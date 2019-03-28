4月開賣！UNIQLO X Alexander Wang聯名第二彈 15款單品最低390元起

2019-03-28 15:53 聯合報 記者 聯合報 記者 黃仕揚 ╱即時報導



繼去年10月推出聯名發熱衣獲得好評後，日本國民品牌UNIQLO宣布將於4月再度攜手紐約知名時尚設計師Alexander Wang，推出主打輕盈涼爽的空氣感「AIRism」系列，單品售價也已出爐，最便宜從390元起，可望再掀話題熱潮。

這是雙方繼去年秋冬聯手推出HEATTECH發熱衣系列後，UNIQLO與Alexander Wang的第二度合作，將品牌強調機能性的AIRism輕盈涼感衣與Alexander Wang最具標誌性的都會時尚風格相互結合。

此系列共推出15款空氣感進化單品，其中包含男裝 4 款、女裝11 款，女裝單品中有5款採用全新進化的AIRism材質，極細纖維帶來輕薄貼身的觸感，另一種材質則是專為居家與外出皆可穿著而設計的新型無痕AIRism；至於男裝則採用由優質棉表面和AIRism內裏所組成的創新材質，此款布料膚觸光滑舒適且厚度適宜，既可以作為內搭也可以直接穿著出門，本季同樣於腰間配有alexanderwang LOGO紋飾，讓輕鬆穿搭也能展現時尚品味。