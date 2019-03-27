我與車神洗拿最近的距離！富藝斯鐘表拍賣巡展今明登台 隱藏版洗拿勞力士全球首曝光
車神洗拿（Ayrton Senna de Silva）是80、90年代縱橫車壇的傳奇車手。1988年時他買了一只K金勞力士迪通拿腕表，送給從巴西發掘這名年輕卡丁車手的經紀人Angelo，作為兩人相識10年的紀念。這枚腕表如今正在台北全球首度曝光，將是今年5月11日於富藝斯拍賣會（Phillips in Association with Bacs & Russo）在瑞士所舉行的「名表薈萃─日內瓦IX」的拍賣焦點之一。該場拍賣中共有40件總價約2.4億元的拍品特地於今（27）日與明日來台、於保時捷新北展示暨服務中心展出，同場並展出6輛珍貴稀有的經典保時捷車款，是該場拍賣全球巡展的第一站，之後將陸續於香港、洛杉磯、紐約、倫敦及日內瓦展出。著名鐘表拍賣官、富藝斯資深顧問Aurel Bacs也帶著領拍的一枚英國傳奇鐘表大師George Daniels複雜功能懷表來台，備受全球藏家關注。
The George Daniels Grand Complication懷表是有被譽為「近250年來最偉大的獨立製表大師」George Daniels親自設計的懷表。自60年代開始研製鐘表的他，一生僅完成製作過27枚鐘表，其中這枚具有三問萬年曆和逆跳日期、並備有同軸陀飛輪的頂級複雜功能懷表，是他逝世前完成的倒數第二枚懷表，生前從未出售。懷表採用他於1975年發明的同軸擒縱系統，除了三問萬年曆、逆跳、陀飛輪之外，還具備早期鐘表中的時間等式、年曆、動力儲存、和月相等複雜功能，是全手工製作，估價逾4,658萬元。
另外一件焦點拍品是一枚首次現身拍場的江詩丹頓18K黃金三問配逆返日曆功能腕表，這支首次現身拍賣市場的珍罕腕表十分具有歷史性，它因原主人暱稱而被命名為「Don Poncho」，是一枚獨一無二的訂製品：酒桶表殼、表冠設於12點鐘位置、問表滑桿位於右側並配有2款表盤與6個替換表帶。江詩丹頓耗時5年終於完成這枚腕表。表主人1947年去世之後，它在金庫保存了60多年，是全球1940年以前所製造的腕表中，已知唯三同時具有日曆顯示與三問功能的腕表之一，非常難得。而「隱藏版」的拍品 – 洗拿贈與經紀人Angelo的1988年新款金質Oyster Daytona，除了表底蓋有鐫刻紀念字樣的拍品本身，也會附上原主人Angelo的手寫證明、簽名照、及賽車帽，估價310萬元起，採無底價拍賣。
留言