免排隊！東京迪士尼快速通行「手機取證」將上路

2019-03-29 09:56 聯合新聞網 BabyHome



【文：武美齡】

東京迪士尼是許多家庭安排國外親子旅遊的必訪之地，想要快速暢玩人氣遊樂設施，可排隊抽取「紙本」快速通行券(FASTPASS)。最新消息指出，東京迪士尼今夏起將推出新服務，遊客可使用「手機取證」，更有效運用入園後的玩樂時間。

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東京迪士尼與海洋迪士尼目前共有18個人氣遊樂設施實施快速通行券的發放服務，例如巨雷山、怪獸電力公司「迷藏巡遊車」等，遊客在設施前領取「紙本」快速通行券後，再依據卷上顯示的時間前往該設施，並直接進入「FASTPASS」通道，以較短的排隊時間體驗遊樂設施。這項服務也沿伸出一種現象，就是常有遊客為取得快速通行券，而在發放票卷的機台前大排長龍。

根據《朝日新聞》報導，東京迪士尼營運公司Oriental Land日前發布了相關消息，預計今年夏天開始，遊客可使用智慧型手機直接取得快速通行證，使用方式與紙本快速通行券相同，而紙本發放也會保留，以服務沒有智慧型載具的遊客。

實際查證營運公司Oriental Land發布的消息中，的確提到「東京迪士尼APP下載快速通行證，預計在2019年夏季開始」，但目前東京迪士尼官網尚未公告此項新服務的正式啟用時間、詳細使用方式。

鄰近台灣的上海迪士尼已實施手機領取快速通行證的服務，下載官方APP後，即能查看各項遊樂設施的等待時間，同時也能線上領取FASTPASS。實際使用過的網友分享：「敵不過大陸同胞的海量手機戰術，開園沒10分鐘FASTPASS都幾乎發放完畢。」東京迪士尼未來若開放此項新服務，遊客們想搶快速通行證最好事前先做好功課。





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