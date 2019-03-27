文青最愛Aesop終於有新品了！首支卸妝乳上市

2019-03-27 19:09 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



澳洲保養品牌Aesop，以獨有的風格形象，讓文青們超級喜愛，Aesop對於出新品的步調相當保守，相隔許久後，這回在4月2日推出品牌首支卸妝乳產品「輕柔潔面乳」，強調用溫和成分，也能做到徹底清潔與不傷肌膚。

Aesop風靡文青界，從店裝風格到包裝，都讓人相當喜愛，對於居家生活，也非常的在乎，也有許多的設計、咖啡廳、餐廳、公共空間，都喜愛使用Aesop來襯托空間上的質感。

Aesop這回新推出的輕柔潔面乳，就是針對像是台灣氣候變化較大的地方，相對皮膚狀況也會隨著氣候起起落落，造成更多人的敏感與乾性肌膚，所以慎選保養品非常的重要，若是選錯的產品，反而過度的刺激皮膚。

輕柔潔面乳中含有泛醇（維他命B5），可以防止在肌膚在清潔過程中出現乾燥的狀況，基底用的是葡萄籽油，不會在卸妝過程中會導致水分流失，變成油水不平衡，最棒的還有檀香與薰衣草精油，不但舒緩敏感肌膚，還可以避免皮膚在卸妝過程中被過度的刺激。

輕柔潔面乳，清爽的水感質地，在使用前，建議先均勻地搖晃後再使用，大概取用50元硬幣的大小即可，也就能卸妝兼具清潔，但使用完後，還是要用一般的洗臉清潔，這樣才能讓臉部徹底乾淨。