飄香200年的日本古早味 濱田醬油這樣吃最美味

2019-03-28 11:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



日本家喻戶曉的「九州濱田醬油」日前舉行別開生面的廠房啟用儀式，歡慶在2016年熊本市大地震中嚴重損毀的工廠完成大規模維修工作，並搖身一變成了文化遺產醬油工坊，而這也是日本世界著名建築大師隈研吾（Kengo Kuma）的最新力作，同時喜迎濱田醬油200周年紀念。

濱田醬油於1818年在日本九州縣熊本市誕生，是唯一超過200年歷史的醬油生產商，醬油廠混合了江戶、明治、大正、昭和、平成5個年代不同建築風格，日本政府於2007年把濱田醬油廠列為國家級文化遺產的廠房。

家喻戶曉的一瓶日本九州濱田醬油，是品嘗山川日月最地道的方式。過去兩個世紀，日本九州熊本市，阿蘇火山（ Mount Aso）經過漫長歲月層層過濾，富含礦物質的清澈泉水供給獨具配方，釀造出口感鮮美而又帶有甘甜的濱田醬油，直到今天，品牌源自日本的滋味己歷經第七代。濱田醬油所有的生產用水均來源於此，因此，濱田的日式風味調味料系列被命名為「大阿蘇」。

濱田醬油產品分兩大系列，日式經典醬油系列「第七代」和日式風味調味料系列「大阿蘇」。其中，「第七代」醬油分三種：傳統九州醬油，極上醬油，古法醬油，三種醬油各有千秋。其中古法醬油屬於基礎口味醬油，可以廣泛用於各種菜式，九州醬油體現了九州地區特有的鮮甜風味，而極上醬油，正如其產品名稱所表達的，是最鮮美的一款醬油，尤其適合新鮮海鮮蒸、煮使用。

「大阿蘇」系列產品以第七代醬油為基礎，更在產品中使用了日本鰹魚粉、香菇粉、生薑等各式原料，創造出了各種不同風味、各具特色的日式調料。

例如大阿蘇甘鮮醬油，就是日本特有的醬油二次發酵工藝，和普通醬油相比，同樣的產量需要兩倍原料、兩倍時間，以此大大提升了醬油的鮮度。生薑醬油則是匠心獨具的生薑風味醬油，完全滿足了海鮮、大閘蟹的蘸點要求。日式極上鮮露，則適合拌入湯麵，或涼拌菜中放入少許，具有畫龍點睛之效。

如今系列商品多達200多種，不但在日本是知名老牌，更打進杜拜與法國高級飯店，搶占星級餐飲的胃。

在全新亮相的文化遺產醬油工坊內，不但設有熊本有名的有田燒為包裝的頂級醬油禮品區，展示區還設有濱田家老時鐘與老櫃子裝潢的復古的咖啡店，除了販賣咖啡，還提供別無分號，入口淡淡鹹味的醬油冰淇淋，配上黑豆、黃豆渣與研磨芝麻，口味既獨特又美味。