快來看你的設計有沒有入選！MIDO將推出高人氣Rainflower花雨系列腕表

2019-03-28 16:29 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



總以建築為設計靈感的美度表（MIDO）在2018年時，再次聚焦亞洲，受到新加坡的藝術科學博物館啟發，專為女性打造了全新的Rainflower花雨系列表款。不僅如此，還同時啟動了#CreateYourMido線上互動，參考消費者的意見，終於在今年要推出全新配色的Rainflower表款，讓粉絲也十分期待。

MIDO從外觀形似綻放蓮花的新加坡的藝術科學博物館靈感，在表盤上以珍珠母貝拼貼而成出幾何花朵狀，並讓粉絲嘗試組合多樣化的表殼、表盤、表帶及寶石鑲嵌，創造自己最喜愛的設計。而且線上設計活動活動也十分成功，MIDO提到在為期兩個月中，就收到了2,418件的作品，最終由設計團隊決選出4件保有品牌特色的創意表款來量產，最快5月就會上市。