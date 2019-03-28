親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
石虎瀕絕不歸路
清明連假資訊
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

迷信言論自由，不利保障「正確資訊」的流通

警界醜聞！1.5噸毒品「內行」方式通關 竟是員警傳授技巧

高雄文青必訪「MLD台鋁」加入信義區戰國 帶來1選物店3美食進駐微風南山

2019-03-28 13:15聯合報 記者江佩君╱即時報導

文青必訪的高雄據點、人氣商場「MLD台鋁」揮軍台北，除了MLD選物店帶來最具台味的生活選物外，與旗下三個中式、西式、粵式餐飲品牌，皆將於4月1日在微風南山atré 4樓開幕，要用高雄的生活品味與美味加入台北信義區的美食戰國。

MLD全新打造三大餐飲品牌進軍微風南山， 「étage 15 ENJOY TABLE」 投橫跨中餐、西餐、點心領域，強調「新鮮」、「健康」，選用新鮮當季食材入菜，融合中西方食材與烹調手法，每道餐點以食材命名，強調以食材為本位。

「悅品飲茶」是來自南台灣的港式飲茶，這回北上斥資千萬打造全台景觀最美飲茶餐廳，座位緊鄰整片落地窗，近距離眺望101大樓與空中花園，白天綠意盡收眼底，夜晚感受城市夜景。這回帶來睽違5年不見的悅品茶點「針孔蝦餃皇」於微風南山回歸，並推出微風南山限定悅品品味籠，一籠吃到5款經典。

「悅品擺酒」是悅品中餐所打造粵菜全新品牌，擁有近百道單點菜餚與多人套餐外，同時可依照用餐需求請主廚配菜。

慶祝MLD三家餐飲品牌進駐微風南山，開幕慶優惠推出首周4月1日至4月7日明星餐點買一送一（每日限量，送完為止）。4月11日至5月5日持南山廣場卡於微風南山單筆消費滿3,000元可至微風南山贈獎處兌換500元品牌抵用券一張（適用於悅品擺酒、悅品飲茶、étage 15 ENJOY TABLE。數量有限，送完為止。）

高雄的人氣商場「MLD台鋁」北上，帶來MLD Select生活選物店、餐飲品牌進...
高雄的人氣商場「MLD台鋁」北上，帶來MLD Select生活選物店、餐飲品牌進駐微風南山atré。圖／微風提供
分享
MLD Select生活選物店，六龜發現山茶。圖／微風提供
MLD Select生活選物店，六龜發現山茶。圖／微風提供
分享
悅品飲茶數十款茶點各具滋味。圖／微風提供
悅品飲茶數十款茶點各具滋味。圖／微風提供
分享
悅品擺酒加入整隻波士頓活龍蝦的米粉湯。圖／微風提供
悅品擺酒加入整隻波士頓活龍蝦的米粉湯。圖／微風提供
分享
靈感來自台灣夜市牛排料理，étage 15 ENJOY TABLE的美國Prim...
靈感來自台灣夜市牛排料理，étage 15 ENJOY TABLE的美國Prime等級安格斯黑牛肋眼鐵板牛排980元。圖／微風提供
分享

微風南山文青

相關新聞

新娘看過來！寶麗廣塲格拉夫婚嫁珠寶展 華美婚紗珠寶一次滿足

2019-03-28 13:40

送兒童節禮物難選？蝦皮提供選購指南

2019-03-28 13:19

好吃市集2019春季熱銷甜點 熱銷冠軍是它

2019-03-28 13:18

兒童段考100分五星飯店免費請吃大餐 家人也有75折

2019-03-28 12:39

百貨母親節促銷開戰！統一時代「跨樓層」滿3千送3百抵用券還可全館使用

2019-03-28 12:30

始源又來了！31度高溫穿風衣還是好帥

2019-03-28 12:25

這些星巴克杯杯太可愛！台灣版的環保隨行杯只賣一天，黑熊、石虎都來了

2019-03-28 11:32

河智苑超脫仙氣 趙濤高雅 都靠孔雀畫龍點睛

2019-03-28 11:29

GU全台遍地開花拚展店 板橋大遠百店明日開幕

2019-03-28 11:05

全台39家牛排館聯手推廣美國牛 用餐還可抽5千元消費券

2019-03-28 10:02

身旁有甩不掉的「鬼針草男」嗎？只會狂傳賴、不讀不回反而會激怒他

2019-03-28 00:49

亞洲50最佳餐廳 MUME奪第7 破台灣紀錄

2019-03-28 00:17

「Steadify穿戴式隨行腳架」 攝影界新寵

2019-03-28 00:05

超仙氣「缅梔花」來了！Jo Malone花園迷蹤限量系列4月1日開賣

2019-03-27 21:06

「許老三」的公主服 讓大小S忍不住鬥嘴吵起來

2019-03-27 20:53

自封「最假媳婦」！大小S逛PRADA挑禮物送婆婆

2019-03-27 19:57

這幾款一定要吃！網友大推「日本超商必買冰品」小7就能買到

2019-03-27 19:12

文青最愛Aesop終於有新品了！首支卸妝乳上市

2019-03-27 19:09

超商限定！COLD STONE草莓白玉冰銅燒、野莓馬卡龍冰淇淋登場

2019-03-27 18:47

吳亦凡和卡莉克勞斯 跟著LV全新行李箱輕盈飛起

2019-03-27 18:07

歌仔戲結合京劇 刻劃林獻堂最後時光

2019-03-27 18:05

心臟超大顆！女網友示範：4萬名牌包丟「洗衣機洗」就好！

2019-03-27 18:03

舒淇、章子怡、蔡依林的女神造型 都靠這一副來吸睛

2019-03-27 17:40

魔鬼就藏在細節裡！dunhill新款運動鞋不馬虎 以185個步驟手工縫製完成

2019-03-27 17:14

畫錯口紅比穿錯衣服還慘！5種NG塗口紅法 90%女人都做錯了

2019-03-27 16:33

闖關遊戲免費送！ 繼光香香雞新品「地瓜薯薯」明開賣

2019-03-27 16:25

情侶檔第一次同台放閃 黃河、溫貞菱互給100分

2019-03-27 16:21

小飛象超萌！小7限量開賣「迪士尼好朋友們公仔」動作太慢就買不到

2019-03-27 15:38

RICHARD MILLE耗費40天 打造女性專屬夢幻表款

2019-03-27 15:26

百貨化身書屋、藝術展場 好逛好買好文青

2019-03-27 14:42

品牌生力軍進駐 百貨戰開打

2019-03-27 14:24

必比登推介出爐12家新入榜！ 米其林認證台北平價美食

2019-03-27 13:23

愚人節、兒童節玩具總動員！網購「最熱賣TOP 5」就是它

2019-03-27 12:58

女生都遇過的神秘失蹤案「它好像自己有長腳」網超認同

2019-03-27 12:56

得到米其林後？ 去年獲頒餐廳：國際觀光客變多了

2019-03-27 11:39

《與惡》宋喬安穿衣聖典 跪求賈靜雯出白襯衫特輯

2019-03-27 11:36

看客語聖經！ 中研院展客家與基督教相遇

2019-03-27 11:24

25年前經典別針禮服再現 53歲伊莉莎白還是很辣

2019-03-27 11:14

現烤牛肉淋上一大杓「松露醬」！開丼用「安格斯牛中的LV」做牛丼

2019-03-27 00:57
看更多

熱門文章

賣蝶豆花、沉香葉泡茶飲違反食安法！罰金最低6萬起跳

2019-03-27 18:01

小飛象超萌！小7限量開賣「迪士尼好朋友們公仔」動作太慢就買不到

2019-03-27 15:38

米其林接地氣！「庶民版 」這2家切仔麵 沒吃過就遜了

2019-03-28 10:00

她工作27年卻「被公司跳槽 」3次 百萬退休金飛了

2019-03-27 13:58

畫錯口紅比穿錯衣服還慘！5種NG塗口紅法 90%女人都做錯了

2019-03-27 16:33

出發前三周機票最便宜 掌握訂房時機搭加購優惠再省43%

2019-03-28 11:01

這些神祕年分 台灣為何生育率掉底又上升

2019-03-27 15:49

統一發票千萬大獎落關山 家扶對4千張只中4200元

2019-03-27 14:43

十八彎古道變成殺鹿戰場 一路血跡斑斑讓登山客心驚

2019-03-27 15:24

這公司徵才要求「英文程度越低越好」 月薪最高12萬元

2019-03-27 16:53

自封「最假媳婦」！大小S逛PRADA挑禮物送婆婆

2019-03-27 19:57

今也熱到30度 吳德榮：明下午北部轉濕涼

2019-03-28 07:31

八點檔翻版！老公天天往外跑 妻加裝麥克風錄到「姦情」

2019-03-27 16:31

身旁有甩不掉的「鬼針草男」嗎？只會狂傳賴、不讀不回反而會激怒他

2019-03-28 00:49

「許老三」的公主服 讓大小S忍不住鬥嘴吵起來

2019-03-27 20:53

2歲半女童狂吐不止 竟是3公分糖果塑料紙卡喉

2019-03-27 15:59

北捷99.9億人次 出現在台北101世貿站

2019-03-27 17:37

每日星座運勢／射手事業工作效率高 多與家人相處

2019-03-28 00:00

影／空拍發現海中嬌客 巨大鬼蝠魟與人共游

2019-03-27 17:38

家訪先看菜刀酒瓶門口位置 他們用生命布建社會安全網

2019-03-27 16:40

誰殺了石虎？全台僅存不到500隻

2019-03-28 00:23

兒童段考100分五星飯店免費請吃大餐 家人也有75折

2019-03-28 12:39

藥食同源 中醫師介紹兩道菜讓你不發胖

2019-03-28 07:24

擴增無障礙設備 診所指控遭衛生局刁難

2019-03-27 19:40

影／北漂工人挺過末期癌痛 挽回一條寶貴性命

2019-03-27 19:23

彰化二林精密機械園區退回補件再審 環團：護航成功

2019-03-27 19:09

【家的形狀‧與子偕行】王誠之／少年同學夫妻老

2019-03-28 06:00

台灣大眾運輸業首創 「一句話」用Messenger訂高鐵票

2019-03-28 10:53

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／超過三個就輕鬆了

2019-03-28 06:00

不孕症並非就不能生 婦產科醫師授四招助孕

2019-03-27 20:41

【心情點滴】夏客／異鄉人

2019-03-28 06:00

給你一根蠟燭、一盒圖釘跟火柴，如何把蠟燭固定在牆上？心理學博士從答案發現：幸運者的共同點

2019-03-28 09:32

等級越高越旺財？12生肖的天生財富命揭曉

2019-03-28 09:24

樂桃7周年促銷搶機票！ 飛沖繩577元、東京大阪777元

2019-03-27 13:49

這些星巴克杯杯太可愛！台灣版的環保隨行杯只賣一天，黑熊、石虎都來了

2019-03-28 11:32

超仙氣「缅梔花」來了！Jo Malone花園迷蹤限量系列4月1日開賣

2019-03-27 21:06

別踩雷！12星座的「超級引爆點」金牛憋到爆發 牡羊恨吃裡扒外

2019-03-28 09:37

這幾款一定要吃！網友大推「日本超商必買冰品」小7就能買到

2019-03-27 19:12

情侶檔第一次同台放閃 黃河、溫貞菱互給100分

2019-03-27 16:21

這不是周星馳！眼瞼痙孿遮眼 他靠曬衣夾撐開眼皮

2019-03-27 18:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top