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舒淇、章子怡、蔡依林的女神造型 都靠這一副來吸睛

2019-03-27 17:40聯合報 記者曾智緯╱即時報導

終於又要換季了，正是各個品牌推新款太陽眼鏡之時，而今年春夏又流行哪些款式呢？看看現在當紅的女星穿搭就知道，大型鏡片同時帶點貓眼設計的框型最受到舒淇章子怡蔡依林等女神們的追捧。

除了時裝及包款廣受喜愛外，Fendi各系列造型太陽眼鏡也是各明星、藝人名人必備單品，「國際章」章子怡日前在《妻子的浪漫旅行2》中也配戴FENDI F is Fendi 系列太陽眼鏡，在海邊漫步嬉遊，帶出了脫俗氣質盡顯女神風範。而另一位女神舒淇也於在瑞士街拍時，配戴了Fendi Runaway系列紅色太陽眼鏡，搭配桃紅色上衣，既有俏麗同時保有個人特色。而這也不是舒淇第一次配戴此款Fendi Runaway系列紅色太陽眼鏡公開亮相，早先在實境節目《中餐廳》中也時常出現舒淇配戴此款太陽眼鏡的畫面。

日前寶格麗大中華區品牌代言人蔡依林出現機場時，也搭配了一副經典B.zero1系列最新系列太陽眼鏡，展現巨星氣場。鏡架上除了有著與同名珠寶相同的細節設計，鏡框線條也塑造出貓眼的效果，讓人覺得神秘又性感。而新款F is Fendi太陽眼鏡也同樣擁有貓眼造型的大鏡框設計，並在眼鏡兩側設計有F造型logo，展現時髦感。此外，在鏡片上還印有招牌的FF Logo，在鏡片兩側也設計t出造型弧度鏡緣，呈現出品牌用心的細節。

F is Fendi 造型太陽眼鏡，16,100元。圖／Fendi提供
F is Fendi 造型太陽眼鏡，16,100元。圖／Fendi提供
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女神舒淇也於在瑞士街拍時，配戴了Fendi Runaway系列紅色太陽眼鏡，搭配...
女神舒淇也於在瑞士街拍時，配戴了Fendi Runaway系列紅色太陽眼鏡，搭配桃紅色上衣。圖／Fendi提供
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章子怡日前在《妻子的浪漫旅行2》中配戴FENDI F is Fendi 系列太陽...
章子怡日前在《妻子的浪漫旅行2》中配戴FENDI F is Fendi 系列太陽眼鏡，在海邊漫步嬉遊。圖／Fendi提供
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天后蔡依林日前現身機場時，就配戴了寶格麗B.zero 1 B.purevibes...
天后蔡依林日前現身機場時，就配戴了寶格麗B.zero 1 B.purevibes太陽眼鏡，展現巨星架勢。圖／BVLGARI提供
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FENDI Runaway太陽眼鏡，16,970元。圖／Fendi提供
FENDI Runaway太陽眼鏡，16,970元。圖／Fendi提供
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寶格麗B.zero 1 B.purevibes太陽眼鏡，14,800元。圖／BV...
寶格麗B.zero 1 B.purevibes太陽眼鏡，14,800元。圖／BVLGARI提供
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機場瑞士蔡依林舒淇章子怡

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