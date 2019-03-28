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網友讚風華絕代！林心如美穿黑白塗鴉紅底鞋 和LVMH集團準太子妃撞款

2019-03-28 14:55聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

林心如在香港出席活動，粉絲一看穿搭立刻在IG狂讚「好美喔」、「風華絕代」，她以白色Max Mara 2019春夏系列裙裝、搭襯Christian Louboutin 2019年春夏的塗鴉鞋款，對比衝突的詮釋，展現女神的高冷氛圍。

她身上的Max Mara 2019春夏裙裝，韓星高俊熙、孔曉振都曾穿著出席活動，可說是撞衫率相當高的一款，Max Mara以希臘神話重新演繹的概念，打造具有海洋、史詩感的服裝，運用不對稱垂褶、暗釦等細節，或代表海浪的波浪形荷葉邊，表現當代亞馬遜女戰士的勇敢與浪漫；林心如將這件服裝詮釋得恰如其分，腳上的So Kate黑白塗鴉高跟鞋，來自Christian Louboutin 2019年春夏系列，塗鴉是設計師鍾愛的元素，包括彩色的Metro或塗鴉藝術Nicograf系列，都以狂亂率性的塗鴉和色彩帶來奔放氣息。

林心如穿的So Kate黑白塗鴉高跟鞋，LVMH集團準少奶奶暨超模娜塔莉亞．沃迪亞諾娃（Natalia Vodianova）在今年出席巴黎男裝周時也曾穿過，她在DIOR MEN發表時身穿金屬銀色外套搭襯So Kate高跟鞋，超帥氣；此外，她也以超性感拍照姿勢演繹同系列塗鴉靴款，並且穿著它放閃，牽著Antoine Arnault的手在IG寫下「帶著男人去看男裝秀的路上」。

超模娜塔莉亞．沃迪亞諾娃以超性感的姿態，穿著Christian Loubouti...
超模娜塔莉亞．沃迪亞諾娃以超性感的姿態，穿著Christian Louboutin塗鴉靴款。圖／取自IG
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超模娜塔莉亞．沃迪亞諾娃穿著與林心如同款的So Kate塗鴉紅底鞋出席巴黎男裝周...
超模娜塔莉亞．沃迪亞諾娃穿著與林心如同款的So Kate塗鴉紅底鞋出席巴黎男裝周。圖／取自Zimbio.com
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So Kate黑白塗鴉高跟鞋，價格店洽。圖／Christian Loubouti...
So Kate黑白塗鴉高跟鞋，價格店洽。圖／Christian Louboutin提供
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LVMH集團準少奶奶暨超模娜塔莉亞．沃迪亞諾娃穿Christian Loubou...
LVMH集團準少奶奶暨超模娜塔莉亞．沃迪亞諾娃穿Christian Louboutin塗鴉靴款曬愛。圖／取自IG
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林心如穿著Max Mara洋裝搭配Christian Louboutin黑白塗鴉...
林心如穿著Max Mara洋裝搭配Christian Louboutin黑白塗鴉鞋。圖／Christian Louboutin提供
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娜塔莉亞．沃迪亞諾娃詮釋的塗鴉靴款。圖／Christian Louboutin提...
娜塔莉亞．沃迪亞諾娃詮釋的塗鴉靴款。圖／Christian Louboutin提供
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高跟鞋林心如

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