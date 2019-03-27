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淨值變負將下市 華映：辜負股東與各界對公司的期待

快來搶！「鬼怪色的姐妹色號」唇膏這裡獨賣 新光三越「初夏購物節」優惠齊發

2019-03-27 18:46聯合報 記者黃仕揚╱即時報導

上半年媲美周年慶的美妝促銷檔期即將登場！新光三越4月3日起舉辦「初夏購物節」，今年除祭出貴賓卡友獨享的「化妝品滿3,000元送300元」，並集結120大品牌祭出破百萬組美妝特惠組，其中不乏獨賣夯品，像是有「鬼怪色的姐妹色號」之稱的超人氣唇膏，此外，去年推出的Skm Pay也首度加入陣容，讓民眾不論線上線下都能一次買個夠！

新光三越這幾年在初夏購物節操作低門檻的滿千送百，讓此檔成為民眾上半年重要的美妝採購期，今年針對貴賓卡及銀行聯名卡友推出超強刷卡回饋，其中貴賓卡友4月3日到4月16日可享化妝品「滿3,000元送300元電子禮券」，首三日持貴賓卡+聯名卡卡友可享「全館滿5,000元送300元電子禮券」，或刷2萬元贈「松木微電腦涼廈扇」。

同時，新光三越聯手雅詩蘭黛、蘭蔻、Dior、植村秀等120大美妝品牌共520櫃，推出超過百萬組殺破5折起的特惠組，像是Kanebo IMPRESS UV防護菁華液防護發燒組下殺36折，貴賓卡友價2,655元；另有眾多獨賣美妝，好比「鬼怪色的姐妹色號」LANCOME 絕對完美唇膏粉漾玫瑰版，以及M.A.C與街頭藝術家EL SEED聯手推出融合塗鴉和阿拉伯書法的聯名系列彩妝等。

此外，新光三越也歸納出「2019春夏4大穿搭潮流元素」，包括以飄逸紗裙蕾絲勾勒的「精靈仙女感」服飾、顯瘦復古風「奶奶褲」、熱潮不減的「小白鞋」及嬌小女生必備「厚底鞋」等，可搭配百貨首波8折起及滿千送百等優惠入手。

至於去年新推出的行動支付「Skm Pay」則首度加入初夏購物節，除同步享有貴賓卡化妝品滿千送百，更特別於新光三越App規劃「線上專屬選物」，超過30款明星化妝品、時下最夯單品等享專屬優惠價、買一送一；4月11日至4月24日持Skm Pay綁定台新銀行信用卡，當日當店單筆消費刷8,000元加贈100元電子禮券。

另外，還針對貴賓卡卡友推出燒點回饋，消費者可使用App線上扣點、店內扣點及扣點數加價購等方式，破盤價購入將時下最夯商品，像是新保濕神器「PHILIPS超音波活膚水氧儀」在4月3日至4月10日，可用App線上免費兌換－扣點數5,000點，或是扣點數100點+1,990元加價購入，挑戰全台最低價。

Kanebo IMPRESS UV防護菁華液防護發燒組，貴賓卡友價2,655元、...
Kanebo IMPRESS UV防護菁華液防護發燒組，貴賓卡友價2,655元、價值7,220元，限量。圖／新光三越提供
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上半年媲美周年慶的美妝促銷檔期即將登場！新光三越4月3日起舉辦「初夏購物節」。記...
上半年媲美周年慶的美妝促銷檔期即將登場！新光三越4月3日起舉辦「初夏購物節」。記者黃仕揚／攝影
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PHILIPS超音波活膚水氧儀，skm pay專屬價2,299元，原價3,300...
PHILIPS超音波活膚水氧儀，skm pay專屬價2,299元，原價3,300元，限量。圖／新光三越提供
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LANCOME 絕對完美唇膏美好人生粉漾玫瑰版3.4g#6，推薦價1,150元。...
LANCOME 絕對完美唇膏美好人生粉漾玫瑰版3.4g#6，推薦價1,150元。圖／新光三越提供
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M.A.C X EL SEED聯名系列彩妝－時尚專業唇膏∕刷具組∕15色眼頰兩用...
M.A.C X EL SEED聯名系列彩妝－時尚專業唇膏∕刷具組∕15色眼頰兩用盤∕超激光炫彩餅，推薦價820元∕2,880元∕3,200元∕1,400元。圖／新光三越提供
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化妝品禮券發燒

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