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酒駕致死可能判死 酒駕累犯「笑一笑」若無其事

被誇穿西裝好帥 始源用中文羞認「我知道」

2019-03-28 16:56聯合報 記者吳曉涵╱即時報導

義大利時尚品牌Salvatore Ferragamo微風信義店盛大開幕，特別請到韓國男星崔始源來台，和女星陳意涵、男星溫昇豪等人一同擔任開幕嘉賓。在活動開始前，現場目測約有500名粉絲包圍現場夾道歡迎，都是為始源而來。他身穿藍色西裝搭配Gancini Logo襯衫和ARINOS黑色牛皮休閒鞋，清新帥氣登場。除了先用中文跟大家打招呼之外，也分享許多他的穿搭喜好。

始源表示，他最重視鞋子和手表，更大推Tramezza這款鞋。雖然偏好比較有男性味道的造型，但又希望能夠注入一點華麗、優雅的感覺。而主持人也誇他穿西裝很帥，周圍粉絲也大表贊同，始源也馬上露出靦腆笑容用中文表示：「我知道。」而怎樣風格的女性穿搭是他所欣賞的呢？「其實女生最重要就是有自信，有自信就美。」他也特別推薦幾款他喜歡的女性單品，像是JOANNE多色印花蛇皮肩背包和SIRMIO綠色水蛇皮高跟鞋。

之前曾經和始源合作過《華麗的挑戰》的陳意涵，是產後首度出席活動。受訪時剛好遇到始源到場，她笑說自己因為之前的合作經驗，已經很習慣粉絲的尖叫聲。雖然產後才一個多月，但她身材保持依舊。「本來我人生目標就是懷孕時期要大吃特吃，但因為本身太過動沒辦法坐著，所以沒有因為懷孕而胖太多。生完後也沒有特別瘦身，因為餵奶、照顧寶寶，很自然就會瘦下來。」而最近因為《我們與惡的距離》掀起話題的溫昇豪，則表示這部片在韓國是看得到的，希望有機會可以推薦給始源。

Salvatore Ferragamo台北微風信義店佔地近71坪，以大理石及柱狀LED燈飾裝飾，店內陳列櫃以鏡面拋光不鏽鋼製作，搭配柔和光線與地毯，更顯優雅。全店販售女士系列服裝、包款、鞋款、皮件、絲巾、香氛等產品。此次為了慶祝開幕，也特別推出台灣限定的Studio系列多色拼接牛皮包款，也是微風信義獨賣，全台只有7個。以黑、粉以及灰褐色牛皮撞色，兼具個性與柔美。

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陳意涵穿卡其色絲質外套11萬9,000元，米色背心26,500元，卡其色長裙68,900元，橘黃色蛇皮小包40,900元，APUA棕色小牛皮厚底涼鞋36,900元。記者陳立凱／攝影
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始源、陳意涵之前曾經和始源合作過《華麗的挑戰》。記者陳立凱／攝影
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Salvatore Ferragamo微風信義店盛大開幕，特別請到韓國男星崔始源...
Salvatore Ferragamo微風信義店盛大開幕，特別請到韓國男星崔始源來台。淺色西裝、淺色Gancini logo襯衫(價格未定)，ARINOS黑色牛皮休閒鞋29,900元。記者陳立凱／攝影
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始源最推Tramezza鞋。記者陳立凱／攝影
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Salvatore Ferragamo台北微風信義店佔地近71坪，以大理石及柱狀...
Salvatore Ferragamo台北微風信義店佔地近71坪，以大理石及柱狀LED燈飾裝飾，店內陳列櫃以鏡面拋光不鏽鋼製作，搭配柔和光線與地毯，更顯優雅。圖／Ferragamo提供
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始源抵達時，剛好遇到陳意涵在受訪，調皮在旁探頭探腦。記者陳立凱／攝影
始源抵達時，剛好遇到陳意涵在受訪，調皮在旁探頭探腦。記者陳立凱／攝影
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始源推薦的JOANNE多色印花蛇皮肩背包，95,000元。圖／Ferragamo...
始源推薦的JOANNE多色印花蛇皮肩背包，95,000元。圖／Ferragamo提供
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微風韓國西裝

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