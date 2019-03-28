王陽明訂製包款也要放閃 和蔡詩芸共用xxxx數字 真是撒糖無極限

2019-03-28 16:22 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



近日常和愛妻在IG放閃的王陽明，於日前訪問中被蔡詩芸爆料其實他很愛購物，因此對於穿搭、配件也有自己看法，今年紐約時裝周期間，王陽明受COACH之邀在紐約街頭演繹穿搭，也詮釋了街頭帥氣風格。

這一系列在布魯克林（Brooklyn）區拍攝的春季系列大片，展現男性陽剛粗獷的樣貌，他運用漸層光澤的皮夾克展現俐落修身的輕快，選搭的Rivington經典後背包，是這兩季搶眼的Signature帆布印花圖案，表現街頭與都會共融的風格。另外，王陽明的機場造型以簡約黑為主，讓最新款的時髦腰包成焦點，特色在於多行字體壓印而成的Retro C Logo徽章，以六○到八○年代期間的廣告為靈感，表現典型紐約客風格。