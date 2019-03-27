親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

淨值變負將下市 華映：辜負股東與各界對公司的期待

這幾款一定要吃！網友大推「日本超商必買冰品」小7就能買到

2019-03-27 19:12聯合報 記者陳立儀╱即時報導

天氣漸漸回暖，吃冰的季節已經到了，如果打開便利商店的冷凍櫃總是翻來翻去不知道從哪下手，這幾款名列日本零售通路熱銷前10名的冰品一定要嘗嘗看！

7－ELEVEN年度最大檔冰品活動「世界冰品博覽會」即日起開跑，首波以進口新冰打頭陣，推出超過20款新冰，其中包括多款日本零售市場TOP 10的冰品，第1名為明治超級杯冰淇淋（香草），同時也是日本明治冰淇淋最暢銷口味，售價59元，即日起至4月9日嘗鮮價省5元；第2名為格力高Papico咖啡風味冰棒，一包裡有兩支冰棒，可嘗到滑順細緻的冰沙；第3名為森永乳業PARM原味巧克力，濃郁的巧克力表皮搭配奶油冰淇淋，7－ELEVEN獨家販售，全台限量20萬個，售價79元，即日起至4月9日嘗鮮價省5元；第5名的嘎哩嘎哩君剉冰棒－巨峰葡萄是季節限定口味，含有巨峰葡萄製作的果汁5%；第7名為造型特殊的LOTTE酷立食冰淇淋可爾必思口味；第9名為LOTTE爽冰淇淋香草口味，滑順的冰淇淋加上冰晶的爽脆，另外還有草莓優格口味，售價59元，全台各限量30萬個，即日起至4月9日嘗鮮價省5元。

值得一嘗的特別冰品還有FUTABA巨峰麝香葡萄冰棒，將1串要價3,000元的日本麝香葡萄融入冰棒中，一盒5支可嘗到巨峰葡萄、麝香葡萄兩種口味，售價199元，平均1支冰棒不到40元；LOTTE加納巧克力餅乾夾心雪糕一支有迦納巧克力冰淇淋、奶油餅乾夾心兩種雪糕，可嘗到不同口感。

還有兩款7－ELEVEN獨家販售的COLD STONE酷聖石冰品，「濃！草莓白玉冰銅燒」是COLD STONE門市最暢銷口味的升級版，最暢銷的草莓冰淇淋添加Q彈白玉，限量15萬包；「野莓馬卡龍冰淇淋」則是網美系冰品，馬卡龍糖度減少、口感再升級，限量10萬包。

嘎哩嘎哩君剉冰棒－巨峰葡萄是日本零售市場冰品TOP 5，季節限定口味，售價39元...
嘎哩嘎哩君剉冰棒－巨峰葡萄是日本零售市場冰品TOP 5，季節限定口味，售價39元。圖／7－ELEVEN提供
分享
LOTTE加納巧克力餅乾夾心雪糕一支有迦納巧克力冰淇淋、奶油餅乾夾心兩種雪糕，售...
LOTTE加納巧克力餅乾夾心雪糕一支有迦納巧克力冰淇淋、奶油餅乾夾心兩種雪糕，售價69元。圖／7－ELEVEN提供
分享
格力高Papico咖啡風味冰棒是日本零售市場冰品TOP 2，一包裡有兩支冰棒，可...
格力高Papico咖啡風味冰棒是日本零售市場冰品TOP 2，一包裡有兩支冰棒，可嘗到滑順細緻的冰沙，售價69元。圖／7－ELEVEN提供
分享
明治超級杯冰淇淋（香草）是日本零售市場冰品TOP 1，售價59元，7－ELEVE...
明治超級杯冰淇淋（香草）是日本零售市場冰品TOP 1，售價59元，7－ELEVEN即日起至4月9日嘗鮮價省5元。圖／7－ELEVEN提供
分享
FUTABA巨峰麝香葡萄冰棒，一盒5支可嘗到巨峰葡萄、麝香葡萄兩種口味，售價19...
FUTABA巨峰麝香葡萄冰棒，一盒5支可嘗到巨峰葡萄、麝香葡萄兩種口味，售價199元。圖／7－ELEVEN提供
分享
7－ELEVEN年度最大檔冰品活動「世界冰品博覽會」即日起開跑，首波以進口新冰打...
7－ELEVEN年度最大檔冰品活動「世界冰品博覽會」即日起開跑，首波以進口新冰打頭陣。圖／7－ELEVEN提供
分享
LOTTE爽冰淇淋香草口味是日本零售市場冰品TOP 9，售價59元，全台限量30...
LOTTE爽冰淇淋香草口味是日本零售市場冰品TOP 9，售價59元，全台限量30萬個，7－ELEVEN即日起至4月9日嘗鮮價省5元。圖／7－ELEVEN提供
分享
7－ELEVEN年度最大檔冰品活動「世界冰品博覽會」即日起開跑，首波以進口新冰打...
7－ELEVEN年度最大檔冰品活動「世界冰品博覽會」即日起開跑，首波以進口新冰打頭陣。圖／7－ELEVEN提供
分享
COLD STONE酷聖石「濃！草莓白玉冰銅燒」將草莓冰淇淋添加Q彈白玉，售價6...
COLD STONE酷聖石「濃！草莓白玉冰銅燒」將草莓冰淇淋添加Q彈白玉，售價65元，7－ELEVEN獨家販售，限量15萬包。圖／7－ELEVEN提供
分享
COLD STONE酷聖石「野莓馬卡龍冰淇淋」則是網美系冰品，售價58元，7－E...
COLD STONE酷聖石「野莓馬卡龍冰淇淋」則是網美系冰品，售價58元，7－ELEVEN獨家販售，限量10萬包。圖／7－ELEVEN提供
分享
森永乳業PARM原味巧克力是日本零售市場冰品TOP 3，7－ELEVEN獨家販售...
森永乳業PARM原味巧克力是日本零售市場冰品TOP 3，7－ELEVEN獨家販售，全台限量20萬個，售價79元，即日起至4月9日嘗鮮價省5元。圖／7－ELEVEN提供
分享
LOTTE酷立食冰淇淋－可爾必思是日本零售市場冰品TOP 7，售價69元，7－E...
LOTTE酷立食冰淇淋－可爾必思是日本零售市場冰品TOP 7，售價69元，7－ELEVEN獨家販售。圖／7－ELEVEN提供
分享

冰淇淋冰品巧克力

相關新聞

心臟超大顆！女網友示範：4萬名牌包丟「洗衣機洗」就好！

2019-03-27 18:03

文青最愛Aesop終於有新品了！首支卸妝乳上市

2019-03-27 19:09

超商限定！COLD STONE草莓白玉冰銅燒、野莓馬卡龍冰淇淋登場

2019-03-27 18:47

吳亦凡和卡莉克勞斯 跟著LV全新行李箱輕盈飛起

2019-03-27 18:07

歌仔戲結合京劇 刻劃林獻堂最後時光

2019-03-27 18:05

舒淇、章子怡、蔡依林的女神造型 都靠這一副來吸睛

2019-03-27 17:40

魔鬼就藏在細節裡！dunhill新款運動鞋不馬虎 以185個步驟手工縫製完成

2019-03-27 17:14

畫錯口紅比穿錯衣服還慘！5種NG塗口紅法 90%女人都做錯了

2019-03-27 16:33

闖關遊戲免費送！ 繼光香香雞新品「地瓜薯薯」明開賣

2019-03-27 16:25

情侶檔第一次同台放閃 黃河、溫貞菱互給100分

2019-03-27 16:21

小飛象超萌！小7限量開賣「迪士尼好朋友們公仔」動作太慢就買不到

2019-03-27 15:38

RICHARD MILLE耗費40天 打造女性專屬夢幻表款

2019-03-27 15:26

百貨化身書屋、藝術展場 好逛好買好文青

2019-03-27 14:42

品牌生力軍進駐 百貨戰開打

2019-03-27 14:24

必比登推介出爐12家新入榜！ 米其林認證台北平價美食

2019-03-27 13:23

愚人節、兒童節玩具總動員！網購「最熱賣TOP 5」就是它

2019-03-27 12:58

女生都遇過的神秘失蹤案「它好像自己有長腳」網超認同

2019-03-27 12:56

得到米其林後？ 去年獲頒餐廳：國際觀光客變多了

2019-03-27 11:39

《與惡》宋喬安穿衣聖典 跪求賈靜雯出白襯衫特輯

2019-03-27 11:36

看客語聖經！ 中研院展客家與基督教相遇

2019-03-27 11:24

25年前經典別針禮服再現 53歲伊莉莎白還是很辣

2019-03-27 11:14

現烤牛肉淋上一大杓「松露醬」！開丼用「安格斯牛中的LV」做牛丼

2019-03-27 00:57

直送火烤美味! 漢堡王Uber Eats上線4/22前免運3次

2019-03-27 00:00

日本暴紅！WT2 Plus翻譯耳機 支援36語言

2019-03-26 23:53

如果他不是演員！林柏宏想對自己喊話「你做得很好，想做什麼就做什麼」

2019-03-26 23:29

想去「富士山極羨之旅」嗎？THE BODY SHOP首次舉辦大型抽獎派對

2019-03-26 20:31

金秘書也愛！「Lady nara」4月29日登台　在夢幻森林中品嚐泰式下午茶

2019-03-26 20:08

肯德基推花生醬漢堡 咬一下醬汁噴一臉

2019-03-26 19:52

BMW、百萬現金等你拿！萊爾富推「限量百元30周年禮物袋」

2019-03-26 19:39

4大超商「咖啡大戰」火力全開！花小錢大享受，你喝出不一樣了嗎？

2019-03-26 19:16

法國FAURÉ LE PAGE　全新秘密小盒的用途很幽默喔

2019-03-26 18:52

林振廷父子首度合體為Roger Dubuis 林帛亨育嬰心得：像職業賽車一樣辛苦

2019-03-26 18:36

桃機與日本高松機場結為友好姊妹機場

2019-03-26 18:13

影／U-start十周年 陳建仁勉青年 勇於嘗試大膽創新

2019-03-26 17:52

孝敬長輩送氣墊鞋 足踝專家：並不合適

2019-03-26 17:30

小美冰淇淋也變飲料啦！小7獨賣「小美香草牛奶」網問：是融化的滋味嗎？

2019-03-26 17:02

影／台鐵電車線人力檢測苦 3.36億採購高速檢查車

2019-03-26 16:19

海生館海洋生物研究亮眼 韓國樂天水族館來「取經」

2019-03-26 16:10

台灣新時尚 台南「衣」實力前進米蘭

2019-03-26 14:32
看更多

熱門文章

清明禁忌注意！這4種人不宜去掃墓 民俗專家：易遭靈體入侵

2019-03-27 09:46

台灣人真命苦 壓力指數全球第二高，僅次南韓

2019-03-27 06:04

必比登推介出爐12家新入榜！ 米其林認證台北平價美食

2019-03-27 13:23

外套穿10年裂開母幫縫補 同事笑他：你乞丐哦！

2019-03-27 09:50

大樂透頭獎1注獨得1億元 獎落台南

2019-03-26 23:04

她工作27年卻「被公司跳槽 」3次 百萬退休金飛了

2019-03-27 13:58

這些神祕年分 台灣為何生育率掉底又上升

2019-03-27 15:49

38歲媽帶女兒遭酸「老蚌生珠」 她心碎：超過35不能生孩子？

2019-03-26 21:34

休旅車神車RAV4改款上市 掀搶換車潮

2019-03-27 09:02

每日星座運勢／獅子心平靜順其自然 加強團隊合作

2019-03-27 00:00

非法旅宿擬重罰200萬 訂房網連坐罰

2019-03-26 23:56

梧桐塔羅占卜：2019年4月運勢公開

2019-03-27 08:00

統一發票千萬大獎落關山 家扶對4千張只中4200元

2019-03-27 14:43

十八彎古道變成殺鹿戰場 一路血跡斑斑讓登山客心驚

2019-03-27 15:24

高溫上看30度！ 吳德榮：好天氣到周五

2019-03-27 07:38

樂桃7周年促銷搶機票！ 飛沖繩577元、東京大阪777元

2019-03-27 13:49

口腔潰瘍未發現長癌 女醫挨告 醫界：難確定疏失

2019-03-26 20:31

小飛象超萌！小7限量開賣「迪士尼好朋友們公仔」動作太慢就買不到

2019-03-27 15:38

《與惡》宋喬安穿衣聖典 跪求賈靜雯出白襯衫特輯

2019-03-27 11:36

這公司徵才要求「英文程度越低越好」 月薪最高12萬元

2019-03-27 16:53

【大叔的中年小事】程耀毅／今晚的挑戰來了

2019-03-27 06:00

【為母心情】小魚／殺無赦

2019-03-27 06:00

25年前經典別針禮服再現 53歲伊莉莎白還是很辣

2019-03-27 11:14

不只早起的鳥兒有蟲吃 早起的女性也容易懷孕？

2019-03-27 07:29

八點檔翻版！老公天天往外跑 妻加裝麥克風錄到「姦情」

2019-03-27 16:31

現烤牛肉淋上一大杓「松露醬」！開丼用「安格斯牛中的LV」做牛丼

2019-03-27 00:57

影／空拍發現海中嬌客 巨大鬼蝠魟與人共游

2019-03-27 17:38

國保年金首期百萬人未繳？ 衛福部改口：僅27.2萬人

2019-03-27 11:05

【家的形狀‧與子偕行】貓拓／往後的日子，也想和你一起生活

2019-03-27 06:00

電動自行車改裝飆速 擬修法開罰

2019-03-27 00:25

BMW、百萬現金等你拿！萊爾富推「限量百元30周年禮物袋」

2019-03-26 19:39

女生都遇過的神秘失蹤案「它好像自己有長腳」網超認同

2019-03-27 12:56

老婦骨質疏鬆像「米香」 及早對症處置治癒

2019-03-27 07:45

如果他不是演員！林柏宏想對自己喊話「你做得很好，想做什麼就做什麼」

2019-03-26 23:29

得到米其林後？ 去年獲頒餐廳：國際觀光客變多了

2019-03-27 11:39

賣蝶豆花、沉香葉泡茶飲違反食安法！罰金最低6萬起跳

2019-03-27 18:01

北捷99.9億人次 出現在台北101世貿站

2019-03-27 17:37

直送火烤美味! 漢堡王Uber Eats上線4/22前免運3次

2019-03-27 00:00

2歲半女童狂吐不止 竟是3公分糖果塑料紙卡喉

2019-03-27 15:59

畫錯口紅比穿錯衣服還慘！5種NG塗口紅法 90%女人都做錯了

2019-03-27 16:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top