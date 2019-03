舒淇、章子怡、蔡依林的女神造型 都靠這一副來吸睛

2019-03-27 17:40 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



終於又要換季了,正是各個品牌推新款太陽眼鏡之時,而今年春夏又流行哪些款式呢?看看現在當紅的女星穿搭就知道,大型鏡片同時帶點貓眼設計的框型最受到舒淇、章子怡、蔡依林等女神們的追捧。

除了時裝及包款廣受喜愛外,Fendi各系列造型太陽眼鏡也是各明星、藝人名人必備單品,「國際章」章子怡日前在《妻子的浪漫旅行2》中也配戴FENDI F is Fendi 系列太陽眼鏡,在海邊漫步嬉遊,帶出了脫俗氣質盡顯女神風範。而另一位女神舒淇也於在瑞士街拍時,配戴了Fendi Runaway系列紅色太陽眼鏡,搭配桃紅色上衣,既有俏麗同時保有個人特色。而這也不是舒淇第一次配戴此款Fendi Runaway系列紅色太陽眼鏡公開亮相,早先在實境節目《中餐廳》中也時常出現舒淇配戴此款太陽眼鏡的畫面。