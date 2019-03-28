親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
石虎瀕絕不歸路
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

消滅數位足跡超徹底 國都亡了還找不到他

米其林接地氣！「庶民版 」這2家切仔麵 沒吃過就遜了

飄香200年的日本古早味 濱田醬油這樣吃最美味

2019-03-28 11:02經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

日本家喻戶曉的「九州濱田醬油」日前舉行別開生面的廠房啟用儀式，歡慶在2016年熊本市大地震中嚴重損毀的工廠完成大規模維修工作，並搖身一變成了文化遺產醬油工坊，而這也是日本世界著名建築大師隈研吾（Kengo Kuma）的最新力作，同時喜迎濱田醬油200周年紀念。

濱田醬油於1818年在日本九州縣熊本市誕生，是唯一超過200年歷史的醬油生產商，醬油廠混合了江戶、明治、大正、昭和、平成5個年代不同建築風格，日本政府於2007年把濱田醬油廠列為國家級文化遺產的廠房。

家喻戶曉的一瓶日本九州濱田醬油，是品嘗山川日月最地道的方式。過去兩個世紀，日本九州熊本市，阿蘇火山（ Mount Aso）經過漫長歲月層層過濾，富含礦物質的清澈泉水供給獨具配方，釀造出口感鮮美而又帶有甘甜的濱田醬油，直到今天，品牌源自日本的滋味己歷經第七代。濱田醬油所有的生產用水均來源於此，因此，濱田的日式風味調味料系列被命名為「大阿蘇」。

濱田醬油產品分兩大系列，日式經典醬油系列「第七代」和日式風味調味料系列「大阿蘇」。其中，「第七代」醬油分三種：傳統九州醬油，極上醬油，古法醬油，三種醬油各有千秋。其中古法醬油屬於基礎口味醬油，可以廣泛用於各種菜式，九州醬油體現了九州地區特有的鮮甜風味，而極上醬油，正如其產品名稱所表達的，是最鮮美的一款醬油，尤其適合新鮮海鮮蒸、煮使用。

「大阿蘇」系列產品以第七代醬油為基礎，更在產品中使用了日本鰹魚粉、香菇粉、生薑等各式原料，創造出了各種不同風味、各具特色的日式調料。

例如大阿蘇甘鮮醬油，就是日本特有的醬油二次發酵工藝，和普通醬油相比，同樣的產量需要兩倍原料、兩倍時間，以此大大提升了醬油的鮮度。生薑醬油則是匠心獨具的生薑風味醬油，完全滿足了海鮮、大閘蟹的蘸點要求。日式極上鮮露，則適合拌入湯麵，或涼拌菜中放入少許，具有畫龍點睛之效。

如今系列商品多達200多種，不但在日本是知名老牌，更打進杜拜與法國高級飯店，搶占星級餐飲的胃。

在全新亮相的文化遺產醬油工坊內，不但設有熊本有名的有田燒為包裝的頂級醬油禮品區，展示區還設有濱田家老時鐘與老櫃子裝潢的復古的咖啡店，除了販賣咖啡，還提供別無分號，入口淡淡鹹味的醬油冰淇淋，配上黑豆、黃豆渣與研磨芝麻，口味既獨特又美味。

而店內熱銷的則是日本人早上在白飯上打一個生雞蛋，淋上特製醬油拌吃的早餐，另外柚香醬油、生薑醬油、胡麻醬油、烤肉醬油、燒魚醬油等，能想到的口味幾乎都有製造販賣，市內日航飯店，烤肉燒魚用的也都是濱田醬油。

濱田醬油與日式甜點也很搭。 圖／濱田醬油提供
濱田醬油與日式甜點也很搭。 圖／濱田醬油提供
分享
日本家喻戶曉的「九州濱田醬油」日前舉行別開生面的廠房啟用儀式，歡慶在2016年熊...
日本家喻戶曉的「九州濱田醬油」日前舉行別開生面的廠房啟用儀式，歡慶在2016年熊本市大地震中嚴重損毀的工廠完成大規模維修工作，並搖身一變成了文化遺產醬油工坊，而這也是日本世界著名建築大師隈研吾（Kengo Kuma）的最新力作。 圖／濱田醬油提供
分享
日本人早上在白飯上打一個生雞蛋，淋上特製醬油拌吃的早餐。 圖／濱田醬油提供
日本人早上在白飯上打一個生雞蛋，淋上特製醬油拌吃的早餐。 圖／濱田醬油提供
分享

阿蘇火山熊本

相關新聞

GU全台遍地開花拚展店 板橋大遠百店明日開幕

2019-03-28 11:05

全台39家牛排館聯手推廣美國牛 用餐還可抽5千元消費券

2019-03-28 10:02

亞洲50最佳餐廳 MUME奪第7 破台灣紀錄

2019-03-28 00:17

「Steadify穿戴式隨行腳架」 攝影界新寵

2019-03-28 00:05

超仙氣「缅梔花」來了！Jo Malone花園迷蹤限量系列4月1日開賣

2019-03-27 21:06

「許老三」的公主服 讓大小S忍不住鬥嘴吵起來

2019-03-27 20:53

自封「最假媳婦」！大小S逛PRADA挑禮物送婆婆

2019-03-27 19:57

這幾款一定要吃！網友大推「日本超商必買冰品」小7就能買到

2019-03-27 19:12

文青最愛Aesop終於有新品了！首支卸妝乳上市

2019-03-27 19:09

超商限定！COLD STONE草莓白玉冰銅燒、野莓馬卡龍冰淇淋登場

2019-03-27 18:47

吳亦凡和卡莉克勞斯 跟著LV全新行李箱輕盈飛起

2019-03-27 18:07

歌仔戲結合京劇 刻劃林獻堂最後時光

2019-03-27 18:05

心臟超大顆！女網友示範：4萬名牌包丟「洗衣機洗」就好！

2019-03-27 18:03

舒淇、章子怡、蔡依林的女神造型 都靠這一副來吸睛

2019-03-27 17:40

魔鬼就藏在細節裡！dunhill新款運動鞋不馬虎 以185個步驟手工縫製完成

2019-03-27 17:14

畫錯口紅比穿錯衣服還慘！5種NG塗口紅法 90%女人都做錯了

2019-03-27 16:33

闖關遊戲免費送！ 繼光香香雞新品「地瓜薯薯」明開賣

2019-03-27 16:25

情侶檔第一次同台放閃 黃河、溫貞菱互給100分

2019-03-27 16:21

小飛象超萌！小7限量開賣「迪士尼好朋友們公仔」動作太慢就買不到

2019-03-27 15:38

RICHARD MILLE耗費40天 打造女性專屬夢幻表款

2019-03-27 15:26

百貨化身書屋、藝術展場 好逛好買好文青

2019-03-27 14:42

品牌生力軍進駐 百貨戰開打

2019-03-27 14:24

必比登推介出爐12家新入榜！ 米其林認證台北平價美食

2019-03-27 13:23

愚人節、兒童節玩具總動員！網購「最熱賣TOP 5」就是它

2019-03-27 12:58

女生都遇過的神秘失蹤案「它好像自己有長腳」網超認同

2019-03-27 12:56

得到米其林後？ 去年獲頒餐廳：國際觀光客變多了

2019-03-27 11:39

《與惡》宋喬安穿衣聖典 跪求賈靜雯出白襯衫特輯

2019-03-27 11:36

看客語聖經！ 中研院展客家與基督教相遇

2019-03-27 11:24

25年前經典別針禮服再現 53歲伊莉莎白還是很辣

2019-03-27 11:14

現烤牛肉淋上一大杓「松露醬」！開丼用「安格斯牛中的LV」做牛丼

2019-03-27 00:57

直送火烤美味! 漢堡王Uber Eats上線4/22前免運3次

2019-03-27 00:00

日本暴紅！WT2 Plus翻譯耳機 支援36語言

2019-03-26 23:53

如果他不是演員！林柏宏想對自己喊話「你做得很好，想做什麼就做什麼」

2019-03-26 23:29

想去「富士山極羨之旅」嗎？THE BODY SHOP首次舉辦大型抽獎派對

2019-03-26 20:31

金秘書也愛！「Lady nara」4月29日登台　在夢幻森林中品嚐泰式下午茶

2019-03-26 20:08

肯德基推花生醬漢堡 咬一下醬汁噴一臉

2019-03-26 19:52

BMW、百萬現金等你拿！萊爾富推「限量百元30周年禮物袋」

2019-03-26 19:39

4大超商「咖啡大戰」火力全開！花小錢大享受，你喝出不一樣了嗎？

2019-03-26 19:16

法國FAURÉ LE PAGE　全新秘密小盒的用途很幽默喔

2019-03-26 18:52
看更多

熱門文章

必比登推介出爐12家新入榜！ 米其林認證台北平價美食

2019-03-27 13:23

小飛象超萌！小7限量開賣「迪士尼好朋友們公仔」動作太慢就買不到

2019-03-27 15:38

賣蝶豆花、沉香葉泡茶飲違反食安法！罰金最低6萬起跳

2019-03-27 18:01

她工作27年卻「被公司跳槽 」3次 百萬退休金飛了

2019-03-27 13:58

25年前經典別針禮服再現 53歲伊莉莎白還是很辣

2019-03-27 11:14

畫錯口紅比穿錯衣服還慘！5種NG塗口紅法 90%女人都做錯了

2019-03-27 16:33

米其林接地氣！「庶民版 」這2家切仔麵 沒吃過就遜了

2019-03-28 10:00

這些神祕年分 台灣為何生育率掉底又上升

2019-03-27 15:49

統一發票千萬大獎落關山 家扶對4千張只中4200元

2019-03-27 14:43

十八彎古道變成殺鹿戰場 一路血跡斑斑讓登山客心驚

2019-03-27 15:24

這公司徵才要求「英文程度越低越好」 月薪最高12萬元

2019-03-27 16:53

《與惡》宋喬安穿衣聖典 跪求賈靜雯出白襯衫特輯

2019-03-27 11:36

八點檔翻版！老公天天往外跑 妻加裝麥克風錄到「姦情」

2019-03-27 16:31

「許老三」的公主服 讓大小S忍不住鬥嘴吵起來

2019-03-27 20:53

2歲半女童狂吐不止 竟是3公分糖果塑料紙卡喉

2019-03-27 15:59

今也熱到30度 吳德榮：明下午北部轉濕涼

2019-03-28 07:31

北捷99.9億人次 出現在台北101世貿站

2019-03-27 17:37

影／空拍發現海中嬌客 巨大鬼蝠魟與人共游

2019-03-27 17:38

自封「最假媳婦」！大小S逛PRADA挑禮物送婆婆

2019-03-27 19:57

每日星座運勢／射手事業工作效率高 多與家人相處

2019-03-28 00:00

家訪先看菜刀酒瓶門口位置 他們用生命布建社會安全網

2019-03-27 16:40

誰殺了石虎？全台僅存不到500隻

2019-03-28 00:23

糖尿病必戒甜食？ 研究：食肉桂有益

2019-03-27 11:38

身旁有甩不掉的「鬼針草男」嗎？只會狂傳賴、不讀不回反而會激怒他

2019-03-28 00:49

擴增無障礙設備 診所指控遭衛生局刁難

2019-03-27 19:40

藥食同源 中醫師介紹兩道菜讓你不發胖

2019-03-28 07:24

彰化二林精密機械園區退回補件再審 環團：護航成功

2019-03-27 19:09

影／北漂工人挺過末期癌痛 挽回一條寶貴性命

2019-03-27 19:23

女生都遇過的神秘失蹤案「它好像自己有長腳」網超認同

2019-03-27 12:56

得到米其林後？ 去年獲頒餐廳：國際觀光客變多了

2019-03-27 11:39

不孕症並非就不能生 婦產科醫師授四招助孕

2019-03-27 20:41

配合限塑找解方 四大國道服務區7月供應竹纖維吸管

2019-03-27 11:35

【家的形狀‧與子偕行】王誠之／少年同學夫妻老

2019-03-28 06:00

這幾款一定要吃！網友大推「日本超商必買冰品」小7就能買到

2019-03-27 19:12

這不是周星馳！眼瞼痙孿遮眼 他靠曬衣夾撐開眼皮

2019-03-27 18:20

情侶檔第一次同台放閃 黃河、溫貞菱互給100分

2019-03-27 16:21

超仙氣「缅梔花」來了！Jo Malone花園迷蹤限量系列4月1日開賣

2019-03-27 21:06

石虎保育／石虎暗夜覓食…每趟都是生死關

2019-03-28 00:34

300公頃農田變工廠？ 縣長坐鎮環評盼二林園區敗部復活

2019-03-27 15:26

給你一根蠟燭、一盒圖釘跟火柴，如何把蠟燭固定在牆上？心理學博士從答案發現：幸運者的共同點

2019-03-28 09:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top