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「職人町」歐風小巴黎超仙照IG洗版 網友讚嘆屏東好美

2019-03-28 14:37聯合報 記者柯意如╱即時報導

屏東真的好美！最近小編滑IG，一直被網友分享的「職人町」歐風打卡照燒到，已成為年輕型男正妹們的打卡聖地。被網友暱稱宛如小巴黎的「職人町」，其實是老舊宿舍新生，彩繪後宛如「破繭成蝶」，搖身一變成為歐風氛圍，入夜垂掛燈飾別有風味。

「職人町」歐風小巴黎超仙照IG洗版。圖／IG@iu0317網友授權
「職人町」歐風小巴黎超仙照IG洗版。圖／IG@iu0317網友授權
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「職人町」歐風小巴黎超仙照IG洗版。圖／IG@eunice11308網友授權
「職人町」歐風小巴黎超仙照IG洗版。圖／IG@eunice11308網友授權
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今年2月初，屏東縣政府宣佈「職人町」正式開張試營運，這個支持青年創業的文創聚落，是活用林管處舊宿舍改建的「職人事業新基地」，縣長潘孟安表示，希望深化職人能量，讓青年在友善環境下返鄉創業，在前一波屏東燈會活動期間，已經有很多遊客慕名而來搶鮮一逛，目前IG上也持續不斷被打卡洗版中。

「職人町」歐風小巴黎超仙照IG洗版。圖／IG@eunice11308網友授權
「職人町」歐風小巴黎超仙照IG洗版。圖／IG@eunice11308網友授權
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「職人町」歐風小巴黎超仙照IG洗版。圖／IG@iu0317網友授權
「職人町」歐風小巴黎超仙照IG洗版。圖／IG@iu0317網友授權
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充滿異國風情的「職人町」，承載了許多創業年輕人的夢想，一開幕就有世界翻糖冠軍、「一口入魂」的滷肉飯、玩具創客、製麵達人等多家店面與工作室進駐，備受矚目，可說是屏東縣府力推、閃閃發光的新地標，包括之前網路熱傳的「我屏東我驕傲」木質胸章，也來自進駐「職人町」的設計師作品。

透過網友分享的多張打卡美照，可看到「職人町」彩繪後的建築外觀亮眼，頗有歐洲小鎮風情，夜幕低垂時點燈更加添浪漫氛圍，更多魅力則等你來挖掘。目前「職人町」店家持續進駐情況，相關訊息可上臉書查詢。

「職人町」歐風小巴黎超仙照IG洗版。圖／IG@eunice11308網友授權
「職人町」歐風小巴黎超仙照IG洗版。圖／IG@eunice11308網友授權
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「職人町」歐風小巴黎超仙照IG洗版。圖／IG@eunice11308網友授權
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創業屏東縣政府

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