Hearts on Fire AERIAL高級訂製珠寶展 最美車工鑽石璀璨演繹大自然

2019-03-28



HEARTS ON FIRE年度AERIAL高級訂製珠寶展,以「全世界車工最完美的鑽石」璀璨的火光,捕捉大自然豐富莫測的美妙變化。AERIAL意指源自空中、誕生於大氣形體、變幻莫測的自然萬物;這系列珠寶則透過大大小小各種不同尺寸的完美圓形明亮式車工美鑽,巧奪天工運用K金鑲台的角度,呈現出展現貌似梨形(pear-cut)、馬眼形(marquise cut)、甚至三角形的多種奢華外形。共有總價值約新台幣 4.5 億元、超過 70 件高級訂製珠寶作品自即日起於台北文華東方酒店5F M.O. Bar展出至3月30日止,之後將於全台HEARTS ON FIRE專櫃巡展。

AERIAL系列珠寶的創作,以美鑽描繪雪花、雨滴、微風及太陽等大自然中稍縱即逝的美妙景色。然而品牌最著名的正是車工完美的圓形明亮式切割美鑽,如何變化出萬物的風貌?HEARTS ON FIRE精挑尺寸各異的美鑽,以巧妙的鑲嵌手法排列並搭配不同的鑲嵌方式,營造出各種花式切割鑽石的視覺,精湛的鑲嵌工法讓美鑽之間毫無空隙,不但保留了圓形明亮式切割美鑽最璀璨的火光,同時也栩栩如生地描繪出大自然的各種意象:AERIAL DEW BEZEL系列以雨滴形狀與圓形美鑽描繪剔透的晨間露珠,AERIAL VICTORIAN DROP項鍊上的鑽石則更巧妙呈現出彷彿三角形的水滴形狀,鍊墜上3.22克拉的主鑽更可拆下,增添配戴的豐富可能性。AERIAL BREEZE則以馬眼形狀的設計元素,呈現萬物受微風輕撫的傾斜姿態。

同時全新登場的還有從經典婚戒系列蛻變而來的REPERTOIRE PREMIUM系列高級珠寶。REPERTOIRE婚戒上主鑽與環狀配鑽的經典設計,能有放大主鑽克拉數的視覺效果,如今更成為系列設計元素,化作高級珠寶項鍊、耳環、手環。同時也可鑑賞到甫於美國熱騰騰剛上市的全新JULIETTE系列戒指,以大克拉數的HEARTS ON FIRE美鑽為中心,巧妙透過金工呈現出馬眼形、梨形、水滴形、橢圓形的鑽石效果,是華麗版的單鑽戒指 。

AERIAL高級訂製珠寶展

3/28-3/30 台北文華東方酒店5F M.O. Bar

AERIAL高級訂製珠寶巡迴展

3/31-4/2 新光三越信義新天地A8 1F

4/4-4/6 新竹大遠百1F

4/9-4/11 板橋大遠百1F

4/12-4/14 台北SOGO復興館3F

4/26-4/28 台南新光三越新天地GF