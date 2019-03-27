這幾款一定要吃！網友大推「日本超商必買冰品」小7就能買到

2019-03-27 19:12 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



天氣漸漸回暖，吃冰的季節已經到了，如果打開便利商店的冷凍櫃總是翻來翻去不知道從哪下手，這幾款名列日本零售通路熱銷前10名的冰品一定要嘗嘗看！

7－ELEVEN年度最大檔冰品活動「世界冰品博覽會」即日起開跑，首波以進口新冰打頭陣，推出超過20款新冰，其中包括多款日本零售市場TOP 10的冰品，第1名為明治超級杯冰淇淋（香草），同時也是日本明治冰淇淋最暢銷口味，售價59元，即日起至4月9日嘗鮮價省5元；第2名為格力高Papico咖啡風味冰棒，一包裡有兩支冰棒，可嘗到滑順細緻的冰沙；第3名為森永乳業PARM原味巧克力，濃郁的巧克力表皮搭配奶油冰淇淋，7－ELEVEN獨家販售，全台限量20萬個，售價79元，即日起至4月9日嘗鮮價省5元；第5名的嘎哩嘎哩君剉冰棒－巨峰葡萄是季節限定口味，含有巨峰葡萄製作的果汁5%；第7名為造型特殊的LOTTE酷立食冰淇淋可爾必思口味；第9名為LOTTE爽冰淇淋香草口味，滑順的冰淇淋加上冰晶的爽脆，另外還有草莓優格口味，售價59元，全台各限量30萬個，即日起至4月9日嘗鮮價省5元。

值得一嘗的特別冰品還有FUTABA巨峰麝香葡萄冰棒，將1串要價3,000元的日本麝香葡萄融入冰棒中，一盒5支可嘗到巨峰葡萄、麝香葡萄兩種口味，售價199元，平均1支冰棒不到40元；LOTTE加納巧克力餅乾夾心雪糕一支有迦納巧克力冰淇淋、奶油餅乾夾心兩種雪糕，可嘗到不同口感。