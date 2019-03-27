家樂福最新集點！3折起加購日本進口柳宗理餐廚鍋具 雙網紋鐵中華炒鍋台灣通路全球首發

2019-03-27 18:27 聯合報 記者 聯合報 記者 何雅玲 ╱即時報導



量販集點活動又推夢幻逸品！家樂福今(27)日起至6月23日止，再次推出日本製「柳宗理餐廚鍋具」換購活動，活動期間購物滿500元可獲1點集點貼紙，單筆最高可贈送200點，集滿6點以上起可以3折起入手大師作品，從廚房到餐桌中體驗更多美好時光。

國人熱愛通路集點換購活動，尤以知名進口鍋具最為搶手，根據一項網路調查數字顯示，日本柳宗理鍋為去年網路聲量第一名的鍋具品牌，而根據家樂福統計表示，去年首次推出柳宗理餐廚鍋具換購活動，3個月的換購數量達15萬件，是柳宗理來台兩年的銷售量，其中，以網紋鐵鍋最受歡迎，單品總換購量高達3萬支。

去年家樂福與柳宗理聯手推出的換購品項數是11支，今年雙方再度攜手推出的品項更完整，多達13支商品全都是日本製造，品質和專櫃商品完全相同，包含：餐具系列、廚房刀具系列、不鏽鋼系列、網紋鐵鍋系列、南部鐵器等五大系列。其中，更有2支新商品「全球獨賣的雙網紋中華炒鍋」及「全台獨賣的輕量型中華菜刀」，是柳宗理品牌特別針對台灣民眾烹調習慣設計的新品，讓家樂福會員獨家搶鮮體驗，等整檔換購活動結束才會在專櫃上市。

其中，雙網紋中華炒鍋鍋面內外具特殊又細緻的凹凸紋理加工設計，內側容易吸油且不易沾鍋，絕佳導熱且附透明玻璃鍋蓋，可隨時看到食物烹調狀況。至於輕量型中華菜刀，採用獨家設計的空心柄把手重僅320克，屬薄刃片刀，刀刃曲線最適合用來處理蔬菜、瓜果、肉片。

除了獨家鍋具，餐具組更推出經典「樺木刀叉匙三件組」，該組商品由職人純手工打造，將不鏽鋼搭配樺木的基層強化木材以卡榫方式無接縫結合，目前只有少數的研磨技術者做得到，每日僅能生產10組，堪稱是餐具中的工藝品，全年專櫃僅供3000組，家樂福6月3日起開放限量1000組預購。

家樂福企業社會責任暨溝通總監蘇小真表示，家樂福從去年開始推動食物轉型，不僅在食材方面希望每個人都值得最好的健康安心食物，同時也相信好的食材若能夠搭配好鍋具料理，更可以凸顯食物美好風味，柳宗理在設計與品質上的堅持和家樂福食物轉型的精神一樣，這也是家樂福再度和柳宗理合作的原因。