邊的擺輪形成絕妙的視覺對比。為了能創造這樣獨特的視覺效果，機芯的表橋呈現星雲中恆星爆炸碎片的模樣，是其名稱Nebula的由來。

Time Pyramid Tourbillon時間金字塔鏤空陀飛輪44.6毫米不...
Time Pyramid Tourbillon時間金字塔鏤空陀飛輪44.6毫米不鏽鋼款， 129萬4,900元，限量28枚。圖／亞諾表提供
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Nebula星雲38毫米腕表A&S 5101機芯背面設計也極為對稱。圖／亞諾表提...
Nebula星雲38毫米腕表A&S 5101機芯背面設計也極為對稱。圖／亞諾表提供
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Nebula星雲38毫米18K 紅金腕表，立體感豐富的鏤空機芯和表面可透視自製機...
Nebula星雲38毫米18K 紅金腕表，立體感豐富的鏤空機芯和表面可透視自製機芯的對稱設計，81萬2,300原，限量50只。 圖／亞諾表提供
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Time Pyramid Tourbillon時間金字塔鏤空陀飛輪44.6毫米1...
Time Pyramid Tourbillon時間金字塔鏤空陀飛輪44.6毫米18K紅金款， 163萬1,300元，限量28枚。圖／亞諾表提供
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