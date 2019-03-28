頂級奢華再進化！亞諾表Nebula星雲全新中性尺寸 金字塔升級陀飛輪更好看

2019-03-28 17:25 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



在2019年的巴塞爾表展（Baselworld）上，以對稱、鏤空機芯設計馳名的英倫品牌亞諾表（Arnold & Son），將品牌經典設計都更推向極限：辨識度最高的時間金字塔將原本就很有觀賞性的設計更近一步推出陀飛輪版本，腕表走動時在手上的動態展演更加華麗；備受推崇的Nebula星雲腕表，則推出精緻的中性38毫米尺寸，男女皆宜，也讓亞諾表原本最小只有做到41.5毫米的這系列紳士腕表更具市場性。

以品牌創辦人約翰和羅傑亞諾（John & Roger Arnold）在兩百多年前創製的標準鐘、骨董英國鏤空鐘特色的垂直結構、與錐形的芝麻鍊寶塔輪裝置為設計靈感創作的Time Pyramid 時間金字塔系列腕表，是品牌最具辨識度的設計之一。鏤空的A&S8615陀飛輪機芯一直線的垂直設計從六點位置的雙發條盒到12點位置的陀飛輪擒縱，是金字塔造型的主要架構，左右兩邊的指針則分別顯示兩個發條盒的動力狀態：當左邊發條盒動力快將耗盡，右邊的發條盒會接力提供動力，而讓機芯保持在最佳的運作狀態。為能清楚欣賞到優雅的機芯結構層次，偏心的小表盤也以透明藍寶石水晶玻璃打造。