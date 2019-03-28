高雄文青必訪「MLD台鋁」加入信義區戰國 帶來1選物店3美食進駐微風南山

2019-03-28 13:15 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



文青必訪的高雄據點、人氣商場「MLD台鋁」揮軍台北，除了MLD選物店帶來最具台味的生活選物外，與旗下三個中式、西式、粵式餐飲品牌，皆將於4月1日在微風南山atré 4樓開幕，要用高雄的生活品味與美味加入台北信義區的美食戰國。

MLD全新打造三大餐飲品牌進軍微風南山， 「étage 15 ENJOY TABLE」 投橫跨中餐、西餐、點心領域，強調「新鮮」、「健康」，選用新鮮當季食材入菜，融合中西方食材與烹調手法，每道餐點以食材命名，強調以食材為本位。

「悅品飲茶」是來自南台灣的港式飲茶，這回北上斥資千萬打造全台景觀最美飲茶餐廳，座位緊鄰整片落地窗，近距離眺望101大樓與空中花園，白天綠意盡收眼底，夜晚感受城市夜景。這回帶來睽違5年不見的悅品茶點「針孔蝦餃皇」於微風南山回歸，並推出微風南山限定悅品品味籠，一籠吃到5款經典。

「悅品擺酒」是悅品中餐所打造粵菜全新品牌，擁有近百道單點菜餚與多人套餐外，同時可依照用餐需求請主廚配菜。