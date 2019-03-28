網友讚風華絕代！林心如美穿黑白塗鴉紅底鞋 和LVMH集團準太子妃撞款

2019-03-28 14:55 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



林心如在香港出席活動，粉絲一看穿搭立刻在IG狂讚「好美喔」、「風華絕代」，她以白色Max Mara 2019春夏系列裙裝、搭襯Christian Louboutin 2019年春夏的塗鴉鞋款，對比衝突的詮釋，展現女神的高冷氛圍。

她身上的Max Mara 2019春夏裙裝，韓星高俊熙、孔曉振都曾穿著出席活動，可說是撞衫率相當高的一款，Max Mara以希臘神話重新演繹的概念，打造具有海洋、史詩感的服裝，運用不對稱垂褶、暗釦等細節，或代表海浪的波浪形荷葉邊，表現當代亞馬遜女戰士的勇敢與浪漫；林心如將這件服裝詮釋得恰如其分，腳上的So Kate黑白塗鴉高跟鞋，來自Christian Louboutin 2019年春夏系列，塗鴉是設計師鍾愛的元素，包括彩色的Metro或塗鴉藝術Nicograf系列，都以狂亂率性的塗鴉和色彩帶來奔放氣息。