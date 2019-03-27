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超仙氣「缅梔花」來了！Jo Malone花園迷蹤限量系列4/1開賣

2019-03-27 21:06聯合報 記者陳立儀╱即時報導

Jo Malone每年春季聚焦花香調的限量系列，都吸引大批愛用者瘋狂搶買，2019年的「花園迷蹤限量系列」將於4月1日起在台灣開賣，包括先前已在網路瘋傳的全新花香「缅梔花」，2014年限量的合歡花、2017年限量的星玉蘭也都再度復刻登場，還有首度推出的橙花髮香噴霧和藤枝擴香組，全系列包裝色調與真正的花朵顏色相互對應，排成一列後更成就了一道美麗的色譜，有如來到絢爛飄渺的香氛仙境。

缅梔花通常被稱為雞蛋花，Jo Malone運用獨家「頂空科技技術」將缅梔花細緻的甜香牢牢鎖住，搭配明媚的茉莉花瓣讓整體香氣更加迷人出眾，充滿異國風情的伊蘭伊蘭提升了輕盈明亮感，檀香基調完美鞏固缅梔花中豐富暖意的奶油感，檸檬帶來的轉折更注入一股清新活力，彷彿身處開滿緬梔花的峇里島度假天堂。

Jo Malone的星玉蘭古龍水曾被譽為最仙花香調，這次在2019年花園迷蹤限量系列中推出30ml及100ml古龍水，另有髮香噴霧；合歡花推出30ml及100ml古龍水，另有居家工藝香氛蠟燭。購買花園迷蹤限量系列即有機會獲得限量禮盒包裝服務。

Jo Malone也推薦兩款仙氣香氛糅合，缅梔花古龍水可搭配橙花髮香噴霧，讓溫暖的花香更加閃耀動人；合歡花古龍水可搭配星玉蘭髮香噴霧，星玉蘭的清香可為合歡花的激昂花香調帶來柔和氣息，建議先將古龍水輕輕噴灑於脈搏處，接著再於髮梢噴上髮香噴霧。

Jo Malone花園迷蹤限量系列推出全新花香「缅梔花」。圖／Jo Malone...
Jo Malone花園迷蹤限量系列推出全新花香「缅梔花」。圖／Jo Malone提供
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Jo Malone花園迷蹤限量系列緬梔花古龍水，30ml售價2,600元、100...
Jo Malone花園迷蹤限量系列緬梔花古龍水，30ml售價2,600元、100ml售價5,200元。圖／Jo Malone提供
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Jo Malone花園迷蹤限量系列星玉蘭古龍水，30ml售價2,600元、100...
Jo Malone花園迷蹤限量系列星玉蘭古龍水，30ml售價2,600元、100ml售價5,200元。圖／Jo Malone提供
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Jo Malone花園迷蹤限量系列4月1日起在台灣開賣。圖／Jo Malone提...
Jo Malone花園迷蹤限量系列4月1日起在台灣開賣。圖／Jo Malone提供
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Jo Malone花園迷蹤限量系列星玉蘭髮香噴霧，50ml售價2,230元。圖／...
Jo Malone花園迷蹤限量系列星玉蘭髮香噴霧，50ml售價2,230元。圖／Jo Malone提供
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Jo Malone花園迷蹤限量系列推出全新花香「缅梔花」。圖／Jo Malone...
Jo Malone花園迷蹤限量系列推出全新花香「缅梔花」。圖／Jo Malone提供
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Jo Malone花園迷蹤限量系列橙花髮香噴霧，50ml售價2,230元。圖／J...
Jo Malone花園迷蹤限量系列橙花髮香噴霧，50ml售價2,230元。圖／Jo Malone提供
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Jo Malone花園迷蹤限量系列橙花古龍水，100ml售價5,200元。圖／J...
Jo Malone花園迷蹤限量系列橙花古龍水，100ml售價5,200元。圖／Jo Malone提供
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Jo Malone花園迷蹤限量系列合歡花古龍水，30ml售價2,600元、100...
Jo Malone花園迷蹤限量系列合歡花古龍水，30ml售價2,600元、100ml售價5,200元。圖／Jo Malone提供
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Jo Malone花園迷蹤限量系列橙花藤枝擴香，175ml售價3,990元。圖／...
Jo Malone花園迷蹤限量系列橙花藤枝擴香，175ml售價3,990元。圖／Jo Malone提供
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Jo Malone花園迷蹤限量系列合歡花居家工藝香氛蠟燭，200g售價2,990...
Jo Malone花園迷蹤限量系列合歡花居家工藝香氛蠟燭，200g售價2,990元。圖／Jo Malone提供
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