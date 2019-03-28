這些星巴克杯杯太可愛！台灣版的環保隨行杯只賣一天，黑熊、石虎都來了

2019-03-28 11:32 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



迎接世界地球日來臨，全球星巴克將4月定義為GMoG(Global Month of Good)，台灣星巴克也展開一連串的愛地球行動。今年將與荒野保護協會合作於4月3日至4月19日，在全台門市舉辦一系列共計18場的環保倡議講座，另於4月10日推出以保育類動物為主軸的系列商品；4月22日世界地球日當天，推出響應環保的兩款可重複使用外帶杯。

據估計，全球每年約耗費6千億一次性使用的杯子，星巴克自2014年於美國、加拿大及英國地區開始販售可重複使用的外帶杯，至今已賣出2千5百萬個。呼應4月22日世界地球日來臨，今年台灣跟隨全球星巴克同步上市「女神Kermit隨行杯」及「女神 Kiara TOGO冷水杯」兩款可重複使用的外帶杯，售價75元起，並推出「星禮程會員共愛地球BONUS STAR」活動，凡於4月22日至4月28日購買以上兩個指定環保杯款即可額外獲贈兩顆星(可累計)，呼籲大家一起與星巴克共愛地球。

台灣星巴克也於4月10日上市GMoG (Global Month of Good)系列商品，台灣市場專屬開發，將台灣獨有的保育動物台灣黑熊、石虎、台灣水鹿為主角，化身在不同功能的杯袋上，設計風格療癒可愛。