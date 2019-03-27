吳亦凡和卡莉克勞斯 跟著LV全新行李箱輕盈飛起

2019-03-27 18:07 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）推出全新的手推式行李箱，吳亦凡和卡莉克勞斯（Karlie Kloss）都為它輕盈飛起，在形象片中展現未來感的清爽視覺，並表現新款行李箱的輕巧時髦，洋溢著設計師Marc Newson擅長的工業風。

此系列行李箱為Horizon Soft系列，是延續2016年首度推出的Horizon系列，設計師Marc Newson表示，「從硬殼行李箱延伸而出的軟殼版本，保留輪廓，運用全新研發的彈性熱熔線訂製紗線手工3D編織法製成，也是無縫線的精湛編織科技，我是個經常旅行的人，所以我知道我可以為行李箱做些什麼改變。」在研發過程中，也特別專注於重量與容量的實用性，輕盈但堅固耐用，秉持旅行者務求輕便，即使多1公克也是負擔的概念，打造出僅2.9公斤的登機箱尺寸。

而此款行李箱表布保留Marc Newson所演繹的路易威登經典Monogram雙面緹花，熱成形之前先進行防水處理，口袋、拉鍊的裁切不採用傳統針腳，而是以超音波切割技術打造，以透過熱定型熔成的膠帶取代，更為密合無暇。相較前版Horizon，2019系列的鋁製伸縮拉桿，從行李箱內移到外側，以增加結構和強度，同時大幅擴增箱內收納空間；銀色、香檳金色或深灰色的3位數組合拉鏈式拉動鎖，設計為可單手操作的便利，也提升為靜音微型輪；此外，拉桿把手以牛皮包覆，增加使用的舒適觸感。

Horizon Soft系列，包括雙輪針織手推式圓筒行李袋（Rolling Duffle），共有黃、橘、麻灰、黑及monogram款式；四輪針織軟質手推式行李箱（Soft Trolley）有紫紅、麻灰及黑色，全系列即起上市。

█Horizon Soft系列形象影片：

https://www.instagram.com/p/Bvb9Me_F35f/