自封「最假媳婦」！大小S逛PRADA挑禮物送婆婆

2019-03-27 19:57 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



很久沒有在台灣一起公開出席活動的大小S，終於再度合體！兩人攜手為時尚品牌PRADA台中大遠百全新形象專門店開幕站台，他們表示本身就是品牌粉絲，今天剛好兩人都有空，再加上很喜歡台中，兩人還可以在高鐵上談心，像是姊妹出遊的感覺，不像在工作。

兩姊妹在台灣雖然有好一陣子沒有主持節目，但人氣依舊超旺，還沒到場就有上百名粉絲列隊等待。她們也非常親民趁著拍照空檔跟大家自拍、簽名。大S：「拜託！我們以前簽名都只有3、4個人來。」小S：「哪有！我們也曾經紅過好不好，以前剛出道的時候我們常常來大遠百辦歌友會活動，一開始人非常多，但後來漸漸少了，沒想到今天還有那麼多人來，很感動。」但途中有人拿了大S的美容大王給小S簽，她一派輕鬆表示，「除了那本還有心機母女啦！還好我們作品很多。」

身穿透視感的圓點洋裝搭配奢華的髮箍小S，自封很有「貴婦味」，差點指使司機去幫她買肉粽。而大S則是以一身俐落時尚的西裝造型現身，內搭只有台灣有賣的城市剪影系列雪紡襯衫，看來又瘦了不少。談到PRADA大遠百新店，小S笑說以她平常愛巴結人的個性，應該會挑一些給婆婆的禮物。大S也接著表示婆婆生日快到了，也會幫她看看有什麼適合的商品。小S馬上自嘲：「我們兩個就是世界上最假的媳婦了！」

總面積約61坪的PRADA台中大遠百全新形象專門店，販售服裝、鞋履、皮件包包，首飾配件等女裝全系列商品。店內裝潢是全亞洲首家以全新設計概念風格打造的店舖，結合品牌典雅奢華的氛圍。黑色Marquinia大理石牆壁、黑白格大理石地板兩大標誌性的元素分別出現在入口處和店內，牆面上飾有精緻立體的鬱金香圖騰浮雕裝飾，搭配充滿現代感的天花板及簡約的落地櫥窗，從店外就可清楚一覽店內空間。