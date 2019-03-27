舒淇、章子怡、蔡依林的女神造型 都靠這一副來吸睛
終於又要換季了，正是各個品牌推新款太陽眼鏡之時，而今年春夏又流行哪些款式呢？看看現在當紅的女星穿搭就知道，大型鏡片同時帶點貓眼設計的框型最受到舒淇、章子怡、蔡依林等女神們的追捧。
除了時裝及包款廣受喜愛外，Fendi各系列造型太陽眼鏡也是各明星、藝人名人必備單品，「國際章」章子怡日前在《妻子的浪漫旅行2》中也配戴FENDI F is Fendi 系列太陽眼鏡，在海邊漫步嬉遊，帶出了脫俗氣質盡顯女神風範。而另一位女神舒淇也於在瑞士街拍時，配戴了Fendi Runaway系列紅色太陽眼鏡，搭配桃紅色上衣，既有俏麗同時保有個人特色。而這也不是舒淇第一次配戴此款Fendi Runaway系列紅色太陽眼鏡公開亮相，早先在實境節目《中餐廳》中也時常出現舒淇配戴此款太陽眼鏡的畫面。
日前寶格麗大中華區品牌代言人蔡依林出現機場時，也搭配了一副經典B.zero1系列最新系列太陽眼鏡，展現巨星氣場。鏡架上除了有著與同名珠寶相同的細節設計，鏡框線條也塑造出貓眼的效果，讓人覺得神秘又性感。而新款F is Fendi太陽眼鏡也同樣擁有貓眼造型的大鏡框設計，並在眼鏡兩側設計有F造型logo，展現時髦感。此外，在鏡片上還印有招牌的FF Logo，在鏡片兩側也設計t出造型弧度鏡緣，呈現出品牌用心的細節。
留言