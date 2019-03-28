朱立倫現身「吉卜力動畫手稿展」力挺文創產業

2019-03-28 17:16 聯合新聞網 有.設計 uDesign



新北市前市長朱立倫出席吉卜力動畫手稿展，大大擁抱龍貓表示非常喜愛吉卜力動畫電影作品。 主辦單位／聯合數位文創提供 分享 facebook 今日（28日）新北市前市長朱立倫與吉卜力人氣角色「龍貓」齊現身「吉卜力動畫手稿展」，立刻吸引大票民眾搶拍。朱立倫表示自己及女兒、兒子都非常喜愛宮崎駿及吉卜力工作室的動畫電影，其中數部作品內最欣賞吉卜力的角色為今日一起現身的「龍貓」，女兒則最喜歡「白龍」的沈穩與從容自處。主辦單位聯合數位文創營運長李佳諭也特別準備精美導覽手冊及複製手稿畫送給朱立倫，並一同期許台灣相關文創產業及動畫業界持續發光發熱讓更多人看見台灣軟實力。

新北市前市長朱立倫（右）出席吉卜力動畫手稿展，主辦單位聯合數位文創營運長李佳諭（左）特別贈送導覽手冊及複製手稿畫表示歡迎。 主辦單位／聯合數位文創提供 分享 facebook

新北市前市長朱立倫出席吉卜力動畫手稿展，看到幅幅手稿大呼勾起與兒女一起看電影的回憶。 主辦單位／聯合數位文創提供 分享 facebook

新北市前市長朱立倫(左)與導覽高貴珠(右)一同參觀吉卜力動畫手稿展展覽。 主辦單位／聯合數位文創提供 分享 facebook

集結吉卜力歷年代表作品，感受1400幅真跡手稿創作張力

1/19-4/18於台北中正紀念堂展出的「吉卜力動畫手稿展」，主要展出由吉卜力工作室於1985年由高畑勲、宮崎駿兩位大導演成立，至今已產出許多家喻戶曉的作品，包括「天空之城」、「龍貓」、「平成狸合戰」、「神隱少女」、「霍爾的移動城堡」等。本次展覽將展出1400幅吉卜力製作動畫時的LAYOUT(即構圖)，別小看這一張張創作手稿，所有成功的吉卜力動畫電影背後，正是由這些真跡手稿逐一堆疊而成。吉卜力工作室製作人田中千義說「動畫製作時，LAYOUT構圖是極具重要的角色，在這個階段，決定了每0.25秒的畫面設計、角色動作及背景設定」因此每張手稿裡，粉絲們將可從鉛筆畫感受角色們細膩的表情張力與生命力，再加上情感滿溢的風景魅力，完全超越設計圖功能，完整傳達吉卜力動畫的世界觀。

此次台北中正紀念堂展出的「吉卜力動畫手稿展」將一次公開高畑勲、宮崎駿導演從早期「風之谷」到近期「回憶中的瑪妮」歷年吉卜力工作室代表作品，更有兩大導演在吉卜力工作室尚未成立前參與創作的「小天使」與「小安妮」等33個作品，全展共計約1400幅真跡手稿，想一探動畫電影內迷人的角色設定、背景處理、關係位置與動作指示等，絕不容錯過這次千載難逢的機會。

向大師致敬，高畑勲、宮崎駿兩大導演訪談影片大公開

高畑勲、宮崎駿不僅作為動畫界中最具代表的靈魂人物，同時也是吉卜力工作室主要創作核心，他們的作品以簡單故事道出事物本質，秉持初心傳遞正能量，時刻提醒大家省思的重要。此次「吉卜力動畫手稿展」將公開高畑勲與宮崎駿兩大導演的訪談影片，可以窺見大師們難得一見的訴說與告白，侃侃而談創作糾葛與掙扎，雖然去年四月高畑勲導演離開了我們，但在這裡，粉絲們將可最後一次近距離感受高畑勲導演所留下的美好與感動。

多項互動拍照，還可DIY灰塵精靈，實際體驗吉卜力超強魅力

除了真跡手稿，場內各處也設計了許多互動裝置，讓粉絲們不僅有得看，更有得玩樂與拍照。粉絲們將宛如置身於神隱少女動畫中，與千尋一起進入油屋探險，並利用鏡面錯視拍出無限迴廊場景；也可以拿著水桶跟波妞合照，更有超大型的龍貓錯視地貼，讓大家可以跟皋月、小梅一樣，躺在龍貓的大肚子上睡場舒服的午覺。展覽最後也提供DIY灰塵精靈塗鴉，激發想像力，畫下屬於自己的灰塵精靈貼在牆面上，共同創作專屬台灣的吉卜力世界。

世界巡迴最終站展場限定商品，最後收藏機會！

展場精選出過去世界巡迴展時，最受歡迎的小龍貓御神籤、吉卜力小碟子等經典商品，只在展場限定販售，值得粉絲收藏。而2019年事逢豬年，主辦單位也特別與日方爭取吉卜力動畫作品「紅豬」撲滿來台販售，讓民眾珍藏。台北站為「吉卜力動畫手稿展」世界巡迴最後一站，也就是能買到這些商品最後機會，想珍藏的粉絲們可千萬不要錯過！

【展覽訊息】

日期 2019年1月19日（六）至2019年04月18日（四）

時間 週一至週日10:00~ 18:00（17:30停止入場）

地點 國立中正紀念堂 1展廳

主辦單位 聯合數位文創、吉卜力工作室、NEUTRAL CORPORATION

協辦單位 國立中正紀念堂管理處

票價 全票320元 / 優惠票280元(3歲以上，大專院校以下之兒童與學生) / 愛心票160元(65歲以上長者或身心障礙者陪同者)

售票連結： 立即購票