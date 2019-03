我與車神洗拿最近的距離!富藝斯鐘表拍賣巡展今明登台 隱藏版洗拿勞力士全球首曝光

2019-03-27 17:34 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



車神洗拿(Ayrton Senna de Silva)是80、90年代縱橫車壇的傳奇車手。1988年時他買了一只K金勞力士迪通拿腕表,送給從巴西發掘這名年輕卡丁車手的經紀人Angelo,作為兩人相識10年的紀念。這枚腕表如今正在台北全球首度曝光,將是今年5月11日於富藝斯拍賣會(Phillips in Association with Bacs & Russo)在瑞士所舉行的「名表薈萃─日內瓦IX」的拍賣焦點之一。該場拍賣中共有40件總價約2.4億元的拍品特地於今(27)日與明日來台、於保時捷新北展示暨服務中心展出,同場並展出6輛珍貴稀有的經典保時捷車款,是該場拍賣全球巡展的第一站,之後將陸續於香港、洛杉磯、紐約、倫敦及日內瓦展出。著名鐘表拍賣官、富藝斯資深顧問Aurel Bacs也帶著領拍的一枚英國傳奇鐘表大師George Daniels複雜功能懷表來台,備受全球藏家關注。

The George Daniels Grand Complication懷表是有被譽為「近250年來最偉大的獨立製表大師」George Daniels親自設計的懷表。自60年代開始研製鐘表的他,一生僅完成製作過27枚鐘表,其中這枚具有三問萬年曆和逆跳日期、並備有同軸陀飛輪的頂級複雜功能懷表,是他逝世前完成的倒數第二枚懷表,生前從未出售。懷表採用他於1975年發明的同軸擒縱系統,除了三問萬年曆、逆跳、陀飛輪之外,還具備早期鐘表中的時間等式、年曆、動力儲存、和月相等複雜功能,是全手工製作,估價逾4,658萬元。