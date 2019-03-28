王陽明訂製包款也要放閃 和蔡詩芸共用xxxx數字 真是撒糖無極限
近日常和愛妻在IG放閃的王陽明，於日前訪問中被蔡詩芸爆料其實他很愛購物，因此對於穿搭、配件也有自己看法，今年紐約時裝周期間，王陽明受COACH之邀在紐約街頭演繹穿搭，也詮釋了街頭帥氣風格。
這一系列在布魯克林（Brooklyn）區拍攝的春季系列大片，展現男性陽剛粗獷的樣貌，他運用漸層光澤的皮夾克展現俐落修身的輕快，選搭的Rivington經典後背包，是這兩季搶眼的Signature帆布印花圖案，表現街頭與都會共融的風格。另外，王陽明的機場造型以簡約黑為主，讓最新款的時髦腰包成焦點，特色在於多行字體壓印而成的Retro C Logo徽章，以六○到八○年代期間的廣告為靈感，表現典型紐約客風格。
王陽明也首次造訪紐約SOHO區的COACH專門店，體驗COACH的Create訂製服務中的Customized It個人化服務，以他的出生年1982和蔡詩芸的幸運數字2、8組合，排列出屬於他們倆的專屬密碼「8228」，當初王陽明設計婚戒也是以2.8克拉主鑽示愛，這次再搭配閃電或者笑臉等主題釦飾，鑲嵌在Bleecker後背包上，作為倆人愛的印記後背包。除了主題釦飾，台北101店也推出「Print It數位化印製服務」，可以在Signature C的Camera、Riley、Charlie及Backpack四款手袋上，選擇1至3個英文字母，訂製價格區間落在1,300元至3,500元之間，只要2小時就可以拿到獨一無二的嶄新手袋。
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