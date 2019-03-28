許允樂聯名彩妝！FreshO2「我的獨特角度聯名系列」選在她生日開賣

2019-03-28 16:44 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



說到許允樂，除了網紅、張兆志嫩妻這些標籤之外，她也是一個相當有態度與想法的年輕女性，網路竄紅的MIT彩妝品牌FreshO2首度推出聯名彩妝盤，與許允樂共同打造「我的獨特角度」限量聯名系列，除了掌握低調奢華、強烈風格等2019年春夏彩妝趨勢，更強調突破膚色限制、跳脫既定規則與色彩框架，打造獨具自我風格的特色彩妝，三角形的彩妝盤完全展現了許允樂有稜有角的生活角度。

FreshO2Ｘ許允樂「我的獨特角度」聯名系列的俐落三角形彩盤，壓印了許允樂最愛寵物貓臉與貓掌，並集結經典嚴選、繽紛色彩、閃耀光澤感等眼妝趨勢重點色，將於4月4日許允樂生日當天於FreshO2官網開賣，包括高調不失甜美的「30°微笑桃粉色＃401」、搶眼又顯活力的「60°朝氣暖橘色＃402」、低調兼具溫柔的「90°靈氣大地土色＃403」等3款彩妝盤，一盤包含腮紅、打底眼影、霧感及珠光眼影，另外還有打亮、修容、髮際線粉3合1的「120°閃耀打亮修容盤＃404」。

彩妝盤內所附的刷具嚴選類馬毛感纖維刷毛，包括打造服貼山根與顴骨黃金角度的斜角刷、具有弧度的腮紅刷、毛量不同大小雙頭暈染眼影刷等，隨身攜帶或外出補妝一盤就能輕鬆搞定。