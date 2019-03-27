親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

韓國瑜談陳致中提告外患罪 妙回「他自己怎不自首外遇」

神車就是霸氣！ TOYOTA Corolla Altis雙動力售價69.8萬起

我與車神洗拿最近的距離！富藝斯鐘表拍賣巡展今明登台 隱藏版洗拿勞力士全球首曝光

2019-03-27 17:34聯合報 記者孫曼╱即時報導

車神洗拿（Ayrton Senna de Silva）是80、90年代縱橫車壇的傳奇車手。1988年時他買了一只K金勞力士迪通拿腕表，送給從巴西發掘這名年輕卡丁車手的經紀人Angelo，作為兩人相識10年的紀念。這枚腕表如今正在台北全球首度曝光，將是今年5月11日於富藝斯拍賣會（Phillips in Association with Bacs & Russo）在瑞士所舉行的「名表薈萃─日內瓦IX」的拍賣焦點之一。該場拍賣中共有40件總價約2.4億元的拍品特地於今（27）日與明日來台、於保時捷新北展示暨服務中心展出，同場並展出6輛珍貴稀有的經典保時捷車款，是該場拍賣全球巡展的第一站，之後將陸續於香港、洛杉磯、紐約、倫敦及日內瓦展出。著名鐘表拍賣官、富藝斯資深顧問Aurel Bacs也帶著領拍的一枚英國傳奇鐘表大師George Daniels複雜功能懷表來台，備受全球藏家關注。

The George Daniels Grand Complication懷表是有被譽為「近250年來最偉大的獨立製表大師」George Daniels親自設計的懷表。自60年代開始研製鐘表的他，一生僅完成製作過27枚鐘表，其中這枚具有三問萬年曆和逆跳日期、並備有同軸陀飛輪的頂級複雜功能懷表，是他逝世前完成的倒數第二枚懷表，生前從未出售。懷表採用他於1975年發明的同軸擒縱系統，除了三問萬年曆、逆跳、陀飛輪之外，還具備早期鐘表中的時間等式、年曆、動力儲存、和月相等複雜功能，是全手工製作，估價逾4,658萬元。

另外一件焦點拍品是一枚首次現身拍場的江詩丹頓18K黃金三問配逆返日曆功能腕表，這支首次現身拍賣市場的珍罕腕表十分具有歷史性，它因原主人暱稱而被命名為「Don Poncho」，是一枚獨一無二的訂製品：酒桶表殼、表冠設於12點鐘位置、問表滑桿位於右側並配有2款表盤與6個替換表帶。江詩丹頓耗時5年終於完成這枚腕表。表主人1947年去世之後，它在金庫保存了60多年，是全球1940年以前所製造的腕表中，已知唯三同時具有日曆顯示與三問功能的腕表之一，非常難得。而「隱藏版」的拍品 – 洗拿贈與經紀人Angelo的1988年新款金質Oyster Daytona，除了表底蓋有鐫刻紀念字樣的拍品本身，也會附上原主人Angelo的手寫證明、簽名照、及賽車帽，估價310萬元起，採無底價拍賣。

車神洗拿於1988年贈與經紀人Angelo的勞力士蠔式迪通拿K金腕表，表底鐫刻義...
車神洗拿於1988年贈與經紀人Angelo的勞力士蠔式迪通拿K金腕表，表底鐫刻義大利文「A Angelo da Ayrton 1978」字樣，估價310萬元起，採無底價拍賣。記者孫曼／攝影
分享
車神洗拿於1988年贈與經紀人Angelo的勞力士蠔式迪通拿K金腕表，估價310...
車神洗拿於1988年贈與經紀人Angelo的勞力士蠔式迪通拿K金腕表，估價310萬元起，採無底價拍賣。記者孫曼／攝影
分享
The George Daniels Grand Complication黃金懷...
The George Daniels Grand Complication黃金懷表機芯狀態相當良好，估價逾4,658萬元。記者孫曼／攝影
分享
車神洗拿於1988年贈與經紀人Angelo的勞力士蠔式迪通拿K金腕表，表底鐫刻腕...
車神洗拿於1988年贈與經紀人Angelo的勞力士蠔式迪通拿K金腕表，表底鐫刻腕表來歷，估價310萬元起，採無底價拍賣。記者孫曼／攝影
分享
江詩丹頓18K黃金三問配逆跳日曆功能腕表底蓋鐫刻，估價約1,240萬元。記者孫曼...
江詩丹頓18K黃金三問配逆跳日曆功能腕表底蓋鐫刻，估價約1,240萬元。記者孫曼／攝影
分享
江詩丹頓18K黃金三問配逆跳日曆功能腕表，1940年製，估價約1,240萬元。圖...
江詩丹頓18K黃金三問配逆跳日曆功能腕表，1940年製，估價約1,240萬元。圖／富藝斯提供
分享
罕見的黃k金型號6265勞力士迪通拿，表盤有經銷商Tiffany & Co.字樣...
罕見的黃k金型號6265勞力士迪通拿，表盤有經銷商Tiffany & Co.字樣，為全球已知的5枚同款腕表之一。記者孫曼／攝影
分享
江詩丹頓18K黃金三問配逆跳日曆功能腕表，表盤由原廠重新修復。估價約1,240萬...
江詩丹頓18K黃金三問配逆跳日曆功能腕表，表盤由原廠重新修復。估價約1,240萬元。記者孫曼／攝影
分享
江詩丹頓編號3620腕表，估價約1,240萬元。圖／富藝斯提供
江詩丹頓編號3620腕表，估價約1,240萬元。圖／富藝斯提供
分享
The George Daniels Grand Complication黃金懷...
The George Daniels Grand Complication黃金懷表，估價逾4,658萬元。記者孫曼／攝影
分享
The George Daniels Grand Complication黃金懷...
The George Daniels Grand Complication黃金懷表，估價逾4,658萬元。圖／富藝斯提供
分享

車手保時捷

相關新聞

舒淇、章子怡、蔡依林的女神造型 都靠這一副來吸睛

2019-03-27 17:40

魔鬼就藏在細節裡！dunhill新款運動鞋不馬虎 以185個步驟手工縫製完成

2019-03-27 17:14

畫錯口紅比穿錯衣服還慘！5種NG塗口紅法 90%女人都做錯了

2019-03-27 16:33

闖關遊戲免費送！ 繼光香香雞新品「地瓜薯薯」明開賣

2019-03-27 16:25

情侶檔第一次同台放閃 黃河、溫貞菱互給100分

2019-03-27 16:21

小飛象超萌！小7限量開賣「迪士尼好朋友們公仔」動作太慢就買不到

2019-03-27 15:38

RICHARD MILLE耗費40天 打造女性專屬夢幻表款

2019-03-27 15:26

百貨化身書屋、藝術展場 好逛好買好文青

2019-03-27 14:42

品牌生力軍進駐 百貨戰開打

2019-03-27 14:24

必比登推介出爐12家新入榜！ 米其林認證台北平價美食

2019-03-27 13:23

愚人節、兒童節玩具總動員！網購「最熱賣TOP 5」就是它

2019-03-27 12:58

女生都遇過的神秘失蹤案「它好像自己有長腳」網超認同

2019-03-27 12:56

得到米其林後？ 去年獲頒餐廳：國際觀光客變多了

2019-03-27 11:39

《與惡》宋喬安穿衣聖典 跪求賈靜雯出白襯衫特輯

2019-03-27 11:36

看客語聖經！ 中研院展客家與基督教相遇

2019-03-27 11:24

25年前經典別針禮服再現 53歲伊莉莎白還是很辣

2019-03-27 11:14

現烤牛肉淋上一大杓「松露醬」！開丼用「安格斯牛中的LV」做牛丼

2019-03-27 00:57

直送火烤美味! 漢堡王Uber Eats上線4/22前免運3次

2019-03-27 00:00

日本暴紅！WT2 Plus翻譯耳機 支援36語言

2019-03-26 23:53

如果他不是演員！林柏宏想對自己喊話「你做得很好，想做什麼就做什麼」

2019-03-26 23:29

想去「富士山極羨之旅」嗎？THE BODY SHOP首次舉辦大型抽獎派對

2019-03-26 20:31

金秘書也愛！「Lady nara」4月29日登台　在夢幻森林中品嚐泰式下午茶

2019-03-26 20:08

肯德基推花生醬漢堡 咬一下醬汁噴一臉

2019-03-26 19:52

BMW、百萬現金等你拿！萊爾富推「限量百元30周年禮物袋」

2019-03-26 19:39

4大超商「咖啡大戰」火力全開！花小錢大享受，你喝出不一樣了嗎？

2019-03-26 19:16

法國FAURÉ LE PAGE　全新秘密小盒的用途很幽默喔

2019-03-26 18:52

林振廷父子首度合體為Roger Dubuis 林帛亨育嬰心得：像職業賽車一樣辛苦

2019-03-26 18:36

桃機與日本高松機場結為友好姊妹機場

2019-03-26 18:13

影／U-start十周年 陳建仁勉青年 勇於嘗試大膽創新

2019-03-26 17:52

孝敬長輩送氣墊鞋 足踝專家：並不合適

2019-03-26 17:30

小美冰淇淋也變飲料啦！小7獨賣「小美香草牛奶」網問：是融化的滋味嗎？

2019-03-26 17:02

影／台鐵電車線人力檢測苦 3.36億採購高速檢查車

2019-03-26 16:19

海生館海洋生物研究亮眼 韓國樂天水族館來「取經」

2019-03-26 16:10

台灣新時尚 台南「衣」實力前進米蘭

2019-03-26 14:32

迪麗熱巴、金鍾仁愛上同款包 Gucci春夏這款又來勸敗

2019-03-26 14:16

草莓芒果加麻糬冰淇淋超欠吃 邪惡組合這間超商有得買

2019-03-26 13:55

記住這日期！卡地亞100億頂級珠寶免費參觀

2019-03-26 13:29

百位機器人寄宿竹市美術館 酷炫聲光智能科技吸睛

2019-03-26 13:18

影／熊本熊慶生囉！半小時讓粉絲笑嗨嗨

2019-03-26 11:52
看更多

熱門文章

清明禁忌注意！這4種人不宜去掃墓 民俗專家：易遭靈體入侵

2019-03-27 09:46

台灣人真命苦 壓力指數全球第二高，僅次南韓

2019-03-27 06:04

必比登推介出爐12家新入榜！ 米其林認證台北平價美食

2019-03-27 13:23

外套穿10年裂開母幫縫補 同事笑他：你乞丐哦！

2019-03-27 09:50

大樂透頭獎1注獨得1億元 獎落台南

2019-03-26 23:04

她工作27年卻「被公司跳槽 」3次 百萬退休金飛了

2019-03-27 13:58

38歲媽帶女兒遭酸「老蚌生珠」 她心碎：超過35不能生孩子？

2019-03-26 21:34

這些神祕年分 台灣為何生育率掉底又上升

2019-03-27 15:49

休旅車神車RAV4改款上市 掀搶換車潮

2019-03-27 09:02

4大超商「咖啡大戰」火力全開！花小錢大享受，你喝出不一樣了嗎？

2019-03-26 19:16

每日星座運勢／獅子心平靜順其自然 加強團隊合作

2019-03-27 00:00

非法旅宿擬重罰200萬 訂房網連坐罰

2019-03-26 23:56

影／癌症專家：提升身體自癒力 克服癌症

2019-03-26 19:20

高溫上看30度！ 吳德榮：好天氣到周五

2019-03-27 07:38

口腔潰瘍未發現長癌 女醫挨告 醫界：難確定疏失

2019-03-26 20:31

梧桐塔羅占卜：2019年4月運勢公開

2019-03-27 08:00

十八彎古道變成殺鹿戰場 一路血跡斑斑讓登山客心驚

2019-03-27 15:24

樂桃7周年促銷搶機票！ 飛沖繩577元、東京大阪777元

2019-03-27 13:49

統一發票千萬大獎落關山 家扶對4千張只中4200元

2019-03-27 14:43

【大叔的中年小事】程耀毅／今晚的挑戰來了

2019-03-27 06:00

不只早起的鳥兒有蟲吃 早起的女性也容易懷孕？

2019-03-27 07:29

【為母心情】小魚／殺無赦

2019-03-27 06:00

現烤牛肉淋上一大杓「松露醬」！開丼用「安格斯牛中的LV」做牛丼

2019-03-27 00:57

《與惡》宋喬安穿衣聖典 跪求賈靜雯出白襯衫特輯

2019-03-27 11:36

八點檔翻版！老公天天往外跑 妻加裝麥克風錄到「姦情」

2019-03-27 16:31

25年前經典別針禮服再現 53歲伊莉莎白還是很辣

2019-03-27 11:14

國保年金首期百萬人未繳？ 衛福部改口：僅27.2萬人

2019-03-27 11:05

【家的形狀‧與子偕行】貓拓／往後的日子，也想和你一起生活

2019-03-27 06:00

電動自行車改裝飆速 擬修法開罰

2019-03-27 00:25

BMW、百萬現金等你拿！萊爾富推「限量百元30周年禮物袋」

2019-03-26 19:39

女生都遇過的神秘失蹤案「它好像自己有長腳」網超認同

2019-03-27 12:56

交部擬「新UBER條款」 租賃代駕和計程車司機都有意見

2019-03-26 18:12

老婦骨質疏鬆像「米香」 及早對症處置治癒

2019-03-27 07:45

得到米其林後？ 去年獲頒餐廳：國際觀光客變多了

2019-03-27 11:39

如果他不是演員！林柏宏想對自己喊話「你做得很好，想做什麼就做什麼」

2019-03-26 23:29

直送火烤美味! 漢堡王Uber Eats上線4/22前免運3次

2019-03-27 00:00

這公司徵才要求「英文程度越低越好」 月薪最高12萬元

2019-03-27 16:53

金秘書也愛！「Lady nara」4月29日登台　在夢幻森林中品嚐泰式下午茶

2019-03-26 20:08

配合限塑找解方 四大國道服務區7月供應竹纖維吸管

2019-03-27 11:35

訂房網多為境外公司 罰得到嗎？

2019-03-27 00:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top