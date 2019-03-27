「許老三」的公主服 讓大小S忍不住鬥嘴吵起來
大小S今天出席時尚品牌PRADA活動，許多粉絲特別到場支持，人氣絲毫不減。對於大家期待再度看到他們有新的合作，兩人也透露的確馬上會有新計畫，但目前還不能說明是什麼樣的合作。「只能說是超大的合體，是我們兩個覺得此生不做會很遺憾的事情。」
最近小S的小女兒「許老三」換了個爆炸頭髮型，自信爆棚，「燙髮之前她有拿照片給我看她想燙的樣子，我有給她建議千萬不要燙直瀏海但下面捲的那種，比較不是媽媽會喜歡的類型。結果燙出來效果超好看，她現在整天說自己就是七○年代的搖滾巨星。」完全遺傳媽媽的自信和態度。換了髮型後，許老三穿搭習慣也跟著改變，「她以前很愛穿公主裝，但現在說自己適合穿一些個性風的衣服，很有自己的style。」
至於大S的女兒小玥兒，還處在很喜歡穿公主裝的階段，大S：「前陣子許老三過生日邀請小玥兒參加派對，我跟玥兒說大家都會穿公主風的禮服喔！沒想到許老三穿T恤配運動褲，玥兒當場就覺得自己格格不入，很沮喪。」小S在一旁聽了立刻吐槽：「以前我女兒也迷戀過公主風，後來我想把那些東西送給小玥兒穿，但我姊說絕對不會讓女兒穿那種東西，任何有亮片、蕾絲、小蓬蓬裙都不可能。結果現在自己嘗到苦果了吧！」大S馬上不干示弱：「你女兒穿的是道具服ok！玥兒穿的是真正的禮服店賣的小花童禮服。」活生生像是以前兩人主持節目時的那種鬥嘴情況再現，也讓人更加期待兩人會帶來怎麼樣內容的新合作。
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