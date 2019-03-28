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快來看你的設計有沒有入選！MIDO將推出高人氣Rainflower花雨系列腕表

2019-03-28 16:29聯合報 記者曾智緯╱即時報導

總以建築為設計靈感的美度表（MIDO）在2018年時，再次聚焦亞洲，受到新加坡的藝術科學博物館啟發，專為女性打造了全新的Rainflower花雨系列表款。不僅如此，還同時啟動了#CreateYourMido線上互動，參考消費者的意見，終於在今年要推出全新配色的Rainflower表款，讓粉絲也十分期待。

MIDO從外觀形似綻放蓮花的新加坡的藝術科學博物館靈感，在表盤上以珍珠母貝拼貼而成出幾何花朵狀，並讓粉絲嘗試組合多樣化的表殼、表盤、表帶及寶石鑲嵌，創造自己最喜愛的設計。而且線上設計活動活動也十分成功，MIDO提到在為期兩個月中，就收到了2,418件的作品，最終由設計團隊決選出4件保有品牌特色的創意表款來量產，最快5月就會上市。

值得一提的是，MIDO也會同步推出由超模Romee Strijd所操刀的Rainflower花雨系列限量女表，讓女性消費者有更多的選擇。全新Rainflower花雨系列女表向現代優雅女性致敬，多種材質的表盤設計，滿足不同女性的喜好。而且每一款表皆配有專屬的花瓣裝飾，有著低調迷人的魅力，並備有鑽石以及羅馬數字時標的配置，搭載全新一代Caliber 80自動上鍊機芯，動力儲存可達80小時。

美度Rainflower花雨系列女表，18K玫瑰金PVD不鏽鋼表殼，約31,60...
美度Rainflower花雨系列女表，18K玫瑰金PVD不鏽鋼表殼，約31,600元。 圖／MIDO提供
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美度Rainflower花雨系列女表，18K玫瑰金PVD不鏽鋼表殼，搭配珍珠母貝...
美度Rainflower花雨系列女表，18K玫瑰金PVD不鏽鋼表殼，搭配珍珠母貝表盤，約31,600元。 圖／MIDO提供
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美度Rainflower花雨系列女表，不鏽鋼表殼搭配珍珠母貝表盤，約30,500...
美度Rainflower花雨系列女表，不鏽鋼表殼搭配珍珠母貝表盤，約30,500元。圖／MIDO提供
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美度Rainflower花雨系列女表，18K玫瑰金PVD不鏽鋼表殼搭配鑲鑽時標，...
美度Rainflower花雨系列女表，18K玫瑰金PVD不鏽鋼表殼搭配鑲鑽時標，約34,100元。圖／MIDO提供
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超模Romee Strijd配戴了自己設計的Rainflower花雨系列限量女表...
超模Romee Strijd配戴了自己設計的Rainflower花雨系列限量女表。圖／MIDO提供
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由超模Romee Strijd設計Rainflower花雨系列女表，18K玫瑰金...
由超模Romee Strijd設計Rainflower花雨系列女表，18K玫瑰金PVD不鏽鋼表殼，限量500只，約33,400元。圖／MIDO提供
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