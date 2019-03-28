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百貨母親節促銷開戰！統一時代「跨樓層」滿3千送3百抵用券還可全館使用

2019-03-28 12:30聯合報 記者江佩君╱即時報導

百貨母親節促銷開戰！台北百貨由統一時代百貨跑第一棒，搭上改裝開幕，今天起推出跨樓層累計滿3千送3百，加上鎖定4月兒童清明連假拉長首11日回饋天數。新光三越、SOGO、台北101購物中心皆在4月3日加入戰局，正式掀起各大百貨母親節大檔角力戰。

台北統一時代百貨3月28日起至4月24日「美人節」，推出跨樓跨櫃累計滿3千送3百優惠，不僅擴大跨櫃業種，300元抵用券還可全館使用，讓消費者更輕鬆賺到回饋。另外鎖定兒童清明連假，回饋加碼延長首11日(4/7前)，聯名卡獨享5千送5百等優惠。

不只回饋，台北統一時代這波改裝也讓買場更富逛街樂趣，4樓打造近400坪運動名品旗艦店鋪、B1網羅5大信義區少女服飾品牌、3樓推出9大內衣品牌選購空間，另有來自曼谷的超夢幻泰菜餐廳Lady Nara海外首店將於4月29日開幕。B2美食街台北首店餃子の王將、雞三和與7F主題餐廳NARA Thai Cuisine信義首店也將於4月陸續登場。

全台據點最多的新光三越，4月3日起展開「初夏購物節」，實體、虛擬通路優惠齊發。貴賓卡友獨享4月3日至4月16日「化妝品天天滿3千送3百」、首三日貴賓卡搭配聯名卡獨享「全館滿5千送3百」。另外，新光三越行動支付skm pay首度加入初夏購物節，同步享有貴賓卡化妝品滿千送百外，新光三越App再推出「線上專屬選物」，超過30款明星化妝品、推出專屬優惠價、買一送一。新光三越線上美妝平台「beauty stage美麗台」於4月3日至4月24日全站享滿3千「現抵」3百、滿5千現抵5百、滿6千現抵6百優惠。

台北101購物中心4月3日至4月10日首周加碼送，持台北101聯名卡消費回饋最高可達15% ，17家指定銀行首周加碼回饋也可達13%。針對101會員首波限定回饋，凡當日消費滿5,000元，送#Dream 101 夢想鎂光燈拍照神器。另外，母親節檔期特別在購物中心4F廣場打造歐風古典花園，讓母女姐妹們逛街後留下美照回憶。

遠東百貨則在母親節檔期前先推出「化妝品搶先GO」，以板橋大遠百來看，4月8日前化妝品單筆滿3千送3百、滿1萬再加送2百，百貨服飾單筆滿3千送2百，聯合13大銀行推出全館單筆10,000送400。想買美妝，可趁這一波早買早享受。

台北統一時代百貨3月28日起展開「美人節」，推出跨樓跨櫃累計滿3千送3百優惠。圖...
台北統一時代百貨3月28日起展開「美人節」，推出跨樓跨櫃累計滿3千送3百優惠。圖／統一時代提供
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新光三越4月3日起推出「初夏購物節」，貴賓卡友獨享4月3日至4月16日「化妝品天天滿3千送3百」。圖／新光三越提供
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