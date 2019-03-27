「許老三」的公主服 讓大小S忍不住鬥嘴吵起來

2019-03-27 20:53 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



大小S今天出席時尚品牌PRADA活動，許多粉絲特別到場支持，人氣絲毫不減。對於大家期待再度看到他們有新的合作，兩人也透露的確馬上會有新計畫，但目前還不能說明是什麼樣的合作。「只能說是超大的合體，是我們兩個覺得此生不做會很遺憾的事情。」

最近小S的小女兒「許老三」換了個爆炸頭髮型，自信爆棚，「燙髮之前她有拿照片給我看她想燙的樣子，我有給她建議千萬不要燙直瀏海但下面捲的那種，比較不是媽媽會喜歡的類型。結果燙出來效果超好看，她現在整天說自己就是七○年代的搖滾巨星。」完全遺傳媽媽的自信和態度。換了髮型後，許老三穿搭習慣也跟著改變，「她以前很愛穿公主裝，但現在說自己適合穿一些個性風的衣服，很有自己的style。」