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家樂福最新集點！3折起加購日本進口柳宗理餐廚鍋具 雙網紋鐵中華炒鍋台灣通路全球首發

2019-03-27 18:27聯合報 記者何雅玲╱即時報導

量販集點活動又推夢幻逸品！家樂福今(27)日起至6月23日止，再次推出日本製「柳宗理餐廚鍋具」換購活動，活動期間購物滿500元可獲1點集點貼紙，單筆最高可贈送200點，集滿6點以上起可以3折起入手大師作品，從廚房到餐桌中體驗更多美好時光。

國人熱愛通路集點換購活動，尤以知名進口鍋具最為搶手，根據一項網路調查數字顯示，日本柳宗理鍋為去年網路聲量第一名的鍋具品牌，而根據家樂福統計表示，去年首次推出柳宗理餐廚鍋具換購活動，3個月的換購數量達15萬件，是柳宗理來台兩年的銷售量，其中，以網紋鐵鍋最受歡迎，單品總換購量高達3萬支。

去年家樂福與柳宗理聯手推出的換購品項數是11支，今年雙方再度攜手推出的品項更完整，多達13支商品全都是日本製造，品質和專櫃商品完全相同，包含：餐具系列、廚房刀具系列、不鏽鋼系列、網紋鐵鍋系列、南部鐵器等五大系列。其中，更有2支新商品「全球獨賣的雙網紋中華炒鍋」及「全台獨賣的輕量型中華菜刀」，是柳宗理品牌特別針對台灣民眾烹調習慣設計的新品，讓家樂福會員獨家搶鮮體驗，等整檔換購活動結束才會在專櫃上市。

其中，雙網紋中華炒鍋鍋面內外具特殊又細緻的凹凸紋理加工設計，內側容易吸油且不易沾鍋，絕佳導熱且附透明玻璃鍋蓋，可隨時看到食物烹調狀況。至於輕量型中華菜刀，採用獨家設計的空心柄把手重僅320克，屬薄刃片刀，刀刃曲線最適合用來處理蔬菜、瓜果、肉片。

除了獨家鍋具，餐具組更推出經典「樺木刀叉匙三件組」，該組商品由職人純手工打造，將不鏽鋼搭配樺木的基層強化木材以卡榫方式無接縫結合，目前只有少數的研磨技術者做得到，每日僅能生產10組，堪稱是餐具中的工藝品，全年專櫃僅供3000組，家樂福6月3日起開放限量1000組預購。

家樂福企業社會責任暨溝通總監蘇小真表示，家樂福從去年開始推動食物轉型，不僅在食材方面希望每個人都值得最好的健康安心食物，同時也相信好的食材若能夠搭配好鍋具料理，更可以凸顯食物美好風味，柳宗理在設計與品質上的堅持和家樂福食物轉型的精神一樣，這也是家樂福再度和柳宗理合作的原因。

柳宗理是日本當代最具代表性的日本工藝大師，對當代日本設計思維有舉足輕重的影響力，其作品橫跨了公共建設、建築和居家領域。他的廚具系列堅持以「手」進行設計，「機能」和「美感」兼具，不僅多項商品榮獲日本工業設計界Good Design設計大賞，作品甚至被紐約現代藝術博物館、巴黎羅浮宮永久收藏。而柳宗理設計的餐廚用品是許多日本家庭主婦的最愛，在台灣也有許多粉絲，簡約的線條中藏有許多小細節，使用起來俐落方便又好清潔。

雙網紋中華鐵炒鍋附不鏽鋼玻璃蓋(30CM)，市價5,500元，家樂福集20點+2...
雙網紋中華鐵炒鍋附不鏽鋼玻璃蓋(30CM)，市價5,500元，家樂福集20點+2,499元或110點免費兌換。圖/家樂福提供
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柳宗理西餐刀叉匙3件組，市價1,710元，家樂福集6點+499元或45點免費兌換...
柳宗理西餐刀叉匙3件組，市價1,710元，家樂福集6點+499元或45點免費兌換。圖/家樂福提供
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雙網紋單手鐵鍋附不鏽鋼蓋(25CM)，市價3,180元，家樂福集12點+1,299元或80點免費兌換。圖/家樂福提供
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「全球獨賣的雙網紋中華炒鍋」及「全台獨賣的輕量型中華菜刀」是柳宗理品牌特別針對台...
「全球獨賣的雙網紋中華炒鍋」及「全台獨賣的輕量型中華菜刀」是柳宗理品牌特別針對台灣民眾烹調習慣設計的新品。圖/家樂福提供
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家樂福「柳宗理餐廚鍋具」換購活動點數發送自3月27日起至6月23日止。圖/家樂福...
家樂福「柳宗理餐廚鍋具」換購活動點數發送自3月27日起至6月23日止。圖/家樂福提供
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