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Fresh Taiwan連續三年進軍國際授權展 掌握IP商機前進關鍵市場

2019-03-29 17:39聯合新聞網 有.設計 uDesign

為拓展台灣優質原創角色IP，文化部每年以「Fresh Taiwan」國家品牌館，參與國際大型授權展，帶領台灣原創作者、角色品牌、經紀人進軍國際市場。Fresh Taiwan台灣原創館已連續三年參與上海、日本國際授權展，不讓歐美日角色專美於前，台灣角色走出自己的定位，除外型清新可愛之外，更擅長深刻描繪時下青年的反諷幽默，時而自嘲時而自戀，以角色跨越國籍界線，引起同世代共鳴。

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上海及日本授權展堪稱亞洲角色授權的一級戰場，近年中國授權市場極速擴展，各類商場、製造商、廣告主紛紛尋求與自帶流量的圖像角色合作，以期創造人氣話題。在市場開放追求新鮮的活躍因素下，亦提供台灣新興品牌、角色設計師進入當地市場的關鍵契機。日本為亞洲第一大的授權市場，商業模式成熟且組織專業分工，角色品牌宜透過當地代理商的業務渠道亮相，而帶有台灣文化特色的圖像角色則更具吸引力。

2019年初陸續傳來佳音。冉色斯動畫原創角色《閰小妹》與日本代理商進行影視授權洽談，同時啟動該IP與手遊、空間授權等一源多用的產業發展。此外，迷母國際的「Kuroro」及奧義品牌國際的「灣A麻吉」也於2月初成功進駐日本東京角色一番街快閃，在持續參與國際授權展與國內文博會的共同推動下，台灣原創角色在國際授權的舞台上，發展愈趨加速。

文化部文創發展司陳芝儀副司長蒞臨致詞
文化部文創發展司陳芝儀副司長蒞臨致詞
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台灣原創角色擅長刻畫小人物情感，活潑詼諧引發世代共鳴，再次前進東洋市場

2019日本授權展(Licensing Japan) 將於4/3-4/5於東京國際展示場開展，該展亦是日本規模最大的文化創意產業綜合展覽會Content Tokyo 的展覽之一，去年共有1,540家廠商參加，匯集來自亞洲和世界各地品牌人物及最新授權內容。

本次文化部委託聯合數位文創股份有限公司帶領10個台灣原創角色參展，包含以食物為主要角色的「米粒大叔」，描述台灣家庭與上班族生活，搭配可愛的小米柴犬阿瓦，為大家介紹台灣的好米及美食；以及兩隻壞壞又療癒人心的壞喵與毛喵「喵喔」。「棒小兔」是擁有聽覺魔力的傳說兔子，讓人不自覺跟著他的快樂節奏一起跳耀；「紅豆姐姐」以一顆發芽中的種子蘊含著溫暖與無限的能量；由漫畫圖像開始的「三貓俱樂部」，以三隻拾獲的流浪貓聚集家中為背景，開始了一連串笑鬧精彩的故事；「鬧一波大師」無厘頭愛鬧是他的人生座右銘，推理是他的長項（雖然方向永遠是錯的）；「老闆這魚」是『老闆』和他的秋刀魚夥伴『秋』的組合，綽號是老闆的他只是一個平凡的上班族，品嚐著生活的酸甜苦辣；「章魚熊」出生在海島，純真沒有煩惱，擁有事情過了就忘記的本事；長年住在地底下的「赤毛族」，是一群光著腳又留有手毛腳毛的精靈，經由路面上的洞跑到地面上，探索各種有趣的事物；台灣本土3D 動畫角色「閻小妹」，描述東方傳說裡的人物、妖怪和其所建立的城市和生活。

Fresh Taiwan參展品牌三貓俱樂部即將前往2019日本授權展！
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此外，由中華民國對外貿易發展協會參展徵集的15家廠商，也分別在授權區(Licensing Japan)、動畫區(Production/Studio Expo)以及AI區(AI Expo)共同展出。

紅豆姐姐人偶重量登場！陳副司長會後合影
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台灣特色手提袋「茄芷袋」產地直送，將台灣傳統市場形象搬入東京國際展示場！

而今年日本授權展Fresh Taiwan台灣原創館更邀請到屏東台灣燈會設計團隊「桔禾創意」打造全新展館形象，取自台灣特色手提袋「茄芷袋」的色彩運用，以「橘紅、藍、綠」三色交錯，輔以日本最喜愛的台灣飲食及傳統市場代表元素，更以「新鮮嚴選，產地直送」來比擬台灣原創角色，將台灣傳統市場形象搬入東京國際展示場！此外，更將台灣原創角色導入擴增實境AR體驗科技，透過手機屏幕讓角色造型與真人趣味互動，於展會現場邀請參觀民眾與喜愛的角色同框亮相！

導入擴增實境AR體驗，角色造型與真人趣味互動！
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4/1-4/7同步於表參道人氣文具店快閃展售，台灣原創正式進入東京角色討論圈

於展會期間，本次參展的10個台灣原創角色受邀至表參道人氣文具咖啡店Bunbougu Café進行為期一週的快閃展售，Bunbougu Café為東京角色創作者聚集交流的知名商店，在當地擁有極高的討論度，除跨海展示各品牌的精彩複製畫作，並推出展期限定的販售商品。相較於日本授權展的商務洽談性質，透過與實體通路結合，更拉近了角色與當地民眾的距離，將台灣原創角色直接引入東京創作者的核心討論圈，也為台灣角色品牌未來發展另辟蹊徑。

台灣原創品牌大集合！新鮮嚴選產地直送進軍國際市場！
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:::::展會基本資訊:::::

展會名稱：2019 日本授權展(Licensing Japan)

展會時程：2019 年4 月3 日（三）至5 日（五）10:00-18:00

展會地點：東京國際展示場 TOKYO BIG SIGHT

Fresh Taiwan 館於West Hall 3 展廳 BOOTH 17-40

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